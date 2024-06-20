RAEDIAN представила на Intersolar EXPO.2024 новое поколение «умных» зарядных станций

МЮНХЕН, 20 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- RAEDIAN — международная компания, обладающая более чем 10-летним опытом исследований, разработок и производства зарядных устройств для электромобилей. Ценность компании заключается в непрерывных технологических инновациях, высококачественной продукции и экономически эффективных решениях. RAEDIAN уделяет приоритетное внимание обслуживанию и удовлетворению потребностей клиентов и стремится превосходить ожидания клиентов во всем мире.

Более подробная информация для посетителей представлена в секции B6.675 выставочного центра Messe Munich.