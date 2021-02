QVC y HSN harán debutar más de 60 marcas de propiedad de mujeres y minorías por medio de "The Big Find", la búsqueda internacional de productos

QVC y HSN descubrieron las marcas por medio de "The Big Find ® ", la segunda búsqueda internacional de vendedores minoristas para identificar emprendedores con la próxima gran marca o producto único. Los finalistas se reunieron virtualmente con un panel de jueces compuesto por líderes de mercadeo de QVC y HSN, presentadores del programa y fundadores de las marcas ya establecidas en QVC y HSN, así como también con ganadores anteriores de The Big Find 2019, para demostrar que tienen lo necesario para llevar sus productos a los millones de clientes de QVC y HSN.

Se espera que veintitrés marcas sean lanzadas hacia finales del mes de marzo, incluidas Pili Ani y 54 Thrones (belleza); Nude Barre y Poppy + Sage (accesorios); Pacific Northwest Cookie Company, Curly Girlz Candy y Pure Food by Estee (gastronomía); y Go Hang It! y The Strappee (innovaciones para el hogar). Después de ver el aumento de demanda en categorías puntuales como decoración del hogar, alimentos y dispositivos electrónicos durante la pandemia de COVID-19, los jueces buscaron productos pensados para atender las nuevas necesidades de los clientes, al igual que excelentes narradores que fueran auténticos y apasionados por su marca. Otras marcas de The Big Find se lanzarán a lo largo del segundo trimestre y el resto de 2021.

"Cada uno de estos emprendedores nos ha impactado con sus admirables historias personales y sus productos innovadores", señaló Mary Campbell, directora de mercadeo de Qurate Retail Group y directora de comercio de QVC US. "Estamos emocionados por darle a estos negocios emergentes un escenario de nivel nacional para que compartan sus historias por medio de múltiples plataformas, y los miembros de nuestro equipo se sienten honrados con la oportunidad de ofrecer mentoría y orientación para apoyarlos en su crecimiento. Una vez más, The Big Find ha demostrado que el espíritu emprendedor está vivo y en buena condición en los Estados Unidos y alrededor del mundo, y sabemos que nuestros clientes se sentirán inspirados por estas nuevas marcas".

QVC y HSN conforman una de las plataformas comerciales en video más grandes del mundo, llegando a más de 90 millones de hogares en los Estados Unidos (380 millones a nivel mundial) a través de diferentes canales de transmisión, y a millones más por medio de plataformas de transmisión en vivo, web, móviles y de redes sociales. Las marcas seleccionadas por medio de The Big Find tendrán la oportunidad de ampliar su alcance y relevancia, y compartirán sus productos de manera directa con los clientes de QVC y HSN, a quienes podrán llegar a través de todas estas plataformas.

La búsqueda de The Big Find 2020 empezó en julio y logró niveles récord de interés y alcance internacional, en parte gracias al formato virtual de las sesiones con el panel de presentaciones comerciales. Se recibieron más de 2,400 aplicaciones de más de 60 países. La búsqueda para 2020 se extendió para incluir cuatro categorías nuevas: decoración del hogar, innovaciones para el hogar, dispositivos electrónicos y gastronomía (incluidos alimentos y cocina). Esta ampliación fue consecuencia del éxito del primer The Big Find y del crecimiento reciente que han tenido estas categorías. También estuvieron incluidas las cinco categorías de 2019: prendas de vestir, joyería, accesorios, calzado y belleza.

En el mes de septiembre, 270 finalistas compartieron sus historias de marca y presentaron virtualmente sus productos al panel de jueces. Más de 100 finalistas recibieron un "Big Ticket", la invitación para avanzar en el proceso de descubrimiento de productos con QVC o HSN.

Las marcas que se lanzan este año están precedidas por las ganadoras del primer The Big Find de 2019, que incluyen a Mented Cosmetics, Sassy Jones, Cleo + Coco y Truth and Style, las cuales agotaron existencias de unidades durante sus lanzamientos y siguen ofreciendo nuevos productos a los clientes de QVC y HSN.

