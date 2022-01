Radancy anuncia aquisição da Firstbird, líder global em programas de indicação de funcionários baseados em SaaS

NOVA YORK, 25 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Radancy, líder global em tecnologia de talentos, tem o prazer de anunciar seus planos de adquirir a Firstbird, líder global em programas de indicação de funcionários baseados em SaaS. Com sede em Viena, na Áustria, a Firstbird oferece uma solução abrangente de software para digitalizar e agilizar o processo de indicação de funcionários. Espera-se que a aquisição da Firstbird seja concluída no primeiro trimestre de 2022, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento, inclusive de determinadas aprovações regulatórias.

Essa aquisição estratégica combina a inovadora tecnologia de indicação da Firstbird com a plataforma unificada de aquisição de talentos da Radancy. Juntas, elas oferecerão aos clientes globais pontos de contato aprimorados ao longo de toda a jornada do candidato, conectando pessoas a carreiras e empresas a candidatos qualificados, a fim de resolver seus desafios mais críticos de aquisição de talentos.

"Desde a primeira reunião, eu soube que a Firstbird satisfazia todos os requisitos para nós. As pessoas, a tecnologia e a oportunidade de ampliar o alcance da Radancy no mercado da Alemanha, Áustria e Suíça, tornaram isso uma combinação perfeita", disse Michelle Abbey, presidente e CEO da Radancy. "Estou entusiasmado em integrar a tecnologia deles a nossa plataforma unificada global e continuar a transformar a aquisição de talentos para nossos clientes."

"Na Firstbird, nossa missão sempre foi ser o padrão global de indicação de funcionários", disse Arnim Wahls, CEO da Firstbird. "Com a Radancy, agora podemos oferecer a nossos clientes equipes locais altamente experientes e excelência em serviços em todo o mundo. Juntos, nossos produtos combinados nos proporcionam uma oferta única para permitir que as empresas atraiam e contratem os talentos que necessitam."

A empresa operará como Firstbird, uma empresa da Radancy, e será liderada por seu atual CEO, Arnim Wahls.

A Radancy é uma empresa do portfólio da Gemspring Capital.

Sobre a Radancy

A Radancy é líder mundial em tecnologia de talentos, resolvendo de forma inteligente os desafios mais críticos para os empregadores e entregando resultados que fortalecem suas empresas. A plataforma unificada da Radancy, aprimorada por dados avançados e profunda experiência no setor, está revolucionando a forma como os empregadores atraem e contratam os talentos que necessitam. Para mais informações, acesse www.radancy.com.

Sobre a Firstbird

A Firstbird é líder global em programas de indicação de funcionários baseados em SaaS para empresas. Com a Firstbird, os funcionários se tornam embaixadores da marca, e as indicações se tornam o canal de recrutamento mais bem-sucedido da empresa. Com experiência significativa na implementação de programas de indicação de funcionários em empresas do mundo todo, como McDonalds, Arvato Bertelsmann e Deloitte, a Firstbird oferece a tecnologia, a consultoria estratégica e o serviço em todas as áreas que influenciam o sucesso de longo prazo de um programa de indicação. Para mais informações, acesse www.firstbird.com.

Sobre a Gemspring Capital

A Gemspring Capital, uma empresa de capital privado sediada em Westport, Connecticut, com USD 1,5 bilhão em capital sob gestão, oferece soluções flexíveis de capital a pequenas e médias empresas. A Gemspring faz parceria com equipes de gestão de talentos e adota uma abordagem de parceria para ajudar a impulsionar o crescimento do faturamento e a geração de valor. As empresas-alvo têm até USD 500 milhões em faturamento e estão nos setores aeroespacial e de defesa, serviços comerciais, serviços ao consumidor, serviços financeiros e seguros, serviços de saúde, serviços industriais, serviços habilitados por software e tecnologia ou manufatura especializada. Para mais informações, acesse www.gemspring.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1426453/Radancy_Logo.jpg

FONTE Radancy

SOURCE Radancy