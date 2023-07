Quem são as mulheres que entraram com as jogadoras do Brasil?

#ElasEmCampo: Mastercard fez ação com ex-jogadoras em amistoso entre Brasil e Chile, reconhecendo o histórico das mulheres no futebol e estimulando o apoio às futuras gerações

SÃO PAULO, 5 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Durante o jogo da Seleção Brasileira de Futebol Feminino no domingo (02/07), os torcedores se depararam com uma cena incomum no futebol: ao invés de serem acompanhadas por crianças, as jogadoras entraram em campo ao lado de mulheres. A ação ainda contou com uma faixa com os dizeres "Elas jogaram por nós, para jogarmos pelas que virão. Honrar nosso legado não tem preço".

A iniciativa realizada pela Mastercard em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) faz parte da campanha "#ElasEmCampo", criada pela WMcCann. O evento reuniu 11 ex-jogadoras de futebol com o objetivo de inspirar a próxima geração de meninas, além de evidenciar a importância do tema para que o futuro do esporte se mantenha vivo por meio do sonho de meninas e jovens atletas.

"A Mastercard apoia há anos causas importantes como a equidade de gênero. Como uma das maiores paixões dos brasileiros, acreditamos que o futebol pode ser um espelho que reflete uma sociedade mais justa e inclusiva", comenta Sarah Buchwitz, Vice-presidente de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil. "Direcionamos nossos esforços para ampliar a visibilidade das jogadoras, inspirando uma nova geração de meninas que acompanham a seleção", acrescenta.

Reverenciar o legado das atletas que vestiram a camisa da Seleção Brasileira é uma das prioridades da CBF. "Essa homenagem da Mastercard às gerações de craques do nosso futebol me deixa muito feliz. A CBF sempre trabalha para preservar a história e perpetuar o legado das nossas atletas", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Confira quem são as ex-jogadoras que acompanharam as atletas do Brasil:

Marisa

Marisa Pires Nogueira iniciou no futebol defendendo o Bangu A.C em 1980. Fez parte da primeira Seleção Nacional formada no Brasil com a chancela da Confederação Brasileira de Futebol. Sua trajetória na Seleção inclui 3 Mundiais (1988, 1991 ambos na China e 1995 na Suécia), uma edição dos Jogos Olímpicos (1996 em Atlanta -USA) e 2 Sul-Americanos (1991 e 1995 ambos no Brasil).

Fia

Maria Lucia Lima – conhecida mesmo por Fia, derivação de "filha", como a mãe mineira a chamava –, iniciou sua carreira no Bangu. A experiência foi curta e Fia tentou vários caminhos até chegar ao Vasco. Lá alcançou a primeira seleção feminina de futebol da CBF. Até hoje guarda a camisa 17 do uniforme imortalizado pelos homens na Copa de 94 — assim como há bem pouco tempo, não tinha um modelo próprio para elas. Segundo ela, a idade chegou antes do futebol engrenar.

Leda Maria Abreu

Foi jogadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Fez parte do elenco que participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Leda Maria se formou em Educação Física, cursou análise de desempenho e se formou como treinadora pelo Sindicato dos treinadores do RJ.

Pelézinha

Marilza Martins da Silva, mais conhecida como Pelézinha, foi jogadora de futebol da seleção brasileira, atuando como atacante. Em 1981, Pelézinha largou a escola e deixou o América para ingressar profissionalmente no Radar. Na Copa do Mundo Feminina de 1991, Pelézinha foi titular no segundo jogo da fase de grupos contra os Estados Unidos.

Cebola

A craque Cebola, ou mais precisamente Lucilene Marinho, é paraense de Belém e jogou nos anos 80 primeiramente com a camisa da Tuna Luso/PA. Cebola enfrentou muitas dificuldades ao longo da carreira e seguidas lesões no joelho.

