Quickplay annonce une disponibilité sur AWS Marketplace pour accélérer la croissance de la transformation Cloud des services OTT

La disponibilité de la plateforme de Quickplay sur AWS Marketplace offre aux clients communs des avantages commerciaux et opérationnels, réduisant les délais de commercialisation et augmentant rapidement les capacités.

TORONTO, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Quickplay a franchi sa dernière étape dans la fourniture de solutions de produits OTT innovantes pour les sociétés de sports, les opérateurs et les médias en annonçant aujourd'hui que son portefeuille complet de solutions est disponible sur AWS Marketplace, le portail en ligne qui aide les clients à trouver, acheter et déployer des logiciels qui fonctionnent sur Amazon Web Services (AWS).

La disponibilité sur AWS Marketplace simplifie la capacité des clients d'AWS à tirer parti des avantages commerciaux et opérationnels de la plateforme cloud-native de Quickplay, y compris le CMS primé de Quickplay et ses capacités d'orchestration de bout en bout, ainsi que des outils d'IA générative leaders du marché pour alimenter les recommandations de contenu, générer des placements publicitaires dynamiques, automatiser la production de séquences marquantes, et plus encore.

La disponibilité sur AWS Marketplace permettra aux fournisseurs de services sportifs, de télécommunications et de services OTT de médias de niveau 1 de conserver une longueur d'avance face aux changements rapides de la technologie et de la demande des consommateurs, en permettant des solutions flexibles et agiles qui tirent parti de l'architecture ouverte, modulaire et cloud native de Quickplay.

Notamment, grâce à cette architecture, les fournisseurs OTT peuvent exploiter la puissance du CMS et de la couche d'orchestration universelle de Quickplay pour créer des solutions de pointe personnalisées qui peuvent exploiter les offres vidéo premium disponibles sur AWS Marketplace, y compris les propres produits d'Amazon tels que AWS Elemental Media Services et Amazon Bedrock.

"La concurrence féroce pour les audiences de streaming amplifie le besoin de disposer des moyens les plus intelligents, les plus rapides et les plus efficaces pour engager et monétiser les téléspectateurs", a déclaré Paul Pastor, directeur commercial de Quickplay. "Notre disponibilité sur AWS Marketplace donne un coup de fouet aux capacités de CMS, d'orchestration et d'IA du secteur, qui sont toutes essentielles pour créer de la valeur pour les services de streaming et leurs clients."

Quickplay présentera sa plateforme cloud-native sur le stand 5.H61 au salon IBC à Amsterdam. Des rendez-vous peuvent être réservés en écrivant à [email protected]. Ne manquez pas l'occasion d'entendre Quickplay en action lors de la table ronde "Market Success With Multiple Monetisation Models" organisée le samedi 14 septembre (15h30 heure d'Europe centrale) au CE Stage Hall 5 (5.A28). Nous voulons savoir ce que vous pensez.

A propos de Quickplay :

Quickplay mène les transformation cloud de l'OTT et de l'expérience à domicile pour la télévision payante, les opérateurs télécoms et les distributeurs multicanaux de programmation vidéo (MVPD). La plateforme cloud-native de l'entreprise s'appuie sur une architecture ouverte transformatrice pour offrir des performances inégalées en matière de diffusion de vidéos de qualité, de gestion de cas d'utilisation complexes et d'évolution vers des millions de téléspectateurs. Fondé par une équipe qui a construit et exploité des dizaines de services OTT de niveau 1 dans le monde entier, Quickplay permet des sports immersifs, des expériences en direct et des divertissements personnalisés sur n'importe quel écran. Le siège de l'entreprise est situé à Toronto et elle dispose d'autres sites à Los Angeles, à San Diego, à Chennai, en Inde, et en Europe. Quickplay a remporté à deux reprises le prix Google Cloud Industry Solution Partner of the Year Award for Media & Entertainment. Pour plus d'informations, consultez le site https://quickplay.com/.

Contact avec la presse : Drew Falstein, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2495497/Quickplay_Quickplay_Announces_AWS_Marketplace_Availability_to_Ac.jpg