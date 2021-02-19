Райан Дин: 5G озаряет будущее

«2020 год выдался трудным. В этот период компания Huawei работала в тесном взаимодействии со своими клиентами», — начал свою речь г-н Дин. В 2020 году компания Huawei обеспечивала устойчивую работу более 300 сетей в более чем 170 странах, помогая операторам предоставлять онлайн-услуги и минимизировать влияние пандемии на их бизнес. Работая с Huawei, операторы привлекли 22 миллиона новых пользователей беспроводных домашних сетей широкополосной связи по всему миру. Благодаря этому люди могут легко получать доступ к телемедицинским услугам и работать, находясь дома.

Процесс развития 5G шел быстрее, чем мы ожидали. В 59 странах было развернуто свыше 140 коммерческих сетей 5G. По словам Дина, более 50% из них были построены компанией Huawei. Экосистема компании также развивается. В Китае более 68% смартфонов, поставленных в 2020 году, имели поддержку 5G. В настоящее время доступно более 200 модулей 5G и промышленных устройств, рассчитанных на применение 5G в широком спектре отраслей.

Компания Huawei помогала операторам создавать лучшие сети. Согласно докладам за 2020 год, представленным независимыми сторонними организациями, включая IHS, P3, OpenSignal и Meqyas, все лучшие сети 5G, функционирующие в Сеуле, Амстердаме, Мадриде, Цюрихе, Гонконге и Эр-Рияде, были построены компанией Huawei. Г-н Дин также подчеркнул, что большой опыт создания сетей составляет основу успешного бизнеса и что эти 6 городов являются только верхушкой айсберга с точки зрения нашей совместной инновационной деятельности с операторами. Например, за счет реализации разработанных компанией Huawei активных антенных систем 64T64R и ведущих многоантенных алгоритмов компания LG U+ добилась повышения эффективности использования спектра и сетевого взаимодействия в размерах, более чем на 25% превышающих аналогичные показатели других операторов. Благодаря разработанной компанией Huawei активной антенной системе Blade, способной функционировать как в диапазоне Sub3G, так и в C-диапазоне, компания Sunrise сократила длительность работ на объекте с 24 до 6 месяцев и была единственным оператором, оцениваемым как выдающийся по 5 объективным рейтингам в Швейцарии.

5G становится частью базовых технологических процессов в различных отраслях. Заглядывая вперед, г-н Дин оптимистично оценивает перспективы крупномасштабного развертывания промышленных систем 5G в 2021 году.

Системы 5G развернуты более чем в 20 отраслях, включая производство, здравоохранение, образование и логистику. Г-н Дин указал на китайские примеры, где промышленное применение 5G уже доказывает свои достоинства в таких отраслях, как добыча угля, сталеплавильное и промышленное производство, где внедрение технологии 5G, по его словам, сделало производственные процессы более безопасными, рациональными и эффективными. Г-н Дин обратил особое внимание на то, что «5G перестала быть технологией для первопроходцев, а уже улучшает нашу повседневную жизнь. 2021 год станет первым годом крупномасштабного промышленного применения 5G. Операторам потребуются новые возможности в сферах сетевого планирования, развертывания, технического обслуживания, оптимизации и эксплуатации для успешного первого шага и многократного повторения такого успеха впоследствии. На предстоящем мероприятии MWC Shanghai компания Huawei будет представлять свои экспозиции и вести углубленное обсуждение этих вопросов с заинтересованными промышленными субъектами как в режиме онлайн, так и непосредственно на выставочной площадке. Мы будем продолжать свою новаторскую деятельность, направленную на содействие нашим клиентам в построении лучших сетей 5G и достижении большего коммерческого успеха».

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