Quectel apresenta novos módulos 5G NR para acelerar o uso comercial de dispositivos 5G SA

XANGAI, 21 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions, fornecedora líder global de módulos IoT, anunciou o lançamento de duas novas séries de módulos 5G New Radio (NR), RG500S e RM500S. Com base no novo sistema Qualcomm 315 5G IoT Modem-RF, ambos os módulos são capazes de ajudar clientes na construção de dispositivos 5G dedicados para uma variedade de verticais, incluindo IoT industrial, varejo, energia inteligente, redes 5G privadas e muitos outros.

Utilizando o poderoso modem Qualcomm 315 5G IoT, o RG500S e o RM500S suportam manutenção de software de vida prolongada, ajudando a criar dispositivos IoT duradouros durante sua vida útil. Oferecendo integração contínua, o RM500S é compatível pino-a-pino com o módulo LTE Cat 4 EM05 da Quectel, com o módulo Cat 6 EM06, com os módulos Cat 12 EM12-G/EM12xR-GL, com o módulo Cat 16 EM160R-GL, assim como com o módulo 5G RM500Q, o que oferece soluções 5G mais competitivas ao mercado de IoT. Esses recursos ajudarão a acelerar o mercado IoT 5G nos segmentos de IoT industrial e de consumo com casos de uso em robótica, automação, fabricação inteligente, distribuição de energia, agricultura de precisão, construção e mineração.

Os módulos RG500S e RM500S suportam bandas 5G NR Sub-6GHz no modo autônomo (SA), oferecendo compatibilidade retroativa com redes LTE. Com o fatiamento de rede no modo SA, os dois módulos podem oferecer isolamento de tráfego de ponta a ponta para tráfego crítico, taxas de dados e largura de banda garantidas, bem como latência mais baixa do que no modo não autônomo (NSA), atendendo às demandas de ultra-confiabilidade e SLAs (contratos de nível de serviço) de cenários industriais e corporativos típicos.

Os dois módulos são integrados com interfaces ricas e incorporam USB 3.0/3.1 de alta velocidade, PCIe 3.0, U(SIM), RGMII e muito mais. Além disso, o RG500S e o RM500S integram um receptor GNSS de múltiplas constelações, o que simplifica o projeto do produto e proporciona serviços de posicionamento precisos para os usuários.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos impulsiona a acelerar a inovação da IoT. Como uma empresa extremamente centrada no cliente, criamos módulos e antenas de celular e GNSS superiores com suporte e serviços excepcionais. Nossa crescente equipe global de mais de três mil profissionais, a maior no setor de módulos de IoT do mundo, garante que sejamos os primeiros no mercado e que continuemos a definir o ritmo de desenvolvimento. Listada na Bolsa de Valores de Xangai (603236.SS), nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT em todo o mundo.

