Pédaler sur le calendrier : Shanghai accueillera la 32e Foire internationale du vélo de Chine en mai

SHANGHAI, le 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- La 32e Foire internationale du vélo de Chine, également connue sous le nom de China Cycle, aura lieu du 5 au 8 mai 2024 au Shanghai New International Expo Center ("SNIEC"). D'une superficie totale de près de 150000 mètres carrés, le salon mettra en valeur les prouesses innovantes d'environ 1500 entreprises participantes. Avec des attentes élevées, il devrait attirer un public de plus de 130 pays et régions, avec environ 170000 visites.

Fondée en 1990, China Cycle s'est développée pour devenir la plus grande exposition professionnelle internationale de marque de vélo en Chine. Avec une histoire couvrant 31 éditions, l'exposition est devenue une plaque tournante pour les professionnels de l'industrie, les fabricants et les amateurs de se réunir et d'échanger des idées. L'exposition de cette année comprendra 12 pavillons thématiques, chacun dédié aux différents aspects de l'industrie cycliste. Ceux-ci comprennent les vélos, les accessoires, les pneus et les accessoires, les accessoires de vélos électriques, les vélos et les accessoires, les vélos pour enfants et le cyclisme et le sport en plein air.

Des marques renommées telles que SHIMANO, GIANT, MERIDA, DAHON, YADEA, CAMPAGNOLO, BROOKS, CATEYE et bien d'autres seront présentes pour présenter leurs dernières offres. De plus, de nombreux exposants fourniront des simulateurs de cyclisme professionnels, permettant aux acheteurs de découvrir et de négocier des offres de première main. Ce mélange diversifié de marques et d'équipements spécialisés souligne l'engagement du salon à fournir une expérience complète aux professionnels de l'industrie et aux amateurs de cyclisme.

Le comité organisateur a notamment proposé "Quatre initiatives majeures" pour l'exposition de cette année, dans le but de renforcer la plateforme d'échange et de coopération industrielle en 2024. Ils comprennent :

I. Inviter les organisations de l'industrie et les plateformes des médias commerciaux étrangers à participer au salon en tant que délégations;

II. Optimiser le service d'appariement de l'offre et de la demande afin de fournir une plateforme interactive plus précise et efficace pour la nouvelle période d'achat;

III. Promouvoir l'intégration transfrontalière des industries et combiner les produits avec des activités sur place pour obtenir une expérience de cyclisme immersive;

IV. Fournir plus d'espace d'exposition pour l'affichage du stand et les activités d'interaction

Grâce à l'amélioration des politiques commerciales d'importation-exportation, les acheteurs mondiaux bénéficient désormais d'un accès plus facile à la Chine pour les négociations commerciales, élargissant ainsi leur portée et leur promotion à l'échelle mondiale. Cela facilite non seulement le commerce à l'intérieur de la Chine, mais renforce également la visibilité internationale du pays. Reconnaissant le rôle crucial de la Chine dans l'industrie du vélo, les parties prenantes du monde entier s'engagent activement dans des collaborations, à la recherche d'opportunités de croissance et de développement mutuelles.

Pour une pré-inscription, consulter : http://wx-chinacycle.tonggao.info/en/customer/index?source=A01

PERSONNE-RESSOURCE : Alex Zhang, courriel : [email protected]