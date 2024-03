Radeln nach Kalender: Shanghai ist im Mai Gastgeber der 32. China International Bicycle Fair

SHANGHAI, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- Die 32. China International Bicycle Fair, auch bekannt als China Cycle, wird vom 5. bis 8. Mai 2024 im Shanghai New International Expo Center ("SNIEC") stattfinden. Auf einer Gesamtfläche von fast 150.000 Quadratmetern wird die Messe die Innovationskraft von rund 1.500 teilnehmenden Unternehmen präsentieren. Die Erwartungen sind hoch, und es wird erwartet, dass sie ein Publikum aus über 130 Ländern und Regionen anziehen wird, mit geschätzten 170.000 Besuchern.

Join Us at China Cycle 2024

Seit ihrer Gründung 1990 hat sich die China Cycle zur größten professionellen Ausstellung internationaler Fahrradmarken in China entwickelt. In ihrer 31-jährigen Geschichte hat sich die Messe zu einem Treffpunkt für Fachleute, Hersteller und Enthusiasten entwickelt, an dem sie Ideen austauschen können. Die diesjährige Ausstellung umfasst 12 Themenpavillons ( ), die jeweils unterschiedlichen Aspekten der Fahrradbranche gewidmet sind. Dazu gehören Fahrräder, Zubehör, Reifen & Zubehör, E-Bike-Zubehör, Fahrräder & Zubehör, Kinderfahrräder und Radsport & Outdoor-Sport.

Renommierte Marken wie SHIMANO, GIANT, MERIDA, DAHON, YADEA, CAMPAGNOLO, BROOKS, CATEYE und viele andere werden anwesend sein und ihre neuesten Angebote vorstellen. Darüber hinaus stellen zahlreiche Aussteller professionelle Fahrradsimulatoren zur Verfügung, die es den Einkäufern ermöglichen, Geschäfte aus erster Hand zu erleben und zu verhandeln. Diese vielfältige Mischung aus Marken und Spezialausrüstungen unterstreicht das Engagement der Messe, ein umfassendes Erlebnis sowohl für Fachleute als auch für Radsportfans zu bieten.

Das Organisationskomitee hat für die diesjährige Messe "vier wichtige Initiativen" vorgeschlagen, die darauf abzielen, die Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit der Industrie im Jahr 2024 weiter zu verbessern. Diese beinhalten:

I. Einladung ausländischer Industrieorganisationen und Fachmedienplattformen, als Delegationen an der Messe teilzunehmen;

II. Optimierung des Dienstes zum Abgleich von Angebot und Nachfrage, um eine präzisere und effizientere interaktive Plattform für die neue Einkaufssaison zu schaffen;

III. Förderung der grenzüberschreitenden Integration der Branchen und Kombination der Produkte mit Aktivitäten vor Ort, um ein umfassendes Raderlebnis zu schaffen;

IV. Bereitstellung von mehr Ausstellungsfläche für Stände und Interaktionsaktivitäten

Dank einer verbesserten Import-Export-Handelspolitik haben Einkäufer aus aller Welt nun leichteren Zugang zu China, um Handelsverhandlungen zu führen, und können so ihre Reichweite und ihren Bekanntheitsgrad auf globaler Ebene steigern. Dies erleichtert nicht nur den Handel innerhalb Chinas, sondern fördert auch die internationale Sichtbarkeit des Landes. In Anerkennung der entscheidenden Rolle Chinas in der Fahrradindustrie engagieren sich die Akteure weltweit aktiv für die Zusammenarbeit und suchen nach gegenseitigen Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Für die Vorregistrierung besuchen Sie bitte die Website: http://wx-chinacycle.tonggao.info/en/customer/index?source=A01

KONTAKT: Alex Zhang, E-Mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2371857/20240326155952.jpg