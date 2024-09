Quickplay s'associe à TelevisaUnivision pour améliorer son application Univision NOW avec de nouvelles fonctionnalités

Quickplay intègre ses capacités de CMS vidéo pour fournir une solution de bout en bout.

TORONTO, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Quickplay a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec TelevisaUnivision pour sa plateforme cloud-native de bout en bout afin d'améliorer l'application Univision NOW de la société.

Sur le marché hautement concurrentiel d'aujourd'hui, les services de diffusion en continu doivent constamment trouver des moyens d'attirer de nouveaux abonnés tout en fidélisant ceux qui le sont déjà. Dans cette optique, Quickplay permet de créer des cohortes basées sur les tendances d'utilisation du contenu, la localisation et l'appareil, offrant ainsi des possibilités de recommandations de contenu personalisées et de publicité pertinente. Ces solutions visent à attirer de nouveaux téléspectateurs et à continuer de fidéliser les consommateurs.

Quickplay offre des capacités de curation de contenu personnalisées et flexibles, y compris l'insertion de publicités ciblées pour les chaînes en direct, les chaînes FAST, le contenu de vidéo à la demande et les téléchargements. Quickplay va fournir des services de plateforme vidéo pour alimenter Univision NOW, le service vidéo par abonnement lancé en 2015, qui propose du contenu d'Univision et d'UniMás. Le service a été conçu comme une offre autonome ne nécessitant pas d'abonnement de télévision payante.

« Univision est le réseau hispanophone leader aux États-Unis et c'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de TelevisaUnivision en tant que nouveau fournisseur afin de garantir aux téléspectateurs fidèles une expérience exceptionnelle et personnalisée sur Univision NOW, grâce à notre suite de capacités », a déclaré Paul Pastor, directeur commercial de Quickplay.

Vous voulez en savoir plus ? Venez rencontrer l'équipe Quickplay à IBC 2024 sur le stand 5.H61 du 13 au 16 septembre. Des réunions peuvent être réservées à l'adresse suivante : [email protected].

À propos de Quickplay :

Quickplay mène les transformation cloud de l'OTT et de l'expérience à domicile pour la télévision payante, les opérateurs télécoms et les distributeurs multicanaux de programmation vidéo (MVPD). La plateforme cloud-native de l'entreprise s'appuie sur une architecture ouverte transformatrice pour offrir des performances inégalées en matière de diffusion de vidéos de qualité, de gestion de cas d'utilisation complexes et d'évolution vers des millions de téléspectateurs. Fondé par une équipe qui a construit et exploité des dizaines de services OTT de niveau 1 dans le monde entier, Quickplay permet des sports immersifs, des expériences en direct et des divertissements personnalisés sur n'importe quel écran. L'entreprise a son siège à Toronto et dispose d'autres sites à Los Angeles, San Diego, Chennai, en Inde, et en Europe. Quickplay a remporté à deux reprises le prix Google Cloud Industry Solution Partner of the Year Award for Media & Entertainment. Pour plus d'informations, consultez le site https://quickplay.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2503408/Quickplay_Quickplay_Partners_with_TelevisaUnivision_to_Enhance_i.jpg