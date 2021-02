Rad Power Bikes marque le début d'une nouvelle ère pour la mobilité grâce à un investissement de 150 millions de dollars

« Le vélo électrique jouera un rôle important dans l'avenir de la mobilité, bien au-delà du marché traditionnel du vélo, a déclaré Sam Chainani, directeur général, Morgan Stanley Counterpoint Global. Notre partenariat avec Rad Power Bikes est passionnant, car cette entreprise novatrice change rapidement la façon dont les gens du monde entier se déplacent. Mike Radenbaugh et son équipe ont déjà prouvé les avantages économiques de solutions de mobilité pratiques et écoénergétiques. »

Le marché mondial de la micromobilité n'a cessé de croître depuis des années, alors que les gens cherchent des moyens accessibles et écoénergétiques de se déplacer. Les vélos électriques sont devenus une option de plus en plus populaire pour le transport, avec des ventes multipliées par huit depuis 2014*. Rad Power Bikes a été l'un des moteurs de l'expansion du marché du vélo électrique grâce à ses vélos de grande qualité et novateurs destinés directement aux consommateurs. L'entreprise domine déjà le marché nord-américain du vélo électrique et connaît une croissance rapide en Europe. Grâce à cet investissement, Rad Power Bikes est en voie d'étendre rapidement ses activités à l'échelle mondiale et sa communauté de cyclistes.

« Nous sommes ravis de travailler avec ce groupe d'investisseurs prestigieux qui sont reconnus pour leurs investissements réussis à long terme et qui partagent notre vision de l'avenir de la mobilité, a déclaré Mike Radenbaugh, fondateur et PDG de Rad Power Bikes. La demande pour nos produits dépasse nos projections les plus folles chaque année, et ce partenariat nous aide à accélérer l'innovation interne tout en créant plus de ce que nos clients nous disent aimer. J'ai hâte que tout le monde voit ce que nous allons faire en 2021 et après. »

Rad Power Bikes rehausse les attentes envers les marques de produits destinés directement aux consommateurs grâce à un éventail d'options de service et de soutien pour les clients, qu'ils en soient à leur premier ou à leur 10 000e kilomètre. Pour ce faire, l'entreprise compte notamment sur ses équipes de soutien à la clientèle avant et après l'achat, ses outils libre-service en ligne, les salons Rad Retail, les camionnettes de service mobiles Rad et sur son réseau local de partenaires de service. Grâce à cet investissement, Rad Power Bikes pourra accélérer l'expansion de son réseau local de vente au détail et de service, qui devrait déjà couvrir 75 % des clients américains d'ici la fin de 2021.

Depuis le lancement de son vélo électrique phare RadRover à pneus larges en 2015, l'entreprise est rapidement devenue la plus grande marque de vélo électrique en Amérique du Nord. À l'heure actuelle, elle propose 11 modèles de vélo électrique pour tous les usages, que ce soit pour faire le trajet entre son domicile et son travail et partir en aventure ou pour transporter de l'équipement, des enfants, voire des repas, grâce à ses partenariats commerciaux. La communauté de Rad Power Bikes compte plus de 200 000 cyclistes dans plus de 30 pays, ainsi que des milliers d'opérateurs commerciaux.

Pour répondre à la demande toujours croissante, Rad Power Bikes a augmenté son effectif à 325 employés en 2020. Avec des plans ambitieux pour étendre son empreinte mondiale, l'entreprise prévoit de doubler la taille de son équipe d'ici la fin de 2021, en embauchant en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

« Rad Power Bikes a créé une activité qui possède toutes les caractéristiques d'une entreprise susceptible de croître énormément au fil du temps, a déclaré Henry Ellenbogen, de Durable Capital Partners, LP. Son engagement envers l'innovation et la prestation d'un excellent service à la clientèle aux cyclistes s'est traduit par un taux de recommandation élevé. Nous sommes conscients des possibilités qui s'offrent à l'entreprise et nous sommes enthousiastes à l'égard de ses perspectives. »

J.P. Morgan a agi comme unique agent de placement de Rad Power Bikes pour la transaction.

*Source : Rapport de The NPD Group, Inc.

À propos de Rad Power® Bikes

Rad Power Bikes est la plus grande marque de vélo électrique en Amérique du Nord. Fondée en 2007, cette entreprise mondiale de vente directe aux consommateurs propose une gamme complète de vélos électriques et d'accessoires abordables qui changent la façon dont les personnes et les biens se déplacent. L'entreprise conçoit tous ses produits à l'interne à son siège social de Seattle et exploite des bureaux internationaux à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à Utrecht, aux Pays-Bas. L'équipe d'amateurs passionnés de vélo électrique, de concepteurs de produits et d'entrepreneurs crée des vélos électriques conçus pour tous les usages et abordables pour tout le monde.

