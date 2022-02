Quixant, provedora líder global de tecnologia de jogos, anuncia reformulação de marca e lançamento do Quixant Hub, sua área de suporte ao cliente aprimorada

CAMBRIDGE, Inglaterra, 28 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Quixant anunciou hoje uma reformulação da marca corporativa, com um novo logotipo, identidade visual e plataforma aprimorada de produtos e suporte, o Quixant Hub. Ao longo do ano passado, a Quixant passou por uma atualização completa da marca para refletir sua posição como provedora de tecnologia especializada, inovadora e vanguardista do setor de gaming, melhorando constantemente sua oferta de produtos, serviço e suporte.