"Ganar The Big Find ha sido una experiencia increíble, de la cual estamos profundamente agradecidos", expresó Charis Jones, propietaria de Sassy Jones, una marca de accesorios ganadora de The Big Find 2019. "Las plataformas de QVC y de HSN nos han dado la capacidad de llegar a una amplia audiencia para contar la historia detrás de nuestra marca. La conexión que esto permite establecer con los clientes es única, una que no se puede encontrar en otras experiencias de ventas minoristas. Los equipos de QVC y HSN nos han recibido con los brazos abiertos, y nos emociona seguir haciendo crecer juntos nuestra marca".

QVC y HSN de nuevo están aprovechando la experiencia de su comunidad de proveedores para ofrecer sesiones de mentoría para los ganadores de The Big Find. Los fundadores y otros líderes de marcas como Laura Geller, Peace Love World, Patricia Nash, entre otras, se reunirán con los emprendedores emergentes para resolver preguntas, compartir percepciones y ofrecer asesoría sobre narrativas vivas y auténticas para los productos.

The Big Find nace del enfoque de QVC y HSN de lanzar y promover el crecimiento de algunas de las marcas más exitosas de la actualidad, apoyándose en el poder de las narrativas audiovisuales en vivo, las experiencias de compra impulsadas por el descubrimiento y la construcción de comunidades de clientes fieles. Qurate Retail Group anunció recientemente la ampliación para 2021 de su "Small Business Spotlight", una colaboración con la Fundación de la Federación Nacional de Minoristas (NRF) para apoyar a pequeñas empresas que están por fuera de la base de proveedores de la compañía. En 2021, QVC, HSN y su marca hermana Zulily ofrecen lanzamientos, exposición digital y otros servicios afines pro bono a 100 emprendedores de diversos contextos.

Acerca de QVC® y HSN®

QVC brinda el placer de descubrir por medio del poder de las relaciones. Cada día, QVC lleva a millones de compradores en un viaje de descubrimientos a través de una colección en permanente evolución de marcas cercanas y productos novedosos, desde artículos para el hogar y de moda hasta productos de belleza, dispositivos electrónicos y joyería. A lo largo del viaje, QVC conecta a los compradores con personalidades interesantes, historias envolventes y un aclamado servicio al cliente. Con sede en West Chester, Pensilvania, y fundada en 1986, QVC tiene operaciones de venta minorista en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón e Italia, y en China a través de una empresa conjunta. A nivel mundial, QVC conecta a los compradores por medio de 13 redes de transmisión que llegan a cerca de 380 millones de hogares y de múltiples sitios web, aplicaciones móviles y redes sociales. Para obtener más información, visite corporate.qvc.com, siga a @QVC en Facebook, Instagram o Twitter, o siga a QVC en Pinterest, YouTube o LinkedIn.

HSN brinda la emoción de los descubrimientos al inspirar sus pasiones. HSN es un minorista de estilo de vida interactivo líder, que ofrece a sus clientes una variedad cuidadosamente seleccionada de productos exclusivos y marcas de alto nivel. HSN incorpora entretenimiento, personalidades y expertos de la industria para ofrecer una experiencia de compra única. En HSN los clientes encuentran selecciones excepcionales en salud y belleza, joyería, hogar y estilo de vida, moda y accesorios, y dispositivos electrónicos. HSN conecta a los clientes por medio de dos redes de transmisión que llegan a cerca de 92 millones de hogares y a través de un sitio web, aplicaciones móviles y redes sociales. HSN fue fundada hace más de 40 años siendo la primera red de compras, y tiene su sede en St. Petersburg, Florida. Para obtener más información, visite corporate.hsn.com, siga a @HSN en Facebook, Instagram o Twitter, o siga a HSN en Pinterest, YouTube o LinkedIn.

Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA, QRTEB) incluye a QVC®, HSN®, Zulily® y Cornerstone Brands (en conjunto: "Qurate Retail GroupSM"), así como también otras participaciones minoritarias e inversiones en energía ecológica. Qurate Retail Group cree en una "Third Way to Shop®", más allá del comercio electrónico transaccional o las tiendas físicas tradicionales. Además de ser líder en comercio por video, Qurate Retail Group se ubica entre los 10 mayores minoristas de comercio electrónico en Norteamérica (según Digital Commerce 360), y también es líder en comercio móvil y por redes sociales. Para obtener más información, visite www.qurateretailgroup.com, siga a @QurateRetailGrp en Facebook, Instagram o Twitter, o siga a Qurate Retail Group en YouTube o LinkedIn.

