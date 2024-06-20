RAEDIAN представила на Intersolar EXPO.2024 новое поколение «умных» зарядных станций

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Raedian

Jun 20, 2024, 03:14 ET

МЮНХЕН, 20 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- RAEDIAN — международная компания, обладающая более чем 10-летним опытом исследований, разработок и производства зарядных устройств для электромобилей. Ценность компании заключается в непрерывных технологических инновациях, высококачественной продукции и экономически эффективных решениях. RAEDIAN уделяет приоритетное внимание обслуживанию и удовлетворению потребностей клиентов и стремится превосходить ожидания клиентов во всем мире.

Более подробная информация для посетителей представлена в секции B6.675 выставочного центра Messe Munich.

Особое внимание на выставке Intersolar привлекли следующие технологические достижения RAEDIAN:

  1. Функция DLM (динамическое управление нагрузкой) контролирует электрические нагрузки в режиме реального времени. Функция может динамически регулировать выходную мощность зарядки. Она защищает электробезопасность в режиме реального времени и повышает электрическую эффективность.
  2. Функция Solar Smart Charger обеспечивает автономное потребление фотоэлектрической энергии благодаря расширенному набору SC KIT и вспомогательному программному обеспечению. Эта функция снижает затраты на электроэнергию более чем на 50 %.
  3. Учет в соответствии с требованиями MID за счет интеграции благодаря технологической инновации зарядного оборудования со средствами учета, отвечающими требованиям MID, обеспечивает значительную экономию и устраняет необходимость в отдельной установке счетчиков электроэнергии.
  4. Бесплатная система управления зарядкой позволяет операторам управлять зарядными станциями независимо, в том числе осуществлять мониторинг состояния в режиме реального времени, управлять выполняющими зарядку пользователями с применением категорий, вести учет потребляемой энергии и выставление счетов и использовать другие функции. Обращающая на себя внимание бесплатная и легкая система удобна для пользователей, особенно в случае полуобщественных сценариев.
  5. Недавно выпущенное приложение-установщик поддерживает разнообразные онлайн-запросы, поиск по спецификациям изделий, видеоруководство по установке, переадрессацию протокола OCPP и т. д. Это приложение упрощает установку, эксплуатацию и техническое обслуживание и обеспечивает снижение эксплуатационных расходов для клиентов.

Серия Gemini («умная» зарядная станция общего пользования) стала самым привлекательным и конкурентоспособным продуктом и решением RAEDIAN из представленных на выставке.

  1. Внешний вид отлитого из алюминиевого сплава изделия делает его дизайн стильным и исключительным. И это обеспечивает прочность, длительную стойкость к коррозии и сверхдлительный срок службы изделия (более 10 лет). Эти особенности обеспечивают выдающиеся передовые преимущества и конкурентоспособность для сценариев зарядки общего пользования.
  2. Распределение питания на два разъема позволяет чередовать зарядку и использовать среднее распределение мощности между двумя зарядными интерфейсами.
  3. Стандартные электронные замки и заслонки защищают от случайных прикосновений и гарантируют безопасность зарядки. Кроме того, это позволяет предотвратить расшатывание, повреждение и кражу разъемов для зарядки.
  4. 8-дюймовый рекламный экран с высоким разрешением обеспечивает отличное взаимодействие и удобство, что делает каждую зарядку приятным событием.

Узнайте больше о сезоне промоакций RAEDIAN с 15 июня по 15 июля.

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Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2442588/pr_release_0619.mp4

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