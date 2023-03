Radancy élargit l'équipe de direction technologique mondiale en intégrant deux dirigeantes chevronnées : Jennifer Vaughan et Sara Naveda

NEW YORK, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Radancy, leader mondial du logiciel d'acquisition de talents pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui la poursuite de son modèle de croissance accélérée avec l'élargissement de son équipe de direction technologique.

En plaçant Jennifer Vaughan et Sara Naveda aux postes de vice-présidentes responsables des solutions d'entreprise au sein de l'équipe de direction technologique mondiale, Radancy renforce davantage la capacité de son organisation à répondre à la forte demande du marché pour une solution de recrutement SaaS globale, simplifiée et évolutive. Le cloud d'acquisition de talents de Radancy représente un progrès décisif dans l'industrie en offrant une plateforme intégrée et transparente qui optimise l'ensemble du parcours du candidat pour maximiser le taux de rendement, réduire les coûts et recruter des talents qualifiés plus rapidement.

« Avec Jennifer Vaughan et Sara Naveda à la tête des équipes de solution d'entreprise de Radancy, nous continuerons d'avoir un impact mondial sur le secteur grâce à notre plateforme SaaS de bout en bout qui permet aux entreprises de recruter des talents qualifiés avec des résultats plus rentables, a déclaré Mike Littlewood, Chief Revenue Officer chez Radancy. Leur expertise reconnue nous permet d'élargir notre portée et de partager davantage le spectre et la valeur du cloud d'acquisition de talents de Radancy. »

Jennifer Vaughan bénéficie d'une promotion en interne chez Radancy, où elle a passé plus de 20 ans, notamment avec une vaste expérience en partenariat avec les noms les plus reconnus de l'industrie dans les domaines de la santé, du pétrole et du gaz, de la technologie et du divertissement. En tant que vice-présidente responsable des solutions d'entreprise, elle dirigera l'équipe de solutions d'entreprise au sein de la division centrale de Radancy, favorisant la croissance de nouvelles activités et mettant en place des approches innovantes et optimisées pour atteindre les objectifs de recrutement des clients.

Depuis huit ans, Sara Naveda est un membre clé de Papirfly, une entreprise de logiciels spécialisée dans la gestion de l'automatisation des marques. Au cours de ses 25 ans d'expérience dans l'industrie, Sara Naveda est demeurée à l'avant-garde de la technologie des talents, déterminant les façons dont les entreprises attirent et recrutent des talents qualifiés grâce à l'innovation continue. En tant que vice-présidente responsable des solutions d'entreprise pour les activités européennes, elle veillera à ce que le cloud d'acquisition de talent de Radancy exploite pleinement le potentiel du marché grâce à sa profonde expertise en matière d'exécution de stratégies rentables et fondées sur la valeur.

En intégrant le leadership de ces deux professionnelles qualifiées, Radancy réaffirme son engagement à améliorer l'équité dans la technologie d'acquisition de talents :

« Bien que les femmes soient sous-représentées aux postes technologiques, Jennifer et Sara représentent l'engagement mondial de Radancy à élargir les possibilités pour les femmes à tous les niveaux de notre organisation, a déclaré Michelle Abbey, présidente-directrice générale de Radancy. Chacune d'elles apporte des décennies d'expérience et un leadership éprouvé à leurs nouveaux postes ; leur travail renforcera notre organisation et établira des liens plus profonds avec nos clients. »

À propos de Radancy

Radancy est le principal fournisseur de logiciels d'acquisition de talents basés sur le cloud qui résout intelligemment les principaux défis des entreprises à l'échelle mondiale et fournit des résultats rentables qui renforcent leurs organisations. Le cloud d'acquisition de talent de Radancy, alimenté par des données riches et des renseignements approfondis sur l'industrie, optimise l'ensemble du parcours du candidat, permettant aux entreprises de recruter plus rapidement les talents les plus qualifiés, tout en réduisant les coûts et en améliorant le taux de rendement, l'efficacité du recruteur et l'expérience des candidats. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.radancy.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1426453/Radancy_Logo.jpg

SOURCE Radancy