Ryan Ding : le brillant avenir de la 5G

« 2020 a été une année difficile. Pendant cette période, Huawei a travaillé en étroite collaboration avec ses clients », a enchaîné M. Ding. En 2020, Huawei a soutenu les activités stables de plus de 300 réseaux dans plus de 170 pays et a aidé les exploitants à fournir des services en ligne et à minimiser l'impact de la pandémie sur leur entreprise. En collaboration avec Huawei, les exploitants ont attiré 22 millions de nouveaux utilisateurs de réseau à large bande sans fil à domicile dans le monde entier. Grâce à cela, les gens peuvent facilement avoir accès à des services de télémédecine et travailler à domicile.

La technologie 5G s'est développée plus rapidement que prévu. Plus de 140 réseaux 5G commerciaux ont été ajoutés dans 59 pays. Selon M. Ding, plus de 50 % d'entre eux ont été construits par Huawei. L'écosystème est également en voie de maturation. En Chine, plus de 68 % des téléphones intelligents expédiés en 2020 étaient des téléphones de technologie 5G. Plus de 200 modules et appareils industriels de technologie 5G sont maintenant offerts. Ils supportent l'application de la 5G dans un large éventail de secteurs d'activité.

Huawei a aidé les exploitants à bâtir les meilleurs réseaux. Selon les rapports de 2020 de tierces parties, dont IHS, P3, OpenSignal et Meqyas, les meilleurs réseaux 5G à Séoul, Amsterdam, Madrid, Zurich, Hong Kong et Riyad étaient tous des réseaux construits par Huawei. M. Ding a souligné l'importance de la qualité du réseau, qui explique selon lui le succès de l'entreprise. Il a ajouté que ces six villes ne représentent que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne l'innovation collaborative de l'entreprise avec les exploitants. Par exemple, en utilisant les unités d'antennes actives (AAU) 64T64R et les algorithmes d'antennes à usages multiples de pointe de Huawei, les produits LG U+ ont obtenu un rendement spectral plus grand et une expérience réseau supérieure de plus de 25 % à celle des autres exploitants. Grâce à l'antenne Blade AAU de Huawei, qui peut fonctionner à la fois dans les bandes de fréquences inférieures à 3G ainsi que dans la bande C, l'exploitant Sunrise a pu raccourcir le temps d'acquisition du site en le faisant passer de 24 mois à 6 mois. De plus, il a été le seul exploitant à recevoir 5 cotes d'excellence d'affilée en Suisse.

La 5G fait de plus en plus partie des processus de production de base dans les industries. Pour ce qui est de l'avenir, M. Ding était optimiste quant à la possibilité d'un déploiement à grande échelle des applications industrielles de la 5G en 2021.

Les applications 5G ont été déployées dans plus de 20 secteurs d'activités, dont la fabrication, les soins de santé, l'éducation et la logistique. M. Ding a donné des exemples en Chine où les applications industrielles de la 5G ont déjà fait leurs preuves, comme dans les mines de charbon, l'élaboration de l'acier et la fabrication, où l'adoption de la 5G a rendu la production plus sûre, plus intelligente et plus efficace. M. Ding a poursuivi en soulignant que « la 5G n'est plus destinée aux adopteurs précoces. Elle améliore notre vie quotidienne. L'année 2021 sera la première où l'on pourra voir des applications de la technologie 5G à grande échelle dans l'industrie. Les exploitants auront besoin de nouvelles capacités en matière de planification, de déploiement, d'entretien, d'optimisation et d'exploitation du réseau afin de le mettre en place et de réussir à reproduire son fonctionnement. Huawei organisera des expositions et des discussions approfondies sur ces sujets avec les intervenants de l'industrie en ligne et hors ligne lors du prochain salon MWC de Shanghai. Nous continuerons d'innover pour aider nos clients à bâtir les meilleurs réseaux 5G et à accroître leur succès commercial. »

