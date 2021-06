Ryan Ding z Huawei: wprowadzane obecnie innowacje zapewnią świetlaną przyszłość każdej branży

Ryan Ding stwierdził, że pandemia stworzyła nową normalność, w której gospodarka cyfrowa napędza światową gospodarkę. Infrastruktura ICT, jako fundament gospodarki cyfrowej odgrywa coraz bardziej istotną rolę. Nadmienił, że wartość technologii informacyjno-komunikacyjnej wykracza obecnie poza branżę telekomunikacyjną i ma potencjał do transformacji całej światowej gospodarki.

W krajach, gdzie sieć 5G rozwija się szybciej, operatorzy odnotowali bardziej dynamiczny wzrost przychodów, przy czym w tych miejscach na ogół znajduje się lepsza infrastruktura cyfrowa. Przykładowo, w Chinach w okresie krótszym niż 18 miesięcy uruchomiono ponad 820 000 stacji bazowych 5G, a chińscy operatorzy uzyskali wzrost przychodów o 6,5% i zysku netto o 5,6% w pierwszym kwartale bieżącego roku. Dynamiczny rozwój infrastruktury cyfrowej, napędzany technologią 5G, przyniesie chińskiej gospodarce dodatkowe 1,9 biliona EUR w okresie najbliższych pięciu lat. To samo dzieje się również Korei Południowej i Europie.

Więcej niż łączność: innowacje 5G umożliwiają sukces biznesowy operatorów

Ponieważ infrastruktura teleinformatyczna jest fundamentem gospodarki cyfrowej w erze 5G, operatorzy odgrywają teraz ważniejszą rolę niż kiedykolwiek wcześniej.

Ryan Ding powiedział: „Obecnie najważniejszym celem operatorów 5G jest odniesienie sukcesu biznesowego na trzech kluczowych rynkach - rynku konsumenckim, sprzętu gospodarstwa domowego i rozwiązań dla firm reprezentujących różne branże - poprzez innowacje i uruchamianie sieci, rozwój rynku i optymalizację działalności".

„Na rynku konsumenckim 5G to nie tylko większa prędkość, zapewnia również nowe wrażenia i nową wartość. Niektórzy operatorzy zrealizowali już swoje początkowe cele biznesowe".

Według Ryana Dinga, od osiągnięcia sukcesu na konsumenckim rynku 5G operatorów dzielą trzy kroki. Pierwszy z nich to przyspieszenie uruchamiania sieci 5G, z precyzyjnym planowaniem sieci i inwestycjami opartymi na dokładnych danych dotyczących obszarów o wysokiej wartości, kluczowych zastosowań i potencjalnych użytkowników. Drugim krokiem jest przyspieszenie przechodzenia użytkowników do sieci 5G, a trzecim jest opracowanie elastycznych modeli ustalania cen opartych na wartości.

Obecnie technologię 5G stosuje się w ramach ponad 1 000 projektów w ponad 20 sektorach gospodarki, w tym w hutnictwie i górnictwie, zapewniając bezpieczniejszą i wydajniejszą produkcję. Chińscy operatorzy poczynili ogromne postępy i rozpoczynają etap czerpania korzyści z początkowych sukcesów i powielania ich na szerszą skalę.

„Doświadczenia chińskich operatorów pokazały nam, że sukces sektora sieci 5G dla klientów biznesowych uzależniony jest od trzech czynników - powiedział p. Ding. - Po pierwsze, wybór odpowiedniej branży. Operatorzy powinni wybierać branże docelowe w oparciu o cztery czynniki: zapotrzebowanie, przystępność cenowa, potencjał powtarzalności i wykonalność pod względem technicznym. Po drugie, określenie zakresu oferty. Operatorzy mogą być dostawcami sieci i oferować usługi łączności. Mogą również być dostawcami usług przetwarzania w chmurze lub kompleksowych usług integracji systemów. Różne funkcje wymagają innych umiejętności i przynoszą zróżnicowaną wartość biznesową. Po trzecie, opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych. Jest to kluczowe do powielania sukcesu rynku 5G dla klientów biznesowych na szeroką skalę".

