QUICKPLAY KOOPERIERT MIT GOOGLE CLOUD, UM DAS POTENZIAL DER GENERATIVEN KI ZU ERSCHLIESSEN

Cloud-native, API-driven Architektur beschleunigt die Schaffung neuer Engagement- und Umsatzmöglichkeiten mit dem Google Vertex KI-Toolkit

TORONTO, Kanada, 13. September 2023 /PRNewswire/-- Quickplay kündigte heute eine Partnerschaft mit Google Cloud an, um die Macht der generativen KI zu nutzen, um neue Möglichkeiten für das Engagement, die Zufriedenheit der Verbraucher und die Monetarisierung in der Medien- und Unterhaltungsbranche zu schaffen.

Quickplay is partnering with Google Cloud to harness the power of generative AI to create new opportunities for OTT consumer engagement, satisfaction and monetization. At IBC 2023 in Amsterdam, Quickplay will unveil a proof of concept of the combined technologies, that showcases how voice commands, Large Language Models and Quickplay’s award-winning CMS can create an intuitive user interface for seamless content discovery, personalized recommendations, comprehensive movie details, and more.

Der jüngste Durchbruch in der mehrjährigen Zusammenarbeit von Quickplay mit Google Cloud nutzt die entscheidenden Merkmale der Quickplay-Plattform - Single-Tenant-, Cloud-Native-, Microservices- und API-gesteuerte Architektur. In Kombination mit Google Cloud Vertex AI und unter Verwendung einfacher API-Integrationen ermöglicht die Quickplay-Plattform sofort eine Vielzahl von Medien- und Kundennutzungsfällen, einschließlich tiefgreifender Metadaten, Inhaltsentdeckung, Personalisierung, Inhaltserstellung, Prozessautomatisierung und Multi-Channel-Monetarisierung.

Quickplay arbeitet mit Google Cloud zusammen, um den Zugang zu neuen KI-Funktionen, die Folgendes können, zu ermöglichen:

Effiziente Beschleunigung der Markteinführungszeit, um gezielte KI-Lösungen, die im Hinblick auf eine kundenspezifische Go-to-Market-Strategie maximiert werden, zu liefern;

Maßgeschneiderte Funktionen und Funktionen ohne die Kosten und Zyklen der kundenspezifischen Entwicklung zu schaffen; und

Implementierung von A/B-Tests zur Bewertung der Ergebnisse und zur Optimierung der Kundenbindung und Monetarisierung.

„Die Uhr tickt: Jede Führungskraft im Bereich Streaming muss die Frage beantworten: 'Wie nutzen wir KI und generative KI, um unsere Geschäftsergebnisse zu verbessern?" sagte Paul Pastor, oberster operativer Geschäftsführer und Mitbegründer von Quickplay. „Heute zeigen wir, wie die Quickplay-Plattform mit Google Cloud Vertex AI das Innovationstempo beschleunigen und neue Umsatzmöglichkeiten bieten kann."

„Als wir unsere Cloud-native Architektur entwickelt haben, wollten wir die Vorteile neuer Technologien wie der generativen KI nutzen," so Juan Martin, CTO und Mitbegründer von Quickplay. „Indem wir unseren Kunden Zugang zu KI-Marktplätzen wie Google Vertex AI verschaffen, beschleunigen wir die Innovation, um die drängendsten Probleme unserer Kunden - Umsatzmaximierung, Verringerung der Kundenabwanderung, Verbesserung der Metadaten, Nutzerbindung und mehr anzusprechen - unter Verwendung von KI-Modellen, die einen kontinuierlichen Verbesserungszyklus, mit dem wir eine kontinuierliche Geschäftsverbesserung anstreben, haben."

Auf der IBC 2023 in Amsterdam (Stand 5.H61) wird Quickplay den ersten Machbarkeitsnachweis der kombinierten Technologien vorstellen, der zeigt, wie Sprachbefehle, Large Language Models (LLMs) und Quickplay CMS eine intuitive Benutzeroberfläche für eine nahtlose Inhaltssuche, personalisierte Empfehlungen, umfassende Filmdetails und interaktive Quizze schaffen können. Dies baut auf früheren Arbeiten im generativen KI-Bereich auf: Auf der NAB 2023 zeigte Quickplay, wie seine Partnerschaft mit Vionlabs, die im Google Cloud Marketplace verfügbar ist, die Erstellung von AI Automated Thumbnails und Vorschau-Clips ermöglicht.

