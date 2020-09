Quectel dévoile le module intelligent SA800U-WF de première qualité pour permettre des applications informatiques et multimédias sur les appareils Android OS

SHANGHAI, 16 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless solutions a lancé son module intelligent de première qualité SA800U-WF , qui comprend un système d'exploitation Android 9.0 ou 10.0 intégré. Le nouveau module est doté d'un processeur d'applications Octa 64 bits à faible puissance de haute performance et d'une variété de fonctions multimédias, en plus des fonctions Wi-Fi et Bluetooth intégrées, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles et de consommation qui nécessitent une puissante capacité informatique, des fonctions multimédias et un débit de données élevé.

Grâce à sa puissance informatique de haute performance, le module convient à un large éventail d'applications à forte intensité de traitement, notamment la gestion d'inventaires vidéo, les vidéoconférences, l'apprentissage à distance et le diagnostic vidéo à distance. En outre, les capacités multimédias combinées à la puissance informatique font en sorte que le module peut répondre aux demandes d'applications émergentes telles que la robotique, la réalité augmentée, les véhicules autonomes sans pilote et les jeux vidéo riches.

Le SA800U-WF prend en charge jusqu'à quatre caméras, offre deux interfaces USB 3.1 et deux LCD d'une résolution allant jusqu'à 4K et permet l'enregistrement et la lecture vidéo en qualité 4K à 60 images par seconde. Les capacités médiatiques riches du module et sa capacité d'imagerie à haute résolution signifient qu'il permet même le balayage 3D des objets. Un ensemble complet d'interfaces (écran tactile, PCIe, UART, USB, I2C, SPI et autres) étend l'adéquation du module à un large éventail d'utilisations qui nécessitent des performances informatiques élevées et des fonctions multimédias puissantes. Notamment les systèmes de vidéoconférence, les dispositifs de diffusion continue en direct, les robots fondés sur l'intelligence artificielle, les maisons intelligentes, les systèmes de réalité augmentée et virtuelle, les balayeurs 3D, les passerelles de maisons intelligentes et les distributeurs automatiques, pour n'en citer que quelques-unes.

« Nous sommes ravis d'avoir lancé ce module polyvalent et de haute performance qui est idéal pour une vaste gamme d'applications nécessitant des fonctions multimédias et un taux de données élevé, a déclaré Doron Zhang, directeur de l'exploitation, Quectel. Avec son système Android 9.0 ou 10.0 intégré, le SA800U-WF est la solution idéale pour les appareils qui nécessitent une capacité informatique de haute performance et des fonctions multimédias. »

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation de l'Internet des objets (IdO). En tant qu'organisation hautement axée sur le client, nous créons des modules cellulaires et GNSS de qualité supérieure soutenus par un soutien et des services exceptionnels. Notre équipe internationale grandissante de plus de 2 000 professionnels, la plus importante de l'industrie mondiale des modules de l'IdO, nous permet d'être les premiers sur le marché et de continuer à donner le rythme du développement. Quectel est inscrite à la Bourse de Shanghai (603236.SS) et notre leadership international est consacré au perfectionnement de l'IdO dans le monde entier.

Pour en savoir plus : www.quectel.com , LinkedIn , Facebook et Twitter .

Contact :

Ashley Liu

[email protected]

RENSEIGNEMENTS : +86-551-6586 9386*8016

Related Links

http://www.quectel.com



SOURCE Quectel