Podczas pandemii wzrosło zapotrzebowanie na szerokopasmową sieć dla użytkowników domowych, co podkreśliło zalety usługi stacjonarnego dostępu bezprzewodowego 5G (FWA - Fixed Wireless Access), która umożliwia szybkie uruchomienie i zdalną eksploatację i obsługę techniczną. Operatorzy z Bliskiego Wschodu osiągnęli ogromny komercyjny sukces, wybierając FWA na główne zastosowanie sieci 5G.

Więcej niż biznes: Huawei nieustannie wprowadza innowacje w celu napędzania zrównoważonego rozwoju całej branży

„Sukces technologii 5G wymaga przede wszystkim sieci 5G, która zapewnia użytkownikom najlepsze wrażenia i tym kierujemy się, opracowując innowacje w Huawei - powiedział Ryan Ding. - Huawei wprowadził na rynek najlżejszą i najmocniejszą na rynku antenę opartą na technologii MIMO (Multiple Input - Multiple Output), która charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii. Może być przenoszona i instalowana przez jedną osobę, co przyspiesza uruchamianie sieci. Przełączniki optyczne OXC (Optical Cross Connect) od Huawei pozwalają na zastąpienie jednym modułem regału typu rack aż dziewięciu szaf, które są zazwyczaj konieczne. Charakteryzuje się czterokrotnie większą wydajnością, przy obniżeniu zużycia energii o 95%. Rozwiązanie 5G Super Uplink łączy w sobie zalety częstotliwości 2,1 GHz i 3,5 GHz w celu zwiększenia wydajności połączeń do stacji bazowej i zasięgu w pomieszczeniach. Rozwiązanie to zapewnia szczytową wartość połączenia do stacji bazowej na poziomie przekraczającym 450 Mbit/s, co pozwoliło setkom użytkowników na streaming na żywo Maratonu Xiamen w kwietniu za pośrednictwem smartfonów 5G.

W celu wsparcia modeli zrównoważanego rozwoju i neutralności pod względem emisji CO 2 , Huawei nieustannie wprowadza innowacje na trzech poziomach: sprzętu, obiektów i sieci. Na poziomie sprzętu Huawei stosuje części charakteryzujące się większą wydajnością energetyczną, w celu zapewnienia energooszczędności platform sprzętowych. Na poziomie obiektu Huawei uprościł stosowane tam rozwiązania, wspierając operatorów w obniżeniu zużycia energii elektrycznej i generowaniu oszczędności w zakresie elektryczności i czynszu. Na poziomie sieci Huawei wprowadził wielopasmowe energooszczędne rozwiązanie z zastosowaniem wielu technologii dostępu radiowego (ang. Multiple radio access technology, multi-RAT). Rozwiązanie to może obniżyć zużycie energii w sieciach bezprzewodowych bez wpływu na ich wydajność. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu Huawei sprzęt 5G działający w pasmach fal o wysokiej i niskiej częstotliwości może być umieszczony w jednej szafie serwerowej, co w rezultacie przyczynia się do obniżenia zużycia energii. Jeżeli chodzi o energooszczędność sprzętu wielopasmowego, celem Huawei jest sprawienie, że jeden plus jeden to mniej niż jeden.

Współpraca na rzecz stworzenia ekosystemu i rozwoju technologii 5G dla lepszej przyszłości

W podsumowaniu swojego przemówienia Ryan Ding podkreślił, że rozwój sieci 5G wymaga nieustannych innowacji. W sektorze sieci 5G dla klientów biznesowych normy 5G muszą być szybciej dostosowane do norm branżowych, a technologia 5G powinna być zintegrowana z podstawowymi procesami produkcyjnymi przedsiębiorstw w ramach ich cyfryzacji i wprowadzania inteligentnych rozwiązań. Jednocześnie synergia pomiędzy 5G, technologią chmury i technologiami obliczeniowymi przesunie jeszcze bardziej granice działalności operatorów, tworząc przestrzeń do dalszego rozwoju. Innowacje w zakresie 5G to ciągły proces. Huawei uważa, że innowacje zapewnią nam świetlaną przyszłość.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1553935/image_5005966_40339249.jpg

SOURCE Huawei