Die Partnerschaft von Quickplay mit Google Cloud wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Möglichkeiten, welche die Kundenzufriedenheit und die Nettoergebnisse verbessern können, zu erschließen. Dazu gehören: erweiterte Werbekampagnen, optimale Werbeeinblendungen, umfassende Metadaten für eine verbesserte Entdeckung, Empfehlungen, automatische Generierung von Clips/Highlights, Zusammenfassungen in mehreren Längen, Übersetzungen von Untertiteln, Entdeckung von Inhalten im Dialog und vieles mehr.

„Wir freuen uns, dass Quickplay seine Nutzung und Anwendung der generativen KI-Funktionen von Google Cloud ausweiten und Medienunternehmen helfen wird, ihre generative KI-Entwicklung zu beschleunigen", sagte Kip Schauer, Globaler Leiter von Media & Entertainment Partnerships bei Google Cloud. „Unsere Zusammenarbeit mit Quickplay wird dazu beitragen, die Kundenbindung zu erhöhen und einen langfristigen Wert zu schaffen."

Die generative KI-Innovation von Quickplay setzt die enge Ausrichtung von Forschung und Entwicklung mit Google Cloud fort, was zu fortlaufenden neuen Möglichkeiten für die OTT-Industrie geführt hat. Sie folgt den Fortschritten von FAST Channel, Analytics und Linear Streaming mit Google Cloud-Lösungen sowie der Anfang dieses Jahres begonnenen Verfügbarkeit von regional optimierten Lösungen, die das neue Rechenzentrum von Google Cloud in Katar nutzen und für die Regionen Naher Osten und APAC optimiert sind. Quickplay wurde zum zweiten Mal in Folge zum Google Cloud Industry Solution Partner of the Year Award for Media & Entertainment ernannt.

Die OTT-Plattform von Quickplay wurde entwickelt, um skalierbare Anwendungen in der Cloud zu erstellen und auszuführen. Dabei kommen Cloud-native Technologien, darunter Container, Microservices, ein Service-Mesh, APIs und eine unveränderliche Infrastruktur zum Einsatz. Der OTT-Technologie-Stack bietet eine deutlich bessere Leistung, einen modularen Ansatz für die Funktionserweiterung, kontinuierliche Bereitstellung für schnelle Iterationen und integrierte Skalierbarkeit, Beobachtbarkeit und Sicherheit. Zukunftsorientierte OTT-Anbieter wie aha 2.0 in Indien, PLDT's Smart in den Philippinen und andere nutzen die Quickplay-Plattform, um Dienste mit der Flexibilität und Agilität der Cloud bereitzustellen und dabei die Zuverlässigkeit und hohe Leistung der Übertragung zu erreichen oder zu übertreffen.

Informationen zu Quickplay

Quickplay ist führend in der Cloud-Transformation von OTT- und In-Home-Erlebnissen für Pay-TV, Telcos und MVPDs. Die Cloud-native Plattform des Unternehmens nutzt eine transformative offene Architektur für eine einzigartige Leistung bei der Bereitstellung von Premium-Videos, der Handhabung komplexer Anwendungsfälle und der Skalierung auf Millionen von Zuschauern. Quickplay wurde von einem Team, das bereits Dutzende von Tier-1-OTT-Diensten weltweit aufgebaut und betrieben hat, gegründet. Quickplay ermöglicht mitreißenden Sport, Live-Erlebnisse und personalisierte Unterhaltung auf jedem Bildschirm. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto und hat weitere Standorte in Los Angeles, San Diego und Chennai, Indien. Quickplay ist zweimaliger Gewinner von Google Cloud Industry Solution Partner of the Year Award for Dream &Entertainment. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website http://quickplay.com/.

