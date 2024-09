Quickplay arbeitet mit TelevisaUnivision zusammen, um die Univision NOW App mit neuen Funktionen zu erweitern

Quickplay integriert seine Video-CMS-Funktionen, um eine End-to-End-Lösung anzubieten.

TORONTO, 12. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- Quickplay gab heute eine neue Partnerschaft mit TelevisaUnivision für seine End-to-End-Cloud-Native-Plattform zur Verbesserung der Univision NOW App des Unternehmens bekannt.

Auf dem hart umkämpften Markt von heute müssen Streaming-Dienste ständig nach Wegen suchen, um neue Abonnenten zu gewinnen und gleichzeitig die Treue der bestehenden Abonnenten zu pflegen. Zu diesem Zweck ermöglicht Quickplay die Erstellung von Kohorten auf der Grundlage von Trends bei der Nutzung von Inhalten, des Standorts und des Geräts und bietet so Möglichkeiten für personalisierte Inhaltsempfehlungen und relevante Werbung. Diese Lösungen zielen darauf ab, neue Zuschauer zu gewinnen und die Treue der Verbraucher weiter zu fördern.

Quickplay bietet personalisierte und flexible Content-Kuratierungsfunktionen, einschließlich gezielter Werbeeinblendungen für Live-Linear, FAST-Kanäle, VOD-Inhalte und Downloads. Quickplay wird die Videoplattformdienste für Univision NOW bereitstellen, den 2015 eingeführten Abonnement-Videodienst, der Inhalte von Univision und UniMás bietet. Der Dienst wurde als eigenständiges Angebot konzipiert, für dessen Nutzung kein Pay-TV-Abonnement erforderlich war.

„Univision ist der führende spanischsprachige Sender in den USA. Deshalb sind wir begeistert, mit dem Team von TelevisaUnivision als neuem Anbieter zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die treuen Zuschauer ein außergewöhnliches und personalisiertes Erlebnis auf Univision NOW haben, das durch unser Leistungsspektrum ermöglicht wird", sagte Paul Pastor, Chief Business Officer von Quickplay.

Möchten Sie mehr erfahren? Treffen Sie das Quickplay-Team auf der IBC 2024 an Stand 5.H61 vom 13. bis 16. September. Meetings können unter [email protected] gebucht werden.

Informationen zu Quickplay:

Quickplay ist führend in der Cloud-Transformation von OTT- und In-Home-Erlebnissen für Pay-TV, Telcos und MVPDs. Die Cloud-native Plattform des Unternehmens nutzt eine transformative offene Architektur für eine unvergleichliche Leistung bei der Bereitstellung von Premium-Videos, der Handhabung komplexer Anwendungsfälle und der Skalierung auf Millionen von Zuschauern. Quickplay wurde von einem Team gegründet, das bereits Dutzende von Tier-1-OTT-Diensten auf der ganzen Welt aufgebaut und betrieben hat. Quickplay ermöglicht mitreißenden Sport, Live-Erlebnisse und personalisierte Unterhaltung auf jedem Bildschirm. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto und verfügt über weitere Standorte in Los Angeles, San Diego, Chennai, Indien und Europa. Quickplay ist zweimaliger Gewinner des Google Cloud Industry Solution Partner of the Year Award für Medien und Unterhaltung. Weitere Informationen finden Sie auf https://quickplay.com/.

