Raffles Bali serdecznie zaprasza wszystkich miłośników turystyki w podróż życia do wyjątkowo luksusowego resortu na Bali

Loloan Beach Bar and Grill usytuowany na zacisznej plaży ośrodka, z widokiem na 25-metrowy basen, serwuje wystawną ucztę z owoców morza i wybornych mięs. Po zapadnięciu zmroku klimat z luźnej zabawy przeistacza się w swobodną elegancję.

Ekskluzywna restauracja zaprasza na niezapomnianą intymną podróż kulinarną – The Secret Cave, oświetlona migoczącymi pochodniami i świecami, lub Purnama Honeymoon Bale, wzniesiona na skałach na skraju nadbrzeża kurortu. Na tarasie The Farm Terrace można delektować się wspaniałym posiłkiem na świeżym powietrzu podawanym pod pergolą z owoców marakui pośród bujnych ogrodów.

Koneserzy z pewnością docenią również kultowy The Writers Bar i przylegającą do niego Bibliotekę, odprężające zacisze, w którym można delektować się fantazyjnie przyprawionymi koktajlami lub najlepszymi szampanami i winami. Ten intymny bar wprowadza dziedzictwo Raffles na Bali, z charakterystycznym Raffles Bali Sling.

„Zapraszamy gości z całego świata do Raffles Bali, aby w najbardziej ekskluzywnym kurorcie na wyspie, szczycącym się wspaniałymi zachodami słońca, bujnymi ogrodami tropikalnymi i wykwintną kuchnią, skorzystali z programu Raffles Emotional Wellbeing" – powiedziała Katya Herting, dyrektor generalny Raffles Bali.

W programie Raffles Emotional Wellbeing odprężenie przychodzi łatwo, goście rozkoszują się dźwiękiem tropikalnych ptaków nawołujących się wśród roślinności i zapachem morza. Raffles Spa zachęca do relaksu pod okiem doświadczonego terapeuty, mając do dyspozycji własną wannę z hydromasażem i przesuwane drzwi prowadzące na taras z widokiem na wzgórze lub skorzystania z ukrytego w otoczeniu przyrody apartamentu zabiegowego The Sanctuary położonego na wzgórzu.

Usługi Raffles Wellbeing Butler, które są znane od roku 1887, to legendarne przeżycia zmysłowe.

Zapraszamy do rezerwacji pobytu na stronie https://www.rafflesbali.com/offer/a-private-hideaway/

Wymagana wcześniejsza rezerwacja pod adresem [email protected] , +623612015800.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1851412/Raffles_Bali_1.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1851413/Raffles_Bali_2.jpg

SOURCE Raffles Bali