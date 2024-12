Quobly met en place une collaboration stratégique avec STMicroelectronics afin d'accélérer la fabrication de processeurs quantiques pour des solutions d'informatique quantique à grande échelle

Cette collaboration s'appuiera sur les processus de fabrication en volume de semi-conducteurs commerciaux FD-SOI de 28 nm de ST pour ouvrir la voie à des solutions d'informatique quantique à grande échelle et compétitives en termes de coûts.

Quobly et ST prévoient que la première génération de produits commerciaux sera disponible d'ici 2027, en ciblant des marchés d'application tels que le développement de matériaux et la modélisation de systèmes.

GRENOBLE, France et GENÈVE, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Quobly, une startup d'informatique quantique de pointe, a annoncé aujourd'hui une collaboration transformatrice avec STMicroelectronics, un leader mondial des semi-conducteurs au service de clients dans toute la gamme des applications électroniques, pour une production à grande échelle d'unités de processeurs quantiques (QPU). En s'appuyant sur les technologies avancées de STMicroelectronics en matière de semi-conducteurs FD-SOI, cette collaboration devrait rendre possible et rentable l'informatique quantique à grande échelle, positionnant ainsi les deux entreprises à l'avant-garde des technologies informatiques de la prochaine génération.

Maud Vinet (Quobly) & Remi El-Ouazzane (STMicroelectronics)

Quobly vise à franchir la barrière du million de qubits d'ici 2031, en ciblant des applications allant des produits pharmaceutiques à la finance, en passant par la science des matériaux et la modélisation de systèmes complexes, y compris les simulations climatiques et de dynamique des fluides. Ensemble, les deux entreprises visent à réaliser une percée dans l'informatique quantique en utilisant leur expertise commune dans le FD-SOI, en réduisant les coûts de recherche et développement et en répondant à la demande du marché pour des processeurs d'informatique quantique évolutifs et abordables.

Dans la première phase de la collaboration, Quobly et ST adapteront le procédé FD-SOI de 28 nm de ST aux exigences de Quobly, pour viser une machine quantique de 100 qubits avec une preuve d'extensibilité au-delà de 100 000 qubits physiques. ST s'appuiera sur son modèle de fabricant d'équipements intégrés pour apporter à Quobly sa capacité à faire le lien entre la co-conception, le prototypage, l'industrialisation et la production en volume à l'échelle dans des fabs de 300 mm en utilisant le FD-SOI, une technologie que la société a développée et exploitée commercialement depuis des années dans des applications automobiles, industrielles et grand public.

Maud Vinet, PDG de Quobly, a exprimé son enthousiasme : « Cette collaboration est sans précédent dans le paysage de l'informatique quantique. Travailler en étroite collaboration avec STMicroelectronics accélérera de plusieurs années l'industrialisation de notre technologie de processeur quantique. Nous sommes ravis de tirer parti de l'expertise de ST en matière de fabrication de semi-conducteurs, ce qui accélérera le développement d'un ordinateur quantique entièrement tolérant aux pannes. Notre objectif est de franchir la barrière du million de qubits d'ici 2031, avec des applications allant des produits pharmaceutiques à la finance, en passant par la science des matériaux et la modélisation de systèmes complexes, y compris les simulations de climat et de dynamique des fluides. »

Remi El-Ouazzane, président du groupe Microcontrôleurs, circuits intégrés numériques et produits RF chez STMicroelectronics, a ajouté : « L'informatique quantique va transformer le monde, en commençant par l'IA, la chimie, la sécurité et les applications de la chaîne d'approvisionnement. Cette collaboration s'appuie sur les atouts de ST en matière de fabrication de dispositifs intégrés, sur notre site de Crolles, en intégrant notre expertise en matière de recherche et développement sur les processus, à notre savoir-faire en matière de conception de circuits et à la fabrication en volume. Nous sommes convaincus que l'association de l'expertise quantique de Quobly avec les connaissances et la technologie FD-SOI de ST permettra d'accélérer la mise en place de solutions d'informatique quantique économiquement viables et à grande échelle. »

« À l'avenir, pour réussir, les ordinateurs quantiques devront encore travailler sur SWaP-C (taille, poids, puissance et coût) » explique Eric Mounier, PhD, analyste en chef, photonique et captage, Yole Group. « C'est aussi dans ce domaine que les qubits à semi-conducteurs ont un grand avantage en termes d'évolutivité en tirant parti de la fabrication à l'échelle de la plaquette CMOS. Bien que les technologies quantiques s'inscrivent dans le long terme, c'est aujourd'hui qu'il faut investir. À cet égard, l'accord de collaboration conclu aujourd'hui entre STMicroelectronics et Quobly pourrait marquer une étape majeure dans la mise au point de processeurs d'informatique quantique rentables et plus évolutifs. »(1)

(1) Source : Rapport Quantum Technologies 2024, Yole Intelligence.

À propos de Quobly

Quobly est un pionnier dans le développement d'un ordinateur quantique tolérant aux pannes, basé sur des qubits semi-conducteurs. Grâce à une méthode révolutionnaire, Quobly répond à la fois aux défis technoscientifiques et à la production industrielle, ouvrant la voie à la production de masse des millions de qubits indispensables à la réalisation d'ordinateurs quantiques pratiques à grande échelle. Basée à Grenoble, la startup est le résultat de 15 années de recherche collaborative entre des RTO de renommée internationale, le CEA Leti et le CNRS. Fondée en 2022, Quobly a réuni une équipe d'experts de l'industrie des semi-conducteurs et d'éminents chercheurs en technologies quantiques. En 2023, Quobly a fait les gros titres avec un tour de table de 19 millions d'euros, établissant un nouveau record pour le financement de démarrage d'une startup européenne dans le secteur quantique. https://quobly.io/

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies de semi-conducteurs qui maîtrisent la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs grâce à des installations de fabrication de pointe. Fabricant d'appareils intégrés, nous travaillons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires pour concevoir et fabriquer des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et à leurs opportunités, ainsi qu'à la nécessité de soutenir un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de la puissance et de l'énergie, et le déploiement à grande échelle d'objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes déterminés à atteindre notre objectif de neutralité carbone sur les champs d'application 1 et 2 et partiellement sur le champ d'application 3 d'ici 2027. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.st.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2579072/Quobly.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2579073/Quobly_Logo.jpg

QUOBLY

Andrea Busch

[email protected]

STMICROELECTRONICS

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

Jérôme Ramel

vice-président exécutif, développement de l'entreprise et communications externes intégrées

[email protected]

RELATIONS AVEC LA PRESSE

Alexis Breton

vice-président groupe, communications externes de l'entreprise

[email protected]