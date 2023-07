Race signe un accord de licence mondial avec City of Hope pour accéder à la propriété intellectuelle de la FTO

SYDNEY, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Race Oncology Limited (« Race ») a le plaisir d'annoncer avoir signé un accord de licence exclusif (« accord ») pour accéder à la propriété intellectuelle (« PI ») de la société américaine de recherche et de traitement du cancer City of Hope, qui présente le bisantrène comme un puissant inhibiteur de la protéine humaine associée à la masse grasse et à l'obésité, ou FTO. City of Hope, l'un des plus grands centres de recherche et de traitement du cancer aux États-Unis et l'un des principaux centres de recherche sur le diabète et d'autres maladies mortelles, encourage l'utilisation de ses inventions, de ses découvertes et de sa propriété intellectuelle au profit du public.

Ces droits accordés dans le cadre de l'accord comprennent la licence exclusive de la PI découlant potentiellement d'une demande de brevet (demande PCT n° PCT/US2020/043294) (« demande de brevet ») déposée par City of Hope et le savoir-faire relatif aux données incluses dans la demande de brevet (« savoir-faire »). L'accord garantit à Race un accès exclusif à cette PI, ce qui, selon la société, ouvrira la voie à la recherche collaborative et à la commercialisation en aval d'applications inhibitrices de la FTO.

Vous trouverez un résumé des principaux termes de l'accord à la page 3 de l'annonce de l'ASX ici.

Damian Clarke-Bruce, PDG de Race, a commenté : « En 2020, City of Hope a publié des recherches mettant en évidence le bisantrène en tant qu'inhibiteur puissant de FTO. Cet accord mondial exclusif garantit à Race l'accès à une importante propriété intellectuelle associée à ces travaux et nous ouvre des perspectives intéressantes de collaboration étroite avec le professeur Jianjun Chen et son groupe de recherche.

Grâce à cet accord, les discussions de collaboration concernant la recherche parrainée par Race sont désormais facilitées. De plus, cet accord garantit une voie toute tracée pour le programme de recherche FTO de Race. Nous sommes heureux de valider cette application ciblée du bisantrène par le biais d'études précliniques et cliniques et nous pensons que l'inhibition de la FTO peut constituer une solution de médecine personnalisée à fort impact pour les patients atteints de cancer. »

