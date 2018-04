Quotient inaugure un nouveau campus à l'extérieur d'Édimbourg

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/665275/Quotient_Allan_Robb_Campus.jpg )

Franz Walt, directeur général intérimaire de Quotient, a déclaré, « Outre la recherche et le développement, ainsi que la direction, le campus Allan-Robb hébergera nos opérations de fabrication de réactifs et offrira une capacité supplémentaire pour fournir les besoins en réactifs de notre système MosaiQ™. »

Paul Cowan, fondateur de Quotient, a ajouté, « L'inauguration du campus Allan-Robb témoigne de l'engagement à long terme de Quotient envers le marché mondial des diagnostics de transfusion, à la fois à travers l'approvisionnement continu de réactifs liquides et son système de diagnostics de transfusion MosaiQ™ qui constitue une solution de test automatisée complète qui augmente l'efficacité des laboratoires et améliore les résultats thérapeutiques des patients. »

Le campus Allan-Robb

L'inauguration annoncée aujourd'hui marque l'achèvement de la phase de construction de l'installation de production de 29 millions GBP qui a commencé en 2016. Le campus Allan-Robb est nommé en l'honneur de John Allan et Gordon Robb, deux cadres de direction qui ont joué un rôle clé dans la transformation de Quotient, à l'origine une unité du Service de transfusion sanguine national d'Écosse qui fournissait des réactifs d'immunohématologie au NHS écossais, en une société mondiale. La nouvelle installation couvre une superficie de 85 000 pieds carrés (env. 8000 mètres carrés), comparé à sa superficie de 22 000 pieds carrés (env. 2000 mètres carrés) précédente, dans un emplacement adjacent.

Le campus Allan-Robb réunit sur un seul site l'équipe d'Édimbourg de Quotient qui était précédemment répartie dans quatre emplacements. La nouvelle installation héberge aussi aujourd'hui l'équipe de recherche de Quotient qui travaille sur le développement des produits de Quotient et sur son accès à de nouveaux marchés. En 2017, l'équipe a obtenu 17 approbations de licence de nouveaux produits par la FDA pour leur vente aux États-Unis. Le campus Allan-Robb fournira également un espace de laboratoire et de bureau pour une équipe d'environ 50 scientifiques collaborant avec d'autres sociétés du groupe sur le développement du système MosaiQ™.

À propos de Quotient

Établie en 2007, Quotient est une société de diagnostics au stade commercial dont la mission est de réduire les coûts des soins de santé et d'améliorer les soins aux patients à travers le développement et la commercialisation d'essais innovants sur la détermination des groupes sanguins et sur le dépistage des maladies sérologiques, généralement appelés diagnostics de transfusion. Quotient a réalisé un chiffre d'affaires de 15,2 millions GBP pour l'exercice clos le 31 mars 2017. Avec environ 400 employés, Quotient exerce aujourd'hui ses activités à : Edimbourg, en Écosse ; Eysins, en Suisse ; et Newtown (Pennsylvanie) et Chapel Hill (Caroline du Nord) aux États-Unis.

À propos du système de diagnostics de transfusion MosaiQ

Basé sur la plateforme de technologie de prochaine génération exclusive de Quotient, le système MosaiQ a été conçu pour fournir des résultats de typage d'antigènes, de détection d'anticorps et de dépistage de maladies rapides et complets. Il utilise un seul échantillon à faible volume sur une plateforme automatisée à haut débit. Le système MosaiQ, qui n'est pas encore disponible sur le marché, constitue une plateforme de tests unifiée transformatrice et hautement perturbatrice pour les diagnostics de transfusion.

Dès que le système MosaiQ sera lancé, Quotient compte offrir une valeur substantielle aux laboratoires d'analyses sanguines à l'échelle mondiale en assurant une caractérisation et un dépistage de produits sanguins de routine complets et peu coûteux sur une seule plateforme d'instruments automatisée conçue pour optimiser l'efficacité des laboratoires et améliorer les résultats thérapeutiques des patients. Une fois lancé, MosaiQ devrait étendre considérablement la gamme de produits de Quotient et stimuler la croissance de la société en 2018 et au-delà.

