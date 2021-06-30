Райан Дин (Huawei): Непрерывное новаторство освещает будущее каждой отрасли

По словам Дина, нынешняя пандемия создала новые условия жизни, в которых цифровая экономика является движущей силой мировой экономики. Все более важную роль играет инфраструктура ИКТ, являющаяся краеугольным камнем цифровой экономики. Г-н Дин также отметил, что в настоящее время ценность ИКТ выходит за рамки телекоммуникационной отрасли и может иметь преобразующие последствия для мировой экономики в целом.

В странах, где 5G развивается быстрее, операторы демонстрируют ускоренный рост доходов; эти же страны, как правило, имеют более развитую цифровую инфраструктуру в целом. В качестве примера можно привести Китай, где менее чем за 18 месяцев было развернуто более 820 тысяч базовых станций 5G, а за первый квартал текущего года китайские операторы добились увеличения выручки на 6,5% и роста чистой прибыли на 5,6%. Быстрое развитие цифровой инфраструктуры за счет сетей 5G повысит стоимость китайской экономики на 1,9 трлн евро в ближайшие пять лет. Аналогичные события разворачиваются также в Южной Корее и Европе.

Больше чем средство связи: новейшие разработки 5G обеспечивают операторам успешный бизнес

Поскольку инфраструктура ИКТ является краеугольным камнем цифровой экономики в эпоху 5G, роль операторов возрастает.

В этой связи г-н Дин сообщил следующее: «В настоящее время основная цель операторов сетей 5G заключается в успехе бизнеса в трех ключевых сегментах рынка: потребительском, бытовом и промышленном — за счет внедрения инноваций в развертывании сетей, развитии рынка и оптимизации работы.

В потребительском сегменте рынка 5G предполагает не только более высокую скорость, но и новые возможности взаимодействия и новые выгоды. Некоторые операторы уже достигли первоначального успеха в этом бизнесе».

По его словам, существуют три шага, которые может предпринять оператор для достижения успеха на рынке 5GtoC. Первым из них является ускорение развертывания сетей 5G с целевым сетевым планированием и инвестированием на основе точных данных о наиболее важных областях, ключевых сценариях и потенциальных пользователях. Второй заключается в ускорении миграции пользователей 5G, а третий — в создании ценностно-ориентированных моделей гибкого ценообразования.

На сегодняшний день 5G применяется более чем в 1000 проектах, охватывающих свыше 20 отраслей, в том числе сталелитейную и горнодобывающую отрасли, обеспечивая повышение безопасности и эффективности производства. Китайские операторы добились значительного прогресса и вступают в фазу достижения первых успехов и их повторения в широких масштабах.

«Из опыта китайских операторов мы узнали, что успех 5GtoB зависит от трех факторов, — рассказывает г-н Дин. — Первый состоит в выборе нужных отраслей. Операторам следует выбирать целевые отрасли с учетом четырех факторов, а именно спроса, ценовой доступности, воспроизводимости и технической осуществимости. Второй — определение сферы охвата ваших предложений. Операторы могут выступать в качестве сетевых провайдеров, предлагающих услуги по обеспечению сетевой связности. Кроме того, они могут выступать в роли поставщиков облачных услуг или даже системных интеграторов, предоставляющих комплексные услуги интеграции. Различные роли требуют различных сочетаний навыков и приносят различные коммерческие выгоды. Третий — разработка принципиально новых бизнес-моделей. Это ключ к масштабированию успеха 5GtoB».

Во время пандемии растет спрос на широкополосную связь для домашних целей, что подчеркивает преимущества фиксированного беспроводного доступа (FWA) на базе 5G, который обеспечивает возможность быстрого развертывания и бесконтактного выполнения эксплуатационных и ремонтно-сервисных задач. Ближневосточные операторы достигли выдающегося коммерческого успеха, приняв FWA в качестве основного сценария использования 5G.

Больше чем бизнес: Huawei продолжает разрабатывать новейшие технологии, способствующие устойчивому развитию всей отрасли

«Для достижения успеха в сфере 5G в первую очередь требуется сеть 5G, обеспечивающая наилучшее качество обслуживания пользователей. Это и определяет направление инновационной деятельности компании Huawei», — сообщил г-н Дин. Компания Huawei внедрила наилегчайшую и мощнейшую в отрасли систему многоантенных передач Massive MIMO, отличающуюся меньшим энергопотреблением. Она может перевозиться и устанавливаться одним человеком, что ускоряет процесс развертывания сети. При использовании оптического кросс-коннекта (OXC), разработанного компанией Huawei, один подстатив может заменить обычно требуемые в таких случаях девять шкафов. Она обеспечивает вчетверо более высокую мощность, потребляя при этом на 95% меньше электроэнергии. Разработанная компанией Huawei система 5G Super Uplink сочетает в себе преимущества систем, работающих на частотах 2,1 и 3,5 ГГц, для повышения пропускной способности восходящего канала и расширения зоны покрытия внутри помещений. Это решение обеспечивает максимальную скорость передачи данных по восходящему каналу, превышающую 450 Мбит/с, что позволяет сотням пользователей вести прямую трансляцию проходящего в апреле марафона Xiamen в стандарте 4K с использованием своих 5G-смартфонов.

По словам Дина, для поддержки моделей экоустойчивого развития и углеродной нейтральности компания Huawei продолжает новаторскую деятельность на трех уровнях: оборудование, узлы и сети. На уровне оборудования Huawei использует более энергоэффективные компоненты для повышения энергоэффективности аппаратных платформ. На уровне узлов предлагаемые компанией Huawei упрощенные решения помогают операторам снизить энергопотребление, а также сэкономить на электроэнергии и аренде. На уровне сетей компания Huawei представила многодиапазонное решение с использованием нескольких технологий радиодоступа для экономии электроэнергии. Это решение может сократить потребление энергии в беспроводных сетях без ущерба для производительности сети. Благодаря инновационному решению, предлагаемому компанией Huawei, оборудование 5G, работающее в низких и высоких диапазонах, может совместно использоваться в одном шкафу, обеспечивая в результате меньшее энергопотребление. Когда речь заходит об экономии электроэнергии с использованием многодиапазонной системы, компания Huawei задается целью сделать «один плюс один» меньше, чем «один».

Сотрудничество в целях создания экосистемы и развития 5G для улучшения перспектив

В заключение своего доклада г-н Дин подчеркнул, что развитие 5G требует непрерывной инновационной деятельности. Например, в сегменте 5GtoB стандарты 5G необходимо быстрее координировать с отраслевыми стандартами, а также внедрять стандарты 5G в основные производственные процессы предприятий в целях содействия их переходу на цифровые и интеллектуальные технологии. В то же время синергия между 5G, облачными и вычислительными технологиями будет способствовать дальнейшему расширению границ деятельности операторов, создавая пространство для нового роста. Новаторство в сфере 5G представляет собой непрерывный процесс. Компания Huawei убеждена в том, что новаторство является лучом света, направленным в будущее.

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