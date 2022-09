Quelle sera la prochaine étape pour les jeux cryptographiques ? Aperçu du premier semestre 2022 par SOFTSWISS

GZIRA, Malte, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'expansion de la cryptographie continue de couvrir tous les domaines du divertissement, y compris l'industrie dynamique de l'iGaming. Sensibles aux tendances hi-tech, les jeux d'argent en ligne connaissent une nouvelle étape, celle où une communauté cryptographique d'acteurs et d'opérateurs se forme. SOFTSWISS, premier fournisseur de logiciels pour les projets d'iGaming, dévoile la dernière analyse de ses données sur les cryptomonnaies pour le premier semestre 2022.

iGaming state of crypto H1 2022 by SOFTSWISS The bit picture: total bets growth The overview of fiat & crypto bets

Les données présentées dans le rapport de l'entreprise reflètent l'état de la cryptographie au premier semestre 2022 par rapport à la même période l'an dernier. Il est basé sur les résultats des produits les plus demandés de l'entreprise : la plateforme de casino de SOFTSWISS et l' agrégateur de jeux SOFTSWISS .

Total des mises : Comment se développe le marché ?

Avant d'observer les tendances crypto, il est important de commencer par donner un aperçu de l'état général du marché de l'iGaming. Des indicateurs comme le Total Bet Sum démontrent clairement le développement de l'industrie. Les données de SOFTSWISS confirment que l'intérêt pour l'iGaming augmente d'année en année. La somme de tous les paris montre une hausse de 46,4 % par rapport au premier semestre 2021. C'est une augmentation de près de 247 % par rapport à la même période en 2020.

Quand les paris en cryptomonnaie battront-ils la monnaie fiduciaire ?

C'est une question qui devient logique lorsque l'on regarde la croissance dynamique de la cryptographie et qu'on examine les paris en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaie. Détenant 34,8 % du volume total des paris dans la première moitié de l'année en cours, les pièces numériques continuent de prélever leur part de paris effectués. C'est une augmentation de 5 % par rapport aux données recueillies il y a un an.

Dans le même temps, en analysant le ratio des différentes devises au cours des deux premiers trimestres de 2022, la cryptographie a perdu 2,37 % de ses parts. Il semble s'agir d'une tendance à court terme, en dépit de la croissance globale.

« Cette légère baisse au deuxième trimestre ne devrait pas affecter la tendance générale vers une augmentation de la part des cryptomonnaies dans le volume total des paris. Nous observons une croissance stable depuis plusieurs années, ce qui contribue au développement du jeu cryptographique. Une communauté cryptographique se développe parmi les joueurs. Les intérêts de ce public influencent maintenant largement la croissance de l'ensemble de l'industrie. Les opérateurs qui répondent aux besoins de cette communauté acquièrent un avantage concurrentiel et deviennent des leaders sur le marché », a déclaré Vitali Matsukevich, directeur des opérations chez SOFTSWISS.

Quelles monnaies numériques rattrapent-elles le Bitcoin ?

Il n'est pas surprenant que le bitcoin reste la monnaie numérique la plus populaire dans l'industrie de l'iGaming – 71,2 % au premier semestre 2022. Cependant, il y a une tendance apparente à la croissance de l'Etherium, avec une hausse de 7 % au premier semestre 2022. Aujourd'hui, l'Etherium détient près de 15 % des parts. Le podium de tête est toujours fermé par Litecoin qui démontre également une croissance de 2,15 %.

Bitcoin (BTC) – 71,2 % Ethereum (ETC) – 14,7 % Litecoin (LTH) – 6,15 %

La liste complète des principales cryptomonnaies est disponible dans le rapport SOFTSWISS .

La prochaine étape pour le Crypto Gambling. Quelle sera-t-elle ?

Malgré une légère baisse des paris en cryptomonnaie au deuxième trimestre 2022, l'image globale démontre que les cryptomonnaies pénètrent toujours plus profondément dans l'industrie de l'iGaming ainsi que dans d'autres secteurs du divertissement. Néanmoins, la régulation des marchés dans le monde entier et la diversification des cryptomonnaies auront probablement un impact significatif sur le développement de l'iGaming dans les années à venir.

« Une réglementation plus stricte des opérations cryptographiques aura bien sûr un impact sur la vitesse de développement de ce secteur d'activité. Cependant, l'énorme potentiel des projets de cryptographie et, par conséquent, l'intérêt de la part des principaux représentants de l'industrie jouera un rôle décisif. Nous allons assister à une nouvelle croissance dans ce créneau, combinée à une nouvelle approche non standard de la ludification du processus de jeu avec des nouveautés telles que le NFT et les jetons », a conclu Vitali Matsukevich, directeur des opérations chez SOFTSWISS.

À propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une marque internationale d'iGaming fournissant des solutions logicielles certifiées et largement reconnues pour la gestion des opérations de jeux d'argent. SOFTSWISS détient plusieurs licences de jeu et fournit des solutions iGaming à guichet unique. En 2013, SOFTSWISS a été la première au monde à introduire une solution de casino en ligne optimisée pour les bitcoins.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1895587/SOFTSWISS_iGaming.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1895585/SOFTSWISS_bit_picture.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1895586/SOFTSWISS_overview.jp

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1556004/SOFTSWISS_Logo.jpg

SOURCE SOFTSWISS