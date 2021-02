Toonaangevende Rad Power Bikes luidt een nieuw tijdperk voor mobiliteit in en kondigt een investering van $ 150 miljoen aan

"E-bikes zullen in de toekomst van mobiliteit een belangrijke rol spelen die veel verder reikt dan de traditionele fietsenmarkt", zegt Sam Chainani, Managing Director van Morgan Stanley Counterpoint Global. "Onze samenwerking met Rad Power Bikes is opwindend, aangezien dit innovatieve bedrijf op snelle wijze de manier verandert waarop men zich overal ter wereld verplaatst. Mike Radenbaugh en zijn team hebben de economie van handige, energiezuinige mobiliteitsoplossingen al bewezen."

De wereldwijde markt voor micromobiliteit groeit al jaren gestaag nu mensen op zoek zijn naar toegankelijke, energiezuinige manieren om zich te verplaatsen. Elektrisch aangedreven fietsen zijn een transportmiddel dat steeds populairder geworden is en waarvan de verkoop sinds 2014 maar liefst verachtvoudigd is *. Rad Power Bikes is een drijvende kracht achter de uitbreiding van de e-bike-markt met zijn hoogwaardige, innovatieve direct-to-consumer e-bikes. Het bedrijf domineert nu al de Noord-Amerikaanse e-bike-markt en wint in Europa gestaag aan marktaandeel. Met deze investering is Rad Power Bikes er klaar voor om zijn bedrijfsactiviteiten en het aantal bezitters van een e-bike snel uit te breiden.

"We zijn verheugd om samen te werken met deze groep prestigieuze investeerders die bekend staan om hun succesvolle langetermijninvesteringen en we delen onze visie voor de toekomst van mobiliteit", aldus Mike Radenbaugh, oprichter en CEO van Rad Power Bikes. "De vraag naar onze producten heeft onze wildste verwachtingen elk jaar overtroffen en deze samenwerking helpt ons om intern sneller te innoveren en tegelijkertijd meer op de behoeften van onze klanten in te spelen. Ik kan niet wachten tot iedereen ziet wat de resultaten dit jaar en daarna zullen zijn."

Rad Power Bikes verhoogt de verwachtingen van direct-to-consumer merken waarbij nieuwe en bestaande klanten veel keuzes kunnen maken op het gebied van service en ondersteuning. Dit pakket bestaat uit een klantenservice die ondersteuning biedt vóór en na de aankoop, online tools voor zelfbediening, Rad Retail Showrooms, Rad Mobile Service Vans en het netwerk van lokale servicepartners. Met deze investering kan Rad Power Bikes de uitbreiding van zijn lokale retail- en servicenetwerk versnellen dat tegen het einde van 2021 al 75% van de Amerikaanse klanten zal dekken.

Sinds de lancering van zijn paradepaardje de RadRover Electric Fat Tire Bike in 2015, is Rad Power Bikes snel uitgegroeid tot het grootste e-bike-merk in Noord-Amerika. Momenteel biedt Rad Power Bikes 11 e-bike-modellen voor alles van woon-werkverkeer tot avontuur en het vervoeren van spullen, kinderen of zelfs maaltijden via onze zakelijke relaties. Rad Power Bikes heeft een community van meer dan 200.000 e-bike-rijders in meer dan 30 landen en duizenden commerciële relaties.

Om aan de steeds groeiende vraag te voldoen, breidde Rad Power Bikes in 2020 het personeelsbestand uit tot 325. Met vastberaden plannen om zijn wereldwijde aanwezigheid uit te breiden, is het bedrijf van plan om de omvang van zijn team tegen het einde van 2021 te verdubbelen en personeel aan te nemen in Noord-Amerika, Europa en Azië.

"Rad Power Bikes is uitgegroeid tot een bedrijf met alles wat nodig is om in de loop van de tijd veel groter te worden", zegt Henry Ellenbogen, Durable Capital Partners, LP. "Hun streven naar innovatie en het bieden van uitstekende klantenservice heeft geresulteerd in een hoog percentage aanbevelingen. We erkennen de kans die het bedrijf heeft en zijn enthousiast over de vooruitzichten van het bedrijf."

JP Morgan was de enige plaatsingsagent voor Rad Power Bikes bij de transactie.

*Bron:Rapport van The NPD Group, Inc.

Over Rad Power® Bikes

Rad Power® Bikes is het grootste e-bike-merk in Noord-Amerika. Het bedrijf, dat in 2007 werd opgericht, richt zich op consumenten over de hele wereld en beschikt over een volledige reeks betaalbare e-bikes en accessoires waardoor het mobiliteitslandschap voor het vervoer van mensen en het transport van goederen gestaag verandert. Het bedrijf ontwerpt al zijn producten zelf op het hoofdkantoor in Seattle en heeft internationale kantoren in Vancouver, British Columbia en in Utrecht, Nederland. Het team van gepassioneerde e-bike-enthousiastelingen, productontwerpers en ondernemers maakt e-bikes voor elke mobiliteitstoepassing en elke portemonnee.

