Radancy breidt zijn internationale team van technische leiders uit met twee doorgewinterde leiders: Jennifer Vaughan en Sara Naveda

NEW YORK, 21 maart 2023 /PRNewswire/ -- Radancy, de wereldleider in software voor talentwerving voor bedrijven, heeft vandaag bekendgemaakt zijn versnelde groei voort te zetten met de uitbreiding van zijn internationale team van technische leiders.

Met de plaatsing van zowel Jennifer Vaughan als Sara Naveda in SVP, Enterprise Solutions-posities in zijn internationale team van technische leiders, zorgt Radancy voor nog meer slagkracht om te voldoen aan de grote vraag naar een holistische, gestroomlijnde en schaalbare oplossing voor SaaS-werving. De Radancy Talent Acquisition Cloud vertegenwoordigt in de branche een definitieve stap voorwaarts door het aanbieden van een naadloos, geïntegreerd platform dat het hele traject van de kandidaat optimaliseert om tegen lagere kosten het investeringsrendement te maximaliseren en om sneller gekwalificeerd talent in dienst te nemen.

"Nu Jennifer en Sara de Enterprise Solutions-teams van Radancy leiden, bestendigen we onze wereldwijde impact op de branche met ons end-to-end SaaS-platform waarmee bedrijven kostenefficiënter gekwalificeerd talent in dienst kunnen nemen", aldus Mike Littlewood, Chief Revenue Officer voor Radancy. "Met hun bewezen expertise kunnen wij ons bereik verbreden en het volledige spectrum en de waarde van de Radancy Talent Acquisition Cloud verder delen."

Jennifer Vaughan is naar deze positie doorgegroeid na een carrière van meer dan 20 jaar binnen Radancy waarin ze uitgebreide ervaring heeft opgedaan in en samengewerkt heeft met de meest herkenbare branchenamen in de gezondheidszorg, olie en gas, technologie en entertainment. Als SVP, Enterprise Solutions, zal ze het Enterprise Solutions-team in de centrale divisie van Radancy leiden, nieuwe bedrijfsgroei stimuleren en innovatieve, geoptimaliseerde benaderingen introduceren om aan de wervingsdoelstellingen van klanten te voldoen.

Sara Naveda is de afgelopen acht jaar een cruciaal lid geweest van Papirfly, een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in het beheer van merkautomatisering. In haar meer dan 25 jaar ervaring in de branche is Sara toonaangevend gebleven op het gebied van talenttechnologie, waarbij ze door voortdurend te innoveren, vorm heeft gegeven aan de manier waarop bedrijven gekwalificeerd talent aantrekken en in dienst nemen. Als SVP, Enterprise Solutions for the European business, zal ze ervoor zorgen dat het volledige marktpotentieel van de Radancy Talent Acquisition Cloud wordt gerealiseerd met behulp van haar bewezen expertise in het uitvoeren van kosteneffectieve, op waarde gebaseerde strategieën.

Met de aanwinst van deze twee gekwalificeerde professionals bevestigt Radancy tevens dat het bedrijf gelijke behandeling in talentwervingstechnologie hoog in het vaandel heeft staan:

"Hoewel vrouwen in technische functies ondervertegenwoordigd zijn, zijn Jennifer en Sara een goed voorbeeld van de internationale drijfveer die Radancy heeft om de kansen voor vrouwen op elk niveau binnen onze organisatie uit te vergroten", aldus Michelle Abbey, President en CEO van Radancy. "Ze brengen beiden meerdere decennia aan ervaring en bewezen leiderschap mee naar hun nieuwe functie; hun werk zal onze organisatie sterker maken en tot diepere banden met onze klanten leiden."

