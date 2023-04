Radancy expande plataforma líder do setor de aquisição de talentos com recursos avançados de CRM

NOVA YORK, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Radancy, líder global em solução de software para aquisição de talentos, anunciou hoje que adquiriu a Ascendify, agregando valor à Radancy Talent Acquisition Cloud por meio de recursos avançados de gerenciamento de relacionamento com candidatos (CRM). Esta aquisição aprimora o conjunto de soluções da Radancy com foco em ajudar as empresas a encontrar os talentos que precisam para fortalecer seus negócios.

A tecnologia de talentos é tradicionalmente composta por soluções centralizadas individuais que envolvem processos manuais e ferramentas ad hoc. A Radancy Talent Acquisition Cloud oferece uma plataforma única, integrada e de ponta a ponta, que automatiza o processo de recrutamento de candidatos para ajudar as empresas a identificar, engajar e contratar talentos qualificados com resultados mais eficazes e econômicos. A Talent Acquisition Cloud oferece uma plataforma segura e escalável, com o suporte de insights orientados por dados e IA para propiciar experiências consistentes e otimizadas em todos os pontos de contato com os candidatos.

"Em um mercado de produtos e processos não integrados, estamos entusiasmados em fazer parte da Radancy Talent Acquisition Cloud", declarou Matt Hendrickson, CEO da Ascendify. "Com a aquisição, a Radancy agrega as valiosas ferramentas de recrutamento baseadas em CRM da Ascendify para aprimorar ainda mais sua plataforma abrangente, incluindo funcionalidade avançada de sourcing, automação de fluxo de trabalho, programação de entrevistas e gestão de eventos para ampliar a sua plataforma líder do setor e os recursos de marketing de candidatos."

Desde abordagem até a candidatura, a Radancy Talent Acquisition Cloud otimiza toda a trajetória dos candidatos para maximizar o ROI e permitir a contratação mais rápida de talentos qualificados. A plataforma baseada em nuvem da Radancy foi projetada como uma solução holística para todas as necessidades de aquisição de talentos. Integrando-se perfeitamente com os principais sistemas ATS/HRIS, ela inclui sites de carreira personalizados, AdTech programática orientada por dados, CRM e tecnologia automatizada de indicação de funcionários.

"À medida que a competição por talentos qualificados cresce, as empresas estão cada vez mais buscando soluções de tecnologia baseadas em dados para melhorar sua capacidade de identificar, engajar e contratar candidatos com maior eficácia", disse Michelle Abbey, presidente e CEO da Radancy. "Estamos vendo uma alta demanda pela Radancy Talent Acquisition Cloud como a única plataforma completa que simplifica todo o processo de recrutamento, permitindo que as empresas maximizem seu alcance, otimizem os pontos de contato e aumentem a eficiência."

A liderança da Radancy no mercado de aquisição de talentos SaaS continua a ser aprimorada pela expansão e inovação estratégicas. A empresa está fazendo investimentos significativos em seBottom of FormSet, um novo padrão para o que os empregadores podem esperar de uma plataforma SaaS empresarial global para aquisição de talentos.

A Radancy é uma empresa do portfólio da New Mountain Capital. A Piper Sandler atuou como consultora financeira da Radancy e da New Mountain Capital na aquisição da Ascendify.

Sobre a Radancy

A Radancy é a provedora líder de software de aquisição de talentos com base em nuvem que resolve de forma inteligente os desafios mais críticos para as empresas em todo o mundo e oferece resultados com boa relação custo-benefício que fortalecem suas empresas. A Radancy Talent Acquisition Cloud, impulsionada por dados avançados e insights profundos do setor, otimiza toda a jornada dos candidatos, permitindo que as empresas contratem os talentos mais qualificados com maior rapidez, reduzindo, ao mesmo tempo, os custos e obtendo um ROI mais alto, com eficiência de recrutamento e uma experiência de candidato aprimorada. Para mais informações, acesse www.radancy.com.

Sobre a New Mountain Capital

A New Mountain Capital é uma empresa de investimentos com sede em Nova York que enfatiza a construção e o crescimento de negócios, em vez de dívidas, uma vez que que busca valorização de capital de longo prazo. Atualmente, a empresa gerencia capital privado, crédito e fundos imobiliários de leasing líquido, com mais de USD 37 bilhões em ativos sob gestão. A New Mountain busca o que acredita serem os líderes da mais alta qualidade nos setores cuidadosamente selecionados de "crescimento defensivo" e trabalha intensivamente com a gestão para desenvolver o valor dessas empresas. Informações adicionais sobre a New Mountain Capital estão disponíveis em www.newmountaincapital.com.

Sobre a Ascendify

A Ascendify é uma plataforma líder em soluções de software para engajamento de talentos baseada na nuvem desenvolvida para reinventar a forma como as empresas atraem, desenvolvem e inspiram seus talentos. A solução de gerenciamento de relacionamento com candidatos (CRM) da Ascendify é desenvolvida especificamente para empresas com forças de trabalho complexas e globais, onde a Ascendify impulsiona melhores resultados de contratação por meio de IA e identificação, triagem e, em última análise, contratação de candidatos. Para mais informações, acesse www.ascendify.com.

