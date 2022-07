Raffles Bali convida todos os amantes do turismo para uma experiência única no resort de ultraluxo em Bali

Localizado no ponto mais alto do resort em um terraço ao pôr do sol com vista para o oceano, o restaurante exclusivo Rumari é apontado como o mais novo Krug Ambassade, o primeiro na Indonésia. Revelando uma jornada culinária epicurista, uma das experiências gastronômicas mais selecionadas, que destaca a riqueza do arquipélago em sinergia com a experiência da equipe culinária mais talentosa, além de estrelas convidadas.

O Loloan Beach Bar and Grill está localizado na praia isolada do resort, com vista para uma piscina infinita de 25 metros que oferece um delicioso banquete de frutos do mar e seleções de carne premium. Com a chegada do crepúsculo, a atmosfera muda da diversão descontraída para o casual chic.

Conheça um destino gastronômico exclusivo para uma inesquecível jornada culinária intimista no The Secret Cave, iluminado com tochas flamejantes e luz de velas, ou no Purnama Honeymoon Bale, construído sobre as rochas à beira-mar do resort. The Farm Terrace, um restaurante ao ar livre de tirar o fôlego sob o pergolado com plantação de maracujá, rodeado de jardins exuberantes.

Os apreciadores também desfrutarão do icônico The Writers Bar e do Library anexo da marca, um refúgio relaxante para saborear coquetéis caprichosamente aromatizados ou os melhores champanhes e vinhos. Este bar intimista traz o legado dos Raffles para Bali, com o Raffles Bali Sling sob medida.

"Damos as boas-vindas aos viajantes de todo o mundo ao Raffles Bali, para desfrutar do resort mais ultraluxuoso de Bali, com lindos pores do sol, jardins tropicais exuberantes e restaurantes requintados, ao programa Raffles Emotional Wellbeing", disse Katya Herting, gerente geral do Raffles Bali

No programa Raffles Emotional Wellbeing, é fácil relaxar e os viajantes desfrutarão do som dos pássaros tropicais cantando pela flora e do aroma do mar. Relaxe sob as mãos de um terapeuta especializado no Raffles Spa com sua própria banheira de imersão e portas de correr que levam a um terraço com vista para a colina. Outra opção é a suíte de tratamento remota na encosta, The Sanctuary, escondida em meio à natureza.

Trata-se de um serviço lendário, oferecido desde 1887 por nosso serviço de mordomia Raffles Wellness Butler, com mimos de experiências sensoriais com curadoria de total indulgência.

Reserve sua prazerosa experiência de fuga em https://www.rafflesbali.com/offer/a-private-hideaway/

É necessário reservar antecipadamente em [email protected], ou telefone +623612015800.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1852878/Raffles_Bali_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1852879/Raffles_Bali_2.jpg

FONTE Raffles Bali

SOURCE Raffles Bali