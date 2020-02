Quinta do Lago celebra el éxito inmobiliario

A través de oportunidades de desarrollo únicas y exclusivas

LONDRES, 12 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Quinta do Lago, el exclusivo complejo residencial situado en el Algarve, se enorgullece de anunciar que la recientemente terminada casa piloto, The Lorenzo Villa situada en el desarrollo San Lorenzo North, se ha vendido, sólo cuatro meses después de su finalización. La hermosa villa estuvo en el mercado por 7,2 millones de euros y fue galardonada con el título de "Mejor propiedad residencial para Portugal" en los International Property & Travel Awards 2019.

Quinta do Lago es uno de los desarrollos residenciales y de golf más apreciados de Europa. Situado a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Faro, el complejo ocupa 2.000 acres del pintoresco Parque Natural de Ría Formosa. En consonancia con su plan maestro original que se estableció hace más de 45 años, Quinta sigue siendo una región de baja altura, baja densidad e impulsada ecológicamente. El complejo está liderando el camino en la armonización de las ofertas residenciales de gama alta, manteniendo una zona prácticamente virgen de belleza natural.

The Lorenzo Villa, San Lorenzo North

The Lorenzo Villa fue diseñada para mostrar la ubicación excepcional de las 26 parcelas vírgenes en el desarrollo San Lorenzo North. Ofreciendo un nivel excepcional de edificabilidad, con un tamaño de parcela del 25%, este desarrollo no se enfrenta de manera única a restricciones arquitectónicas estilísticas y se beneficia de impresionantes vistas al lago, frente al campo de golf y pinares. La casa piloto inspira una gama de estilos y comodidades en la región más deseada de la residencial Quinta do Lago.

San Lorenzo North está situado en un rincón encantador y virgen del complejo y ofrece a los compradores la oportunidad de construir su casa de lujo de ensueño en el desarrollo turístico más deseado del Algarve. Al comprar una parcela en esta región, los compradores tienen la libertad de elegir su estilo preferido de arquitectura, diseñar sus interiores y seleccionar todas las comodidades de lujo. Las áreas van desde una gran superficie de 2.000 metros cuadrados hasta una fenomenal de 3.000 metros cuadrados, con una superficie de construcción de 500 a 750 metros cuadrados. Todas las parcelas están diseñadas para la construcción de villas privadas independientes que pueden presentar más de dos niveles, así como un sótano.

Enlaces de imágenes: The Lorenzo Villa - San Lorenzo North , Reserva

Para información sobre bienes inmuebles en Quinta do Lago contacte con realestate@quintadolago.com o llame al +351 289 392 754

