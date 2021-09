QuEST Global nomme Alfonso Martínez au poste de responsable international pour ses secteurs automobile et ferroviaire

L'automobile et le ferroviaire sont des secteurs de croissance clés pour QuEST et la société aspire à devenir un acteur important de l'ingénierie connectée dans ces industries. Avec l'arrivée de Martínez, l'organisation estime qu'elle sera en mesure de renforcer ses efforts pour devenir le partenaire d'ingénierie mondial le plus reconnu et le plus fiable pour ses clients.

Alfonso apporte avec lui une myriade d'expériences industrielles utiles acquises par son association avec différentes industries sur une période de trois décennies. Il possède une connaissance approfondie du marché automobile et ferroviaire et a mené avec succès de nombreuses initiatives axées sur le client dans ce secteur. Avec un mélange parfait d'attributs tels que l'esprit d'entreprise, la gestion et la technologie, Martínez rejoint QuEST après avoir travaillé chez Capgemini, où il était vice-président exécutif de l'ingénierie et de la R&D aéronautiques. Basé à Paris, chez Capgemini Engineering, Martínez était responsable des pertes et profits mondiaux pour l'ensemble du secteur aérospatial.

En souhaitant la bienvenue à Martínez chez QuEST, Ajit Prabhu, Président-Directeur Général de QuEST Global, a déclaré : « Depuis près de 25 ans, nous avons fait de QuEST Global une marque à laquelle ses clients du monde entier font confiance. Martínez apporte une connaissance approfondie du domaine et une expertise de gestion qui, j'en suis sûr, s'avérera déterminante pour nos secteurs de l'automobile et du ferroviaire, nos principaux vecteurs de croissance. À l'heure où ces deux secteurs connaissent des avancées technologiques rapides, sous la direction de Martínez, je suis sûr que nous serons en mesure d'exploiter les opportunités latentes, de résoudre les défis et les demandes de l'industrie pour nos clients à travers le monde. »

En rejoignant QuEST, Martinez a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre une entreprise en pleine croissance comme QuEST, qui s'est imposée au fil des ans comme un acteur mondial dans le secteur des services d'ingénierie de produits. Nous sommes déjà bien présents sur les marchés de l'automobile et du ferroviaire et, grâce à mon expertise et à ma connaissance du domaine, je suis impatient de travailler avec l'équipe pour développer davantage ce marché en créant un ancrage solide dans l'industrie. »

Après avoir obtenu un master en ingénierie aéronautique à l'Université polytechnique de Madrid et un diplôme en gestion à l'IESE Business School - Université de Navarre, Barcelone, M. Martínez a commencé son parcours professionnel en 1997 avec sa propre entreprise, M/s MEDIA Consultores. Il a dirigé avec succès cette entreprise avec un ami pendant 10 ans et l'a fait passer à 200 ingénieurs. En 2006, la société a été intégrée stratégiquement à Altran, qui fait maintenant partie de Capgemini. Après l'acquisition, Martinez a occupé le poste clé de PDG d'Altran Moyen-Orient, de directeur général d'Altran Espagne et de directeur de l'exploitation d'Altran Espagne. En 2018, Martínez a déménagé à Paris en tant que vice-président senior du groupe Altran. À ce titre, il était en charge des secteurs Aéronautique, Espace, Défense, Naval, Chemins de fer, Transport, Sciences de la vie et Chimie à l'échelle mondiale avec une responsabilité globale de 12 700 personnes et près de 1 milliard de dollars de revenus.

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global est un partenaire de confiance en matière de produits d'ingénierie et de cycle de vie des services pour de nombreuses entreprises parmi les plus reconnues au monde dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, de la haute technologie, des appareils médicaux, du ferroviaire et des semi-conducteurs. Avec une présence dans 13 pays, 54 centres de livraison mondiaux et plus de 11 250 employés, QuEST Global est à l'avant-garde de la convergence des innovations en matière d'ingénierie mécanique, électronique, logicielle et numérique afin de concevoir des solutions pour un monde plus sûr, plus propre et plus durable. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global aident ses clients à accélérer le développement de produits et les cycles d'innovation, à créer d'autres sources de revenus, à améliorer l'expérience du consommateur et à rendre les processus de fabrication et les opérations plus efficaces.

