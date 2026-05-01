R.W. Beckett adquiere Wayne Combustion Systems

NORTH RIDGEVILLE, Ohio, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- R.W. Beckett Corporation anunció hoy la adquisición de Wayne Combustion Systems, lo que refuerza su compromiso a largo plazo con la industria de la combustión.

Wayne Combustion Systems es una marca respetada con una profunda presencia en las aplicaciones y una larga relación con los clientes. R.W. Beckett ve a Wayne como un fuerte ajuste estratégico dentro de su cartera de combustión y abordará el negocio con los mismos principios que han guiado a Beckett como una empresa familiar durante generaciones.

"Wayne es un negocio que conocemos bien y respetamos profundamente", dijo Kevin Beckett, presidente y director ejecutivo de R.W. Beckett Corporation. "Su reputación se ha ganado a través de la excelencia en ingeniería, el conocimiento de las aplicaciones y un fuerte sentido de la responsabilidad con los clientes. Nos comprometemos a proteger lo que se ha construido, a apoyar a los clientes que confían en ello y a invertir con disciplina y cuidado a largo plazo ".

"La combustión es una infraestructura fundamental", agregó Beckett. "Los clientes dependen de la confiabilidad, la consistencia y la experiencia durante largos ciclos de vida de los productos. Esas expectativas se alinean estrechamente con la forma en que operamos y cómo pensamos en la administración de los negocios que integramos en nuestra familia de empresas ".

Acerca de R.W. Beckett: R.W. Beckett Corporation es una empresa familiar privada de tercera generación con más de 85 años de experiencia en la industria de la combustión. Beckett ha construido un legado duradero basado en sus valores fundamentales de integridad, excelencia y profundo respeto por el individuo, sirviendo a OEM y socios de canal en todo el mundo con un enfoque en la seguridad, el rendimiento y el valor a largo plazo.

Acerca de Wayne Combustion Systems: Wayne Combustion Systems diseña y fabrica quemadores de petróleo y gas para aplicaciones comerciales, de servicio de alimentos y otras aplicaciones de procesos, brindando a los clientes soluciones basadas en aplicaciones y una larga historia en la industria de la combustión.

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FUENTE R.W. Beckett Corporation