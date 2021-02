Ryan Ding: 5G rozświetla przyszłość

Technologia 5G rozwijała się szybciej niż oczekiwano. Uruchomiono ponad 140 komercyjnych sieci 5G w 59 krajach. Według Ryana Dinga, ponad 50% tych sieci zbudowała firma Huawei. Ekosystem również dojrzewa. W Chinach, ponad 68% smartfonów wysłanych w 2020 r. było urządzeniami 5G. Dostępne jest obecnie ponad 200 modułów i urządzeń przemysłowych 5G, wspierających zastosowanie technologii 5G w wielu branżach.

Firma Huawei pomogła operatorom w budowie najlepszych sieci. Według danych zamieszczonych w raportach podmiotów zewnętrznych, w tym IHS, P3, OpenSignal i Meqyas, wszystkie najlepsze sieci w Seulu, Amsterdamie, Madrycie, Zurychu, Hong Kongu i Rijadzie były sieciami zbudowanymi przez Huawei. Ding podkreślił, że niezawodna sieć to podstawa powodzenia działalności, oraz że te sześć miast to tylko czubek góry lodowej, jeżeli chodzi o innowacyjną współpracę z operatorami. Na przykład, poprzez wprowadzenie aktywnych anten AAU Huawei 64T64R i zastosowanie wiodących algorytmów do transmisji wieloantenowej, operator LG U+ osiągnął wyższą wydajność widmową i komfort korzystania z sieci wyższy o ponad 25% niż u innych operatorów. Stosując anteny Blade AAU, które mogą być stosowane również w pasmach sub3G i C-Band, Sunrise skrócił czas objęcia lokalizacji zasięgiem sieci z 24 do 6 miesięcy i był jedynym operatorem, któremu przyznano pięć gwiazdek w szwajcarskim rankingu.

5G staje się częścią podstawowych procesów produkcyjnych w różnych sektorach. Przedstawiając swoje spostrzeżenia na temat przyszłości, Ding optymistycznie oceniał prognozy uruchomienia przemysłowych zastosowań technologii 5G na dużą skalę.

Technologia sieci 5G znalazła już swoje zastosowanie w ponad 20 sektorach, w tym w produkcji, opiece zdrowotnej, edukacji i logistyce. Ding wskazał na przykłady z Chin, gdzie przemysłowe zastosowania 5G już dowodzą swojej wartości w takich branżach jak wydobycie węgla, hutnictwo czy produkcja, gdzie wprowadzenie technologii 5G już przyczyniło się do podniesienia bezpieczeństwa produkcji, wprowadzenia inteligentnych rozwiązań i zwiększenia wydajności. Ryan Ding podkreślił, że „5G nie jest już tylko dla pionierów wdrażania tej technologii, poprawia jakość naszego codziennego życia. 2021 będzie pierwszym rokiem, w którym doczekamy się zastosowań sieci 5G w przemyśle na wielką skalę. Operatorzy będą potrzebowali nowych możliwości w zakresie planowania, uruchamiania, utrzymania optymalizacji i eksploatacji sieci, w celu uruchomienia nowych sieci i ich pomyślnego rozwoju. Huawei przygotuje ekspozycje i weźmie udział w dogłębnych dyskusjach na ten temat z branżowymi interesariuszami w ramach spotkań online i na żywo podczas nadchodzących targów MWC Shanghai. Będziemy nadal wprowadzać innowacje, żeby pomagać naszym klientom w budowie najlepszych sieci 5G i osiągnięciu sukcesów biznesowych".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1440596/1.jpg

SOURCE Huawei