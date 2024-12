Quobly vereinbart strategische Zusammenarbeit mit STMicroelectronics, um die Herstellung von Quantenprozessoren für groß angelegte Quantencomputing-Lösungen zu beschleunigen

Die Zusammenarbeit wird die Volumenfertigungsprozesse von ST für kommerzielle 28-nm-FD-SOI-Halbleiter nutzen, um den Weg für kostengünstige, groß angelegte Quantencomputing-Lösungen zu ebnen.

Quobly und ST gehen davon aus, dass die erste Generation kommerzieller Produkte bis 2027 verfügbar sein wird, und zielen dabei auf Anwendungsmärkte wie Materialentwicklung und Systemmodellierung ab.

GRENOBLE, Frankreich und GENF, 12. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Quobly, ein bahnbrechendes Start-up im Bereich Quantencomputing, gab heute eine transformative Zusammenarbeit mit STMicroelectronics bekannt, einem weltweit führenden Halbleiterhersteller, der Kunden aus dem gesamten Spektrum elektronischer Anwendungen bedient, um Quantenprozessoreinheiten (QPUs) in großem Maßstab zu produzieren. Durch die Nutzung der fortschrittlichen FD-SOI-Halbleiterprozesstechnologien von STMicroelectronics wird diese Zusammenarbeit das Quantencomputing im großen Maßstab realisierbar und kosteneffizient machen und beide Unternehmen an die Spitze der nächsten Generation von Computertechnologien bringen.

Maud Vinet (Quobly) & Remi El-Ouazzane (STMicroelectronics)

Quobly hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2031 die 1-Million-Qubit-Grenze zu durchbrechen, und zielt dabei auf Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Finanzen, Materialwissenschaft und Modellierung komplexer Systeme, einschließlich Klima- und Strömungssimulationen. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen einen Durchbruch im Quantencomputing erzielen, indem sie ihr gemeinsames Know-how im Bereich FD-SOI nutzen, die F&E-Kosten senken und die Nachfrage des Marktes nach skalierbaren, erschwinglichen Quantencomputing-Prozessoren befriedigen.

In der ersten Phase der Zusammenarbeit werden Quobly und ST den 28-nm-FD-SOI-Prozess von ST an die Anforderungen von Quobly anpassen, um eine 100-Qubit-Quantenmaschine mit dem Nachweis der Skalierbarkeit über 100.000 physikalische Qubits hinaus zu realisieren. ST wird sein Modell als integrierter Bauelementehersteller nutzen, um Quobly seine Fähigkeit zu bieten, Co-Design, Prototyping, Industrialisierung und Serienproduktion in 300-mm-Fabriken unter Verwendung von FD-SOI zu verbinden. FD-SOI ist eine Technologie, die das Unternehmen seit Jahren für Automobil-, Industrie- und Verbraucheranwendungen entwickelt und kommerziell genutzt hat.

Maud Vinet, CEO von Quobly, zeigte sich begeistert: „Diese Zusammenarbeit ist in der Welt des Quantencomputings einmalig. Die enge Zusammenarbeit mit STMicroelectronics wird die Industrialisierung unserer Quantenprozessor-Technologie um mehrere Jahre beschleunigen. Wir freuen uns sehr, dass wir das Know-how von ST in der Halbleiterfertigung nutzen können, was die Entwicklung eines vollständig fehlertoleranten Quantencomputers beschleunigen wird. Unser Ziel ist es, bis 2031 die 1-Million-Qubit-Grenze zu durchbrechen. Die Anwendungen reichen von der Pharmazie über das Finanzwesen und die Materialwissenschaft bis hin zur Modellierung komplexer Systeme, einschließlich Klima- und Strömungssimulationen."

