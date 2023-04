Radancy breidt toonaangevende platformen voor talentacquisitie uit met geavanceerde CRM-mogelijkheden

NEW YORK, 4 april 2023 /PRNewswire/ -- Radancy, de leider in wereldwijde software voor talentacquisitie, kondigde vandaag aan dat het Ascendify heeft overgenomen, waardoor waarde wordt toegevoegd aan de Radancy Talent Acquisition Cloud door middel van geavanceerde mogelijkheden voor Candidate Relationship Management (CRM). Deze overname versterkt het pakket oplossingen van Radancy dat erop gericht is ondernemingen te helpen het nodige talent te vinden om hun bedrijf te versterken.

Talenttechnologie bestaat traditioneel uit individuele puntoplossingen met handmatige processen en ad-hochulpmiddelen. De Radancy Talent Acquisition Cloud biedt één geïntegreerd end-to-end-platform dat het wervingsproces voor kandidaten automatiseert om organisaties te helpen gekwalificeerd talent te vinden, te werven en aan te nemen met effectievere en kostenefficiëntere resultaten. De Talent Acquisition Cloud biedt een veilig en schaalbaar platform, ondersteund door gegevensgestuurde inzichten en AI om consistente en geoptimaliseerde ervaringen te leveren bij alle contactmomenten met kandidaten.

"In een markt van op silogebaseerde producten en processen, zijn we verheugd om deel uit te maken van de Radancy Talent Acquisition Cloud", aldus Matt Hendrickson, CEO van Ascendify. "Met de overname voegt Radancy de waardevolle CRM-gebaseerde rekruteringshulpmiddelen van Ascendify toe om zijn uitgebreide platform verder te verbeteren, inclusief geavanceerde sourcingsfunctionaliteit, werkstroomautomatisering, de planning van interviews en gebeurtenisbeheer als aanvulling op haar toonaangevende platform en marketingmogelijkheden voor kandidaten."

De Radancy Talent Acquisition Cloud optimaliseert het hele traject van kandidaten, van Hallo tot de Sollicitatie zelf, om de ROI te maximaliseren en sneller gekwalificeerd talent aan te nemen. Het cloudplatform van Radancy is ontworpen als een holistische oplossing voor alle behoeften op het gebied van talentacquisitie. Het is naadloos te integreren met de belangrijkste ATS/HRIS-systemen en omvat gepersonaliseerde carrièresites, gegevensgestuurde programmatische AdTech, CRM en geautomatiseerde technologie voor het doorverwijzen van werknemers.

"Naarmate de concurrentie voor gekwalificeerd talent toeneemt, zijn bedrijven steeds vaker op zoek naar gegevensgestuurde technologische oplossingen om hun vermogen om kandidaten te identificeren, te binden en aan te nemen effectiever te maken", aldus Michelle Abbey, President en CEO van Radancy. "We zien veel vraag naar de Radancy Talent Acquisition Cloud als het enige alles-in-één-platform dat het hele wervingsproces stroomlijnt en bedrijven in staat stelt hun bereik te maximaliseren, hun contactpunten te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen."

Het leiderschap van Radancy in de SaaS-markt voor talentacquisitie wordt verder versterkt door strategische uitbreiding en innovatie. Het bedrijf investeert aanzienlijk om een nieuwe norm te stellen voor wat werkgevers mogen verwachten van een wereldwijd SaaS-platform voor het werven van talent.

Radancy is een portfoliobedrijf van New Mountain Capital. Piper Sandler trad op als financieel adviseur van Radancy en New Mountain Capital bij de overname van Ascendify.

Over Radancy

Radancy is de toonaangevende, cloudsoftwareleverancier voor talentwerving die op slimme wijze de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven wereldwijd oplost en kostenefficiënte resultaten levert die hun organisaties versterken. De Radancy Talent Acquisition Cloud, gebaseerd op kwalitatieve gegevensanalyse en diepgaande inzichten in de branche, optimaliseert het gehele traject van de kandidaat, waarbij recruiters efficiënter te werk kunnen gaan, kandidaten een veel betere ervaring beleven en bedrijven tegen lagere kosten en een hoger investeringsrendement sneller het meest gekwalificeerde talent in dienst kunnen nemen. Ga voor meer informatie naar www.radancy.com .

Over New Mountain Capital

New Mountain Capital is een in New York gevestigde beleggingsmaatschappij die de nadruk legt op bedrijfsopbouw en groei, in plaats van op schulden, bij het nastreven van vermogensgroei op lange termijn. Het bedrijf beheert momenteel private equity-, krediet- en nettolease-vastgoedfondsen met meer dan US$ 37 miljard aan beheerde activa. New Mountain zoekt naar de beste leiders in zorgvuldig geselecteerde 'defensieve groeisectoren' en werkt intensief samen met management om de waarde van deze bedrijven te vergroten. Aanvullende informatie over New Mountain Capital is beschikbaar op www.newmountaincapital.com .

Over Ascendify

Ascendify is een toonaangevend, cloudgebaseerd softwareplatform voor talentbetrokkenheid dat is ontworpen voor een nieuwe kijk op de manier waarop ondernemingen hun talent aantrekken, ontwikkelen en inspireren. De Candidate Relationship Management (CRM)-oplossing van Ascendify is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een complex, wereldwijd personeelsbestand, waar Ascendify betere wervingsresultaten stimuleert door middel van AI en gegevensondersteunde identificatie, screening en uiteindelijk werving van kandidaten. Ga voor meer informatie naar www.ascendify.com .

