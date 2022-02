Quixant, le principal fournisseur mondial de technologie de jeu, a annoncé un changement de marque et le lancement du Quixant Hub, son espace d'assistance client amélioré

Le fait que Quixant se concentre exclusivement sur l'industrie du jeu signifie qu'il n'y a pas d'autres marchés ni de priorités contradictoires susceptibles de perturber sa feuille de route en matière de développement de produits. Investissant constamment dans l'innovation technologique des jeux, Quixant a développé sa gamme de plateformes matérielles de jeux de nouvelle génération IQ, IQON et QMAX, qui sont alimentées par ses solutions logicielles d'optimisation des jeux, et s'est diversifiée pour offrir une gamme de boîtiers sur mesure et hautement personnalisables pour les industries de la loterie vidéo et des paris sportifs. Le lancement de cette nouvelle identité de marque constitue une autre étape importante pour Quixant et le passage à la prochaine étape de la progression de la société pour permettre aux clients de toujours offrir l'excellence en matière de jeux.

Le Quixant Hub a été conçu pour offrir une expérience client exceptionnelle aux clients actuels et nouveaux de Quixant, en développant les capacités de la plateforme existante de produits, d'assistance et de billetterie. Conçu pour être toujours plus convivial et accessible, il offre une expérience d'intégration transparente, donnant aux utilisateurs un aperçu des solutions matérielles et logicielles de nouvelle génération de Quixant, une assistance technique inégalée et un accès illimité à la documentation technique, aux pilotes, aux bibliothèques et aux logiciels de Quixant, ainsi qu'aux mises à jour des micrologiciels. Il a été développé dans le but de libérer le temps des clients afin qu'ils puissent se concentrer sur la diffusion du meilleur contenu de jeu et la mise sur le marché plus rapide de leurs jeux.

Duncan Faithfull, vice-président exécutif et responsable de la direction chez Quixant, a commenté l'événement : « Le changement de marque et le lancement du nouveau Quixant Hub reflètent la façon dont Quixant a infiniment évolué ces dernières années et nos efforts continus pour fournir aux clients les meilleurs produits, solutions et services possibles. »

« Alors que Quixant continue de se tourner vers l'avenir, il est essentiel pour nous d'avoir une identité de marque forte et emblématique, en veillant à ce qu'elle reflète notre position de fournisseur de technologie innovante et habilitante et de partenaire d'externalisation fiable. Le logo capture la notion de puissance, de performance et de connectivité, qui sont au cœur de l'offre de Quixant », a-t-il ajouté.

« Quixant est fier de développer des produits de qualité et d'assistance, de la collaboration et des conseils offerts aux clients. À une époque où les marchés mondiaux des composants et leurs chaînes d'approvisionnement sont en pleine crise, Quixant utilise toute son expertise en ingénierie des jeux et sa connaissance de la chaîne d'approvisionnement pour s'assurer que les exigences des produits de ses clients sont satisfaites. Le Quixant Hub est la prochaine étape pour offrir une expérience client exceptionnelle », a donc résumé M. Faithfull.

Le changement de marque et le Quixant Hub sont déployés depuis le 28 février et les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme avec leurs identifiants existants ici : https://support.quixant.com/

Vidéo: https://mma.prnewswire.com/media/1755472/Quixant_animation.mp4

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1752610/Quixant_Logo.jpg

SOURCE Quixant