Remi El-Ouazzane, President, Microcontrollers, Digital ICs and RF products Group bei STMicroelectronics, sagte: „Quantencomputing wird die Welt verändern, angefangen bei KI, Chemie, Sicherheit und Lieferkettenanwendungen. Diese Zusammenarbeit baut auf den IDM-Stärken von ST auf, die in unserem Werk in Crolles angesiedelt sind, und vereint unsere Erfahrung in der Prozessforschung und -entwicklung, unser Know-how im Schaltungsentwurf und in der Volumenfertigung. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Kombination von Quoblys Quantenexpertise mit STs FD-SOI-Know-how und -Herstellung es ermöglichen wird, wirtschaftlich tragfähige, groß angelegte Quantencomputinglösungen zu beschleunigen."

„Um in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen Quantencomputer noch an SWaP-C (Größe, Gewicht, Leistung und Kosten) arbeiten", erklärt Eric Mounier, PhD Chief Analyst, Photonics & Sensing bei der Yole Group. „Hier haben Halbleiter-Qubits auch einen großen Vorteil bei der Skalierbarkeit, da sie in CMOS-Wafergröße hergestellt werden. Obwohl Quantentechnologien langfristig angelegt sind, ist die Zeit für Investitionen heute gekommen. In dieser Hinsicht könnte die heutige Kooperationsvereinbarung zwischen STMicroelectronics und Quobly einen wichtigen Schritt für kosteneffiziente und besser skalierbare Quantencomputing-Prozessoren darstellen." (1)

(1) Quelle: Bericht Quantum Technologies 2024, Yole Intelligence.

Informationen zu Quobly

Quobly ist ein Pionier in der Entwicklung eines fehlertoleranten Quantencomputers, der auf Halbleiter-Qubits basiert. Mit einer bahnbrechenden Methode geht Quobly sowohl die technisch-wissenschaftlichen Herausforderungen als auch die industrielle Produktion an und ebnet den Weg für die Massenproduktion von Millionen von Qubits, die für praktische Quantencomputer im großen Maßstab unerlässlich sind. Das Start-up mit Sitz in Grenoble ist das Ergebnis von 15 Jahren gemeinsamer Forschung zwischen international anerkannten RTOs, CEA Leti und CNRS. Quobly wurde 2022 gegründet und hat ein Team von Experten aus der Halbleiterindustrie und renommierten Forschern auf dem Gebiet der Quantentechnologien zusammengebracht. Im Jahr 2023 machte Quobly mit einer Seed-Runde von 19 Millionen Euro Schlagzeilen und stellte damit einen neuen Rekord für die Seed-Finanzierung eines europäischen Start-ups im Quantenbereich auf. https://quobly.io/

Informationen zu STMicroelectronics

Wir bei ST sind über 50.000 Entwickler und Hersteller von Halbleitertechnologien und beherrschen die Halbleiter-Lieferkette mit modernsten Fertigungsanlagen. Als integrierter Gerätehersteller arbeiten wir mit mehr als 200.000 Kunden und Tausenden von Partnern zusammen, um Produkte, Lösungen und Ökosysteme zu entwickeln und zu bauen, die ihren Herausforderungen und Möglichkeiten gerecht werden und die Notwendigkeit einer nachhaltigeren Welt unterstützen. Unsere Technologien ermöglichen eine intelligentere Mobilität, ein effizienteres Strom- und Energiemanagement und den großflächigen Einsatz von Cloud-verbundenen autonomen Dingen. Wir sind bestrebt, unser Ziel zu erreichen, bis 2027 bei Scope 1- und 2-Emissionen und teilweise auch bei Scope 3-Emissionen klimaneutral zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.st.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2579072/Quobly.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2579073/Quobly_Logo.jpg

QUOBLY

Andrea Busch

[email protected]

STMICROELECTRONICS

INVESTORENBEZIEHUNGEN

Jérôme Ramel

EVP Corporate Development & Integrated External Communication

[email protected]

MEDIENBEZIEHUNGEN

Alexis Breton

Group VP Corporate External Communications

[email protected]