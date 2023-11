Quickplay étend sa présence mondiale avec le lancement de son bureau pour la zone EMEA

Wim Ponnet, vétéran d'Endemol Shine et de Yahoo!, a été nommé président pour la zone EMEA

TORONTO, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Quickplay a annoncé aujourd'hui la dernière étape de l'expansion de sa présence mondiale via l'établissement d'un nouveau bureau en Europe et la nomination de Wim Ponnet, vétéran des médias, du sport et de la technologie, à titre de président pour la zone EMEA.

Ce nouveau bureau répondra à la demande croissante de l'industrie pour des solutions OTT cloud-native en architecture ouverte. Il a été prouvé que ces solutions permettent d'accélérer la mise sur le marché des capacités, de stimuler la rentabilité et d'optimiser l'engagement et la monétisation de l'audience. Quickplay tirera parti de son expertise spécifique au marché et de ses capacités mondiales en matière de talents et d'innovation pour concevoir des solutions rapides, flexibles et évolutives qui pourront contribuer au succès de la transformation numérique pour les clients des secteurs de la télévision payante, des télécommunications et des MVPD dans la zone EMEA.

« Notre succès auprès des fournisseurs de sports, de médias et de divertissement en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique a suscité un intérêt énorme pour notre capacité à générer des résultats pour l'industrie du streaming », a déclaré Paul Pastor, chef des affaires et cofondateur de Quickplay. « Les compétences et les antécédents de Wim Ponnet dans la zone EMEA seront le fer de lance d'une présence dédiée, qui nous aidera à répondre sur-le-champ à un pipeline croissant de demandes de la part des fournisseurs – qui recherchent tous des performances supérieures et l'intégration rapide des technologies d'IA que seules les solutions cloud-native en architecture ouverte peuvent fournir. »

En tant que directeur stratégique et directeur commercial d'Endemol Shine Group, M. Ponnet était responsable de la gestion des profits et des pertes du service des ventes de la société, atteignant une croissance annuelle supérieure à 20 % durant plusieurs années consécutives. Auparavant, chez Yahoo !, il a été directeur principal de la stratégie et des opérations pour la zone EMEA, ainsi que chef du personnel. Il a récemment occupé le poste d'associé fondateur et PDG de FanTechCapital, une société d'investissement à l'intersection du sport, des médias et de la technologie. Il siège également à de nombreux comités consultatifs et conseils d'investisseurs pour des organisations sportives, universitaires et commerciales.

« Tous les distributeurs et les ligues sportives avec lesquels j'ai travaillé ont exprimé leur besoin de plateformes allant au-delà de la diffusion de contenu et pouvant réellement stimuler l'engagement des téléspectateurs », a déclaré M. Ponnet. « La plateforme cloud-native en architecture ouverte de Quickplay ouvre la voie à des expériences riches pour les fans et les consommateurs pouvant répondre aux objectifs stratégiques des industries OTT et sportives contemporaines, et exploiter le potentiel commercial de l'IA générative de demain. »

La plateforme OTT de Quickplay a été conçue pour construire et exécuter des applications évolutives dans le cloud en utilisant des technologies cloud-native, notamment des conteneurs, des microservices, un maillage de services, des API et une infrastructure immuable. La pile technologique OTT offre des performances nettement supérieures, une approche modulaire pour l'extension des fonctionnalités, une diffusion continue pour une itération rapide ainsi qu'une évolutivité, une observabilité et une sécurité intégrées. Des fournisseurs OTT d'avenir tels qu'Allen Media Group, Sportsnet SN NOW au Canada, aha 2.0 en Inde, PLDT's Smart aux Philippines et d'autres encore utilisent la plateforme Quickplay pour fournir des services avec la flexibilité et l'agilité du cloud, tout en égalant ou en dépassant la fiabilité et la haute performance de la radiodiffusion.

À propos de Quickplay

Quickplay est le fer de lance des transformations cloud des expériences OTT et à domicile pour les opérateurs de télévision payante, les télécommunications et les MVPD. La plateforme cloud-native de l'entreprise s'appuie sur une architecture ouverte transformatrice pour des performances inégalées dans la fourniture de vidéos premium, la gestion de cas d'utilisation complexes et la mise à l'échelle pour des millions de téléspectateurs. Fondé par une équipe qui a bâti et exploité des dizaines de services OTT de niveau 1 dans le monde entier, Quickplay alimente les sports immersifs, les expériences en direct et le divertissement personnalisé sur n'importe quel écran. La société a son siège social à Toronto et possède des sites supplémentaires à Los Angeles, San Diego, Chennai, en Inde et en Europe. Quickplay a remporté à deux reprises le prix du partenaire Google Cloud dans la catégorie Solutions Technologiques dans le secteur médias et divertissement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://quickplay.com/ .

