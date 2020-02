QuEST Global poursuit son expansion sur le marché européen en nommant des cadres dirigeants en Allemagne et en Suisse

SINGAPOUR, ZURICH et MUNICH, 10 février 2020 /PRNewswire/ -- QuEST Global, une entreprise mondiale spécialisée en ingénierie des produits et en services de cycle de vie, a annoncé la nomination de deux cadres dirigeants européens : Eric Krapf au poste de directeur commercial pour l'Europe et Andreas Fröschl au poste de partenaire stratégique des clients (SCP). Comptant 26 bureaux en France, en Allemagne, en Italie, en Roumanie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, QuEST a fait de l'Europe une composante inhérente à sa stratégie mondiale exhaustive. Ces importantes nominations à des postes de direction vont renforcer les compétences de l'entreprise et son engagement à fournir des services et des solutions d'ingénierie fiables et novatrices aux clients européens et leur permettront de créer des frontières sur le marché européen. Eric sera basé à Zurich et Andreas travaillera depuis les bureaux dont QuEST dispose à Munich.

Eric est réputé dans l'ingénierie et l'industrie du numérique. Il possède une expertise approfondie dans la création de valeur pour les clients, la formulation de stratégies et de solutions et l'excellence de la mise en œuvre. Il est passionné par l'harmonisation de la culture, de la stratégie et de la structure et il s'attache à développer les activités en formant des équipes et des dirigeants particulièrement efficaces. À son poste de directeur commercial pour l'Europe, il aidera l'entreprise à concrétiser sa vision et atteindre ses objectifs en matière de solutions à forte valeur ajoutée pour les clients, grâce à des partenariats de confiance et de réflexion, flexibles et collaboratifs, afin d'accélérer la croissance de l'entreprise sur le marché européen.

Originaire de Munich, Andreas a, à son actif, une solide expérience dans les transports et le génie industriel. Dans l'exercice de ses fonctions chez certaines marques de renommée mondiale, il a été chargé de mener à bien l'innovation et la croissance durable. À son poste de SCP chez QuEST, il dirigera la croissance globale de l'entreprise en Allemagne et dans les régions environnantes en conduisant une stratégie commerciale dynamique et réactive, axée sur le client, et en supervisant la création de valeur pour les principaux clients.

« Eric et Andreas sont des dirigeants qui se caractérisent par leurs références impressionnantes, leurs trajectoires probantes en termes de leadership intellectuel et la grande attention qu'ils portent aux clients », a déclaré Dush Reddy, responsable commercial international chez QuEST Global. « Nous sommes ravis de les accueillir tous les deux au sein de la famille QuEST et je suis persuadé que sous leur houlette, l'entreprise va continuer à se développer en tant que partenaire de confiance et de réflexion sur le marché européen. Grâce à l'arrivée d'Eric et d'Andreas, nous continuerons à aspirer à fournir des solutions d'ingénierie innovantes qui entraîneront une transformation chez nos clients, dans l'optique de faire progresser la société ».

Eric Krapf, qui rejoint QuEST Global au poste de directeur commercial pour l'Europe, a déclaré : « C'est pour moi un honneur de rejoindre QuEST, une entreprise qui est à l'avant-garde de la convergence de l'ingénierie mécanique, électronique, logicielle et numérique. Cette convergence des technologies est en train de remodeler tous les secteurs d'activité, tous horizons confondus. Chez QuEST, nous avons là une occasion unique de fournir des solutions d'ingénierie et des solutions numériques qui créent une grande valeur pour nos clients, nos employés, nos investisseurs et les acteurs concernés. Je suis reconnaissant à l'équipe de direction de QuEST de m'avoir donné cette opportunité de rejoindre la famille QuEST ».

Très enthousiaste à l'idée de rejoindre QuEST Global, Andreas Fröschl a déclaré pour sa part : « QuEST a réussi à se différencier et est l'une des marques de services d'ingénierie les plus respectées et les plus renommées à l'échelle mondiale. Je suis particulièrement heureux et ravi de rejoindre l'équipe de QuEST et j'ai hâte de nous voir consacrer notre énergie à approfondir nos relations de confiance avec nos clients, à offrir les meilleurs services et à développer la technologie et l'innovation au service de nos clients ».

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global vise à devenir un partenaire mondial de confiance en ingénierie des produits et en services de cycle de vie pour de nombreuses sociétés parmi les plus reconnues au monde dans les secteurs des moteurs aéronautiques, de la technologie de pointe, de l'aérospatiale et de la défense, du transport (automobile et ferroviaire), de l'énergie et de l'industrie, du pétrole et du gaz et des dispositifs médicaux. Ayant une présence mondiale dans 15 pays, disposant de 67 centres de prestation à l'échelle mondiale et employant quelque 13 000 personnes, QuEST Global est convaincue qu'elle est à l'avant-garde de la convergence des innovations dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, des logiciels et de l'ingénierie numérique pour concevoir des solutions au service d'un monde plus sûr et plus propre. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global visent à aider ses clients à accélérer le développement des produits et les cycles d'innovation, à créer des sources de revenus supplémentaires, à améliorer l'expérience client et à accroître l'efficacité des processus et des opérations de fabrication.

SOURCE QuEST Global