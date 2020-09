Quectel apresenta o módulo inteligente premium SA800U-WF para habilitar aplicativos de computação e multimídia em dispositivos Android

SHANGHAI, 17 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions lançou seu módulo inteligente premium SA800U-WF que apresenta um sistema operacional (SO) Android 9.0 ou 10. O novo módulo apresenta um processador de aplicativos Octa-core de 64 bits de alto desempenho, baixa potência e uma variedade de funções de multimídia, além de Wi-Fi e Bluetooth integrados, que o torna ideal para aplicativos industriais e de consumo que exigem capacidade de computação potente, funções de multimídia e alto rendimento de dados.

O poder de computação de alto desempenho do módulo o torna apropriado para uma ampla variedade de aplicativos de processamento intensivo, incluindo gestão de inventário habilitado por vídeo, videoconferência, aprendizado remoto e diagnóstico de vídeo remoto. Além disso, os recursos de multimídia acoplados ao poder de computação significam que o módulo pode atender às demandas de aplicativos emergentes, como robótica, realidade aumentada, veículos autônomos não tripulados (UAV, em inglês unmanned autonomous vehicles) e jogos avançados.

O SA800U-WF comporta até quatro câmeras, oferece duas interfaces USB 3.1 e habilita gravação e reprodução de vídeo 4k a 60 quadros por segundo e 2 LCD com resolução de 4K. Os ricos recursos de mídia do módulo e a capacidade de imagem de alta resolução significam que ele é aplicável até mesmo para digitalização 3D de objetos. Um conjunto completo de interfaces, incluindo touch panel, PCIe, UART, USB, I2C, SPI e outros, estende a adequação do módulo a uma ampla variedade de casos de uso que necessitam de alto desempenho de computação e potentes funções de multimídia, incluindo sistemas de videoconferência, dispositivos de streaming ao vivo, robôs habilitados para IA, casas inteligentes, sistemas de realidade aumentada e virtual, scanners 3D, gateways para casa inteligente, máquinas de venda automática, entre algumas das possíveis aplicações.

"Estamos muito satisfeitos por ter lançado este módulo versátil e de alto desempenho que é ideal para uma ampla gama de aplicações que exigem funções de multimídia e alta taxa de dados", disse Doron Zhang, COO da Quectel. "Com o Android 9.0/10.0 integrado, o SA800U-WF é a solução ideal para dispositivos que exigem capacidade de computação de alto desempenho e funções de multimídia.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, criamos módulos de celular e GNSS de alta qualidade com suporte e serviços excepcionais. Nossa crescente equipe global de mais de 2 mil profissionais, a maior no setor de módulos IoT em todo o mundo, garante que sejamos os primeiros no mercado e continuemos a estabelecer o ritmo de desenvolvimento. Listada na Bolsa de Valores de Xangai (603236.SS), nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT em todo o mundo.

Para mais informações: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