Flordelis

Flordelis esteve presente na primeira competição oficial da seleção brasileira, o Mundial Experimental de 1988. A jogadora baiana começou sua carreira em Salvador, logo depois seu futebol chamou a atenção de times de São Paulo e Rio de Janeiro. Com 56 anos, ela ainda tem o futebol como uma de suas paixões, mas em vez de campo, ela demonstra suas habilidades nas quadras de futsal.

Solange Bastos

Solange deixou a Bahia para jogar na Seleção Brasileira. Anteriormente, havia jogado pelo Flamengo de Feira desde os seus 12 anos de idade. Teve dificuldades para vencer os obstáculos do preconceito que vivia dentro da Seleção. Financeiramente também viveu muitas dificuldades.

Monaliza Souza

Monaliza parou de jogar em 2018 por falta de incentivos financeiros e, por isso, não conseguir seguir a carreira. Em 2015, ela e a treinadora Camilla Orlando fundaram o @CapitalFeminina, que atua em duas regiões administrativas São Sebastião e Estrutural.

Magali Pomba

Magali foi jogadora do Juventus nos anos 80 e 90, atuando ao lado de grandes craques, como Formiga, Roseli, Sessi e muitas outras. Depois de pendurar as chuteiras, ajudou na formação de jogadoras que hoje são destaques da seleção brasileira, como Thamires e Andressa Alves. E ela continua ajudando, hoje contribui para o desenvolvimento de pequenas jogadoras na escolinha de futebol do Juventus.

Nani Enzo

Nani se destacou logo cedo nos jogos de futsal, chegando a ser chamada para representar o time nacional nos jogos escolares. Tentou a carreira no campo, onde poderia ter mais visibilidade. Foi artilheira em diversos campeonatos do Distrito Federal e proximidades. Quando teve seu primeiro filho, a dificuldade de continuar a carreira, que já era grande, ficou inviável. Nani foi pendurando as chuteiras aos poucos, mas nunca deixou de sua maior paixão de lado: entrar em campo e marcar seus gols.

Sandra Cristina

Sandra Cristina começou a jogar futebol aos 10 anos na capital carioca, sua cidade natal. Se tornou uma jogadora profissional com apenas 16 anos no Flor de Maio Futebol Clube. Sua carreira a levou ao Radar, time que trouxe a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Junto a outras pioneiras, ela disputou o Mundial Experimental de 1988.

Apoio ao esporte feminino

A ação deste domingo dá continuidade à campanha #ElasEmCampo, da Mastercard, que será intensificada durante os jogos do time brasileiro nos próximos meses, abordando diferentes perspectivas do esporte feminino no Brasil.

A Mastercard apoia a promoção da equidade de gênero nos esportes com o patrocínio da Seleção Brasileira de Futebol Feminino e em projetos que incentivam a presença de mulheres nos diferentes ecossistemas relacionados a esse esporte. A exemplo, a websérie "Elas Em Campo" que, em 2022, reuniu histórias de mulheres envolvidas nos quadros técnicos da CBF como treinadoras, psicólogas e fotógrafas, trazendo o assunto para discussão.

Além da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, a Mastercard também é patrocinadora da competição feminina da CONMEMBOL Libertadores e Copa América, sendo a primeira empresa da história a patrocinar este torneio feminino. Na edição de 2022, a empresa entregou o primeiro troféu em formato NFT às participantes que foram eleitas Jogadoras da Partida.

A Mastercard também patrocina o "Futebol Delas" e o "Dona da Bola", projetos desenvolvidos pela ONG Visão Mundial, que oferecem aulas de futebol para meninas de 10 a 16 anos de Recife e Fortaleza, além das iniciativas "Caravana do Esporte" e "Rede de Núcleos Esportivos", do Instituto Esporte & Educação.

"Adicionalmente ao nosso apoio às jogadoras e competições, também investimos no futuro, impulsionando projetos de formação de atletas e profissionais mulheres ligadas ao esporte, principalmente por meio de projetos sociais e parcerias", finaliza Buchwitz.

Sobre a Mastercard

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2147691/jogadoras_MC.jpg

FONTE Mastercard

SOURCE Mastercard