RAEDIAN a dévoilé sa toute nouvelle génération de solutions de bornes de recharge publiques intelligentes à l'occasion de l'Intersolar EXPO.2024

MUNICH, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- RAEDIAN est une société mondiale avec plus de 10 ans d'expérience dans la recherche,le développement et la fabrication de chargeurs de véhicules électriques. Nous nous concentrons sur l'innovation technologique continue, les produits de haute qualité et les solutions rentables. RAEDIAN s'engage à prioriser le service et la satisfaction de ses clients visant à dépasser leurs attentes dans le monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous au salon intersolar , stand B6.675 du parc des expositions de Munich.