Quectel seleciona o Modem Qualcomm 212 LTE IoT para integração com o Módulo BC660K-GL

SHANGHAI, 30 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions anunciou hoje a integração do Modem Qualcomm® 212 LTE IoT da Qualcomm Technologies, Inc. com o módulo BC660K-GL de alto desempenho LTE Cat NB2 de banda estreita IoT (NB-IoT) da Quectel. O módulo, que está pendente de certificação com as principais operadoras globais, oferece consumo de energia extremamente baixo e suporta várias bandas de frequência.

O módulo da Quectel tem um perfil ultracompacto de 17,7 mm × 15,8 mm × 2,0 mm e, como o módulo foi projetado para ser compatível com o módulo GSM/GPRS M66 da Quectel e o módulo NB-IoT BC66, proporciona uma plataforma flexível e escalonável para a migração de redes GSM/GPRS para redes NB-IoT.

Com as redes NB-IoT sendo implementadas mundialmente, um número crescente de aplicativos IoT está selecionando a tecnologia. Portanto, a Quectel desenvolveu o módulo BC660K-GL para atender às necessidades dos fabricantes de chipsets para fabricação em larga escala com requisitos rígidos de custo e eficiência.

"Estamos muito satisfeitos que o Modem IoT 212 LTE da Qualcomm esteja sendo integrado em nosso módulo BC660K-GL", afirmou Neset Yalcinkaya, vice-presidente de Produtos da Quectel Wireless Solutions. "Este módulo versátil oferece excelente desempenho com baixo consumo de energia. Nossas equipes estão colaborando com a Qualcomm Technologies para garantir que os módulos sejam certificados por operadoras globais e esperamos lançar produtos comerciais no mercado no início de 2021."

"A integração do modem Qualcomm 212 LTE IoT com o módulo NB-IoT da Quectel ajudará a possibilitar a criação de novos dispositivos e aplicativos globais inteligentes para IoT", declarou Vieri Vanghi, vice-presidente de gerenciamento de produto da Qualcomm Europe, Inc. Junto com a Quectel, estamos aptos para atender a nível global as demandas dos fabricantes por tecnologias de IoT de baixo consumo de energia, ultracompactas e econômicas.

"As amostras de engenharia do módulo BC660K-GL NB-IoT já estão disponíveis.

