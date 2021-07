Ryan Ding, Huawei : L'innovation permanente éclaire l'avenir de chaque industrie

Selon M. Ding, la pandémie a créé une nouvelle normalité dans laquelle l'économie numérique est le moteur de l'économie mondiale. L'infrastructure des TIC, pierre angulaire de l'économie numérique, joue un rôle de plus en plus important. M. Ding a indiqué que la valeur des TIC transcende désormais le secteur des télécommunications et a des répercussions au niveau de l'économie mondiale dans son ensemble.

Dans les pays où la 5G se développe plus rapidement, les opérateurs ont connu une croissance plus rapide de leurs revenus, et ces pays ont également tendance à avoir une meilleure infrastructure numérique dans l'ensemble. Si l'on prend l'exemple de la Chine, en moins de 18 mois, plus de 820 000 antennes 5G ont été déployées, et les opérateurs chinois ont enregistré une hausse de 6,5 % de leurs revenus et de 5,6 % de leurs bénéfices nets au premier trimestre de cette année. Le développement rapide des infrastructures numériques sous l'impulsion de la 5G ajoutera 1 900 milliards d'euros à l'économie chinoise au cours des cinq prochaines années. Les mêmes histoires se déroulent également en Corée du Sud et en Europe.

Plus que de la connectivité : L'innovation en matière de 5G permet la réussite commerciale des opérateurs

L'infrastructure TIC étant la pierre angulaire de l'économie numérique à l'ère de la 5G, les opérateurs jouent un rôle plus important qu'auparavant.

Ding a déclaré : « Actuellement, le principal objectif des opérateurs dans le domaine de la 5G est d'obtenir un succès commercial sur trois marchés clés - les consommateurs, les foyers et les industries - en innovant dans le déploiement du réseau, le développement du marché et l'optimisation des opérations. »

« Sur le marché grand public, la 5G ne signifie pas seulement des vitesses plus rapides ; elle apporte également de nouvelles expériences et une nouvelle valeur. Certains opérateurs ont déjà obtenu un premier succès commercial. »

Selon M. Ding, un opérateur doit passer par trois étapes pour réussir sur le marché de la 5GtoC. La première consiste à accélérer le déploiement de la 5G, avec une planification et un investissement ciblé dans les réseaux, fondés sur une connaissance précise des zones à forte valeur ajoutée, des scénarios clés et des utilisateurs potentiels. La deuxième est d'accélérer la migration des utilisateurs de la 5G, et la troisième étape consiste à créer des modèles de tarification flexibles et axés sur la valeur.

Aujourd'hui, la 5G a été appliquée dans plus de 1 000 projets dans plus de 20 secteurs, dont l'industrie minière et sidérurgique, permettant une production plus sûre et plus efficace. Les opérateurs chinois ont fait de grands progrès et entrent dans la phase d'exploitation des premiers succès pour les reproduire à grande échelle.

« L'expérience des opérateurs chinois nous a appris que le succès de la 5GtoB dépend de trois facteurs », a déclaré Ding. « Tout d'abord, il faut choisir les bons secteurs. Les opérateurs doivent choisir les secteurs cibles en tenant compte de quatre facteurs : la demande, l'abordabilité, la reproductibilité et la faisabilité technique. Deuxièmement, définir la portée de vos offres. Les opérateurs peuvent servir de fournisseurs de réseaux qui offrent des services de connectivité. Ils peuvent également servir de fournisseurs de services cloud, voire d'intégrateurs de systèmes qui fournissent des services d'intégration de bout en bout. Des rôles différents exigent des compétences différentes et génèrent une valeur commerciale différente. Troisièmement, concevoir des modèles commerciaux innovants. C'est la clé pour reproduire le succès de la 5GtoB à grande échelle. »

Pendant la pandémie, il y a une demande croissante de haut débit à domicile, ce qui a mis en évidence les avantages de la 5G FWA qui permet un déploiement rapide, une exploitation et une maintenance sans contact. Les opérateurs du Moyen-Orient ont obtenu un succès commercial remarquable en prenant le FWA comme cas d'utilisation clé de la 5G.

Plus que des affaires : Huawei continue d'innover pour favoriser le développement durable dans tout le secteur

« Le succès de la 5G passe d'abord par un réseau 5G qui offre la meilleure expérience utilisateur, et c'est ce qui guide notre façon d'innover chez Huawei », a déclaré Ding. Huawei a lancé le MIMO massif le plus léger et le plus puissant du secteur, qui consomme moins d'énergie. Il peut être transporté et installé par une seule personne, ce qui accélère le déploiement du réseau. Avec le système OXC (Optical Cross-Connect) de Huawei, un seul sous-rack peut remplacer neuf armoires normalement nécessaires. Il a une capacité quatre fois supérieure, mais consomme 95 % d'énergie en moins. La solution 5G Super Uplink de Huawei combine les avantages des fréquences 2,1 GHz et 3,5 GHz pour améliorer la capacité de liaison montante et la couverture du réseau mobile. Cette solution offre un débit de liaison montante maximal de plus de 450 Mbit/s, permettant à des centaines d'utilisateurs de diffuser en direct le marathon de Xiamen en 4K en avril à l'aide de leurs smartphones 5G.

Selon M. Ding, pour soutenir les modèles de développement écologique et la neutralité carbone, Huawei continue d'innover à trois niveaux : les équipements, les sites et les réseaux. Au niveau des équipements, Huawei utilise des composants à haut rendement énergétique pour rendre les plateformes matérielles plus efficaces sur le plan énergétique. Au niveau du site, les solutions simplifiées de Huawei aident les opérateurs à réduire leur consommation d'énergie, ainsi qu'à économiser sur l'électricité et le loyer. Au niveau du réseau, Huawei a lancé une solution d'économie d'énergie multi-bande et multi-RAT. Cette solution permet de réduire la consommation d'énergie dans les réseaux sans fil sans compromettre les performances du réseau. Grâce à la solution innovante de Huawei, les équipements 5G fonctionnant dans les bandes basses et hautes peuvent partager une armoire, ce qui permet de consommer moins d'énergie. En ce qui concerne l'économie d'énergie des équipements multi-bandes, l'objectif de Huawei est de faire d'un plus un moins un.

Collaborer pour créer un écosystème et faire évoluer la 5G pour un avenir meilleur

En conclusion de son discours, M. Ding a souligné que le développement de la 5G nécessite une innovation permanente. Dans le domaine de la 5GtoB, par exemple, les normes 5G doivent être coordonnées avec les normes industrielles à un rythme plus rapide, et la 5G doit être intégrée aux processus de production de base des entreprises pour les aider à devenir numériques et connectés. Dans le même temps, la synergie entre la 5G, le cloud et l'informatique va encore repousser les limites de l'activité des opérateurs, créant ainsi un espace pour une nouvelle croissance. L'innovation en matière de 5G est un processus continu. Huawei est convaincu que l'innovation éclairera l'avenir.

