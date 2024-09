Quickplay kündigt Verfügbarkeit auf AWS Marketplace für ein schnelles Vorantreiben der OTT-Cloud-Transformation an

Die Verfügbarkeit der Quickplay-Plattform auf AWS Marketplace bietet gemeinsamen Kunden geschäftliche und betriebliche Vorteile, verkürzt die Markteinführungszeit und erweitert Möglichkeiten rasant

TORONTO, 4. September 2024 /PRNewswire/ -- Quickplay hat einen weiteren Schritt bei der Bereitstellung innovativer OTT-Produktlösungen für Sport-, Betreiber- und Medienunternehmen unternommen. Heute gab es bekannt, dass sein komplettes Lösungsportfolio auf AWS Marketplace verfügbar ist, dem Online-Portal, das Kunden bei der Suche, dem Kauf und der Bereitstellung von Software hilft, die auf Amazon Web Services (AWS) läuft.

Durch die Verfügbarkeit auf AWS Marketplace können AWS-Kunden die geschäftlichen und betrieblichen Vorteile der Cloud-nativen Plattform von Quickplay nutzen, einschließlich des preisgekrönten CMS von Quickplay und seiner End-to-End-Orchestrierungsfunktionen sowie der marktführenden generativen KI-Tools für Inhaltsempfehlungen, die Generierung dynamischer Werbeplatzierungen, die Automatisierung der Produktion von Highlight-Reels und vieles mehr.

Die Verfügbarkeit von AWS Marketplace ermöglicht es Tier-1-Sport-, Telekommunikations- und Medien-OTT-Anbietern, den schnellen Veränderungen der Technologie und der Verbrauchernachfrage voraus zu sein, indem sie flexible und agile Lösungen anbieten, die die offene, modulare, Cloud-native Architektur von Quickplay nutzen.

Dank dieser Architektur können OTT-Anbieter die Leistungsfähigkeit des CMS und der universellen Orchestrierungsebene von Quickplay nutzen, um benutzerdefinierte „Best-of-Breed"-Lösungen zu erstellen, die die im AWS Marketplace verfügbaren Premium-Videoprodukte einsetzen können, einschließlich Amazons eigener Produkte wie AWS Elemental Media Services und Amazon Bedrock.

„Der harte Wettbewerb um das Streaming-Publikum verstärkt den Bedarf an den intelligentesten, schnellsten und effektivsten Wegen, Zuschauer zu binden und zu monetarisieren", sagt Paul Pastor, oberster operativer Geschäftsführer von Quickplay. „Unsere AWS Marketplace-Verfügbarkeit beschleunigt die CMS-, Orchestrierungs- und KI-Fähigkeiten der Branche, die alle für die Wertschöpfung von Streaming-Diensten und deren Kunden unerlässlich sind."

Quickplay wird seine Cloud-native Plattform an Stand 5.H61 auf der IBC in Amsterdam vorstellen. Treffen können über [email protected] gebucht werden. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Quickplay bei der Podiumsdiskussion „Market Success With Multiple Monetisation Models" (Markterfolg mit mehreren Monetarisierungsmodellen) am Samstag, den 14. September (15:30 Uhr MEZ) auf der CE Stage in Halle 5 (5.A28) in Aktion zu erleben. Wir möchten von Ihnen hören.

Informationen zu Quickplay:

Quickplay ist führend in der Cloud-Transformation von OTT- und In-Home-Erlebnissen für Pay-TV, Telcos und MVPDs. Die Cloud-native Plattform des Unternehmens nutzt eine transformative offene Architektur für eine unvergleichliche Leistung bei der Bereitstellung von Premium-Videos, der Handhabung komplexer Anwendungsfälle und der Skalierung auf Millionen von Zuschauern. Quickplay wurde von einem Team gegründet, das bereits Dutzende von Tier-1-OTT-Diensten auf der ganzen Welt aufgebaut und betrieben hat. Quickplay ermöglicht mitreißenden Sport, Live-Erlebnisse und personalisierte Unterhaltung auf jedem Bildschirm. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto und verfügt über weitere Standorte in Los Angeles, San Diego, Chennai, Indien, und Europa. Quickplay ist zweimaliger Gewinner des Google Cloud Industry Solution Partner of the Year Award für Medien und Unterhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter https://quickplay.com/.

Medienkontakt: Drew Falstein, [email protected]

