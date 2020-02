Quinta do Lago célèbre son succès immobilier

Grâce à des opportunités uniques et exclusives de la promotion immobilière

LONDRES, 12 février 2020 /PRNewswire/ -- Quinta do Lago, le complexe résidentiel de luxe situé en Algarve, a le plaisir d'annoncer que la maison témoin récemment terminée, la Villa Lorenzo, située dans le projet immobilier de San Lorenzo North, a été vendue, quatre mois seulement après son achèvement. La magnifique villa témoin était commercialisée au prix de 7,2 millions d'euros et a reçu le titre de « meilleur bien résidentiel du Portugal » dans le cadre des prix International Property & Travel Awards 2019.

Quinta do Lago est l'un des complexes résidentiels et de golf les plus réputés d'Europe. Situé à seulement 15 minutes de l'aéroport international de Faro, le complexe occupe 2 000 acres (environ 900 hectares) du pittoresque parc naturel de Ria Formosa. En accord avec son plan directeur original qui a été tracé il y a plus de 45 ans, Quinta reste un recoin à constructions basses, à faible densité de population et à vocation écologique. Le complexe est à l'avant-garde de l'harmonisation de l'offre résidentielle haut de gamme et de la préservation d'une région offrant une beauté naturelle pratiquement inviolée.

La Villa Lorenzo, San Lorenzo North

La Villa Lorenzo a été conçue pour mettre en avant l'emplacement exceptionnel des 26 parcelles vierges dans le projet immobilier de San Lorenzo North. Offrant un niveau de constructibilité exceptionnel, à savoir 25 % de la taille des terrains, cette promotion immobilière unique n'est soumise à aucune restriction architecturale sur le plan stylistique et bénéficie d'une vue imprenable sur le lac, le terrain de golf et la pinède. La maison témoin puise son inspiration dans une gamme de styles et d'aménagements, dans la zone la plus recherchée du complexe résidentiel Quinta do Lago.

San Lorenzo North est situé dans un coin charmant et inviolé du complexe et offre aux acheteurs la possibilité de faire construire la maison luxueuse de leurs rêves dans le projet immobilier le plus prisé de l'Algarve. Quand ils achètent un terrain dans cette région, les acquéreurs ont la liberté de choisir leur style d'architecture préféré, de dessiner leur intérieur et d'opter pour tous les aménagements de luxe qu'ils souhaitent. Les superficies varient d'un grandiose 2 000 mètres carrés à un 3 000 mètres carrés extraordinaire, offrant une surface de construction oscillant entre 500 mètres carrés et 750 mètres carrés. Tous les terrains sont conçus pour la construction de villas individuelles privées qui peuvent comporter plus de deux niveaux, ainsi qu'un sous-sol.

Liens vers les images : The Lorenzo Villa - San Lorenzo North , Reserva

Pour obtenir des informations sur l'immobilier à Quinta do Lago, veuillez contacter realestate@quintadolago.com ou appeler le +351 289 392 754

Related Links

https://www.quintadolago.com/en/



SOURCE Quinta do Lago