Raiffeisen Bank International lance RaiConnect en partenariat avec Moxtra

CUPERTINO, Californie, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- La réalisation des attentes des consommateurs à l'ère numérique a été un objectif clé pour les entreprises au cours des dernières années, mais l'importance de répondre à ces attentes s'est considérablement accélérée à la lumière de la pandémie mondiale. Afin de fournir une expérience numérique exceptionnelle et à interaction humaine forte à ses clients, Raiffeisen Bank International (RBI) annonce aujourd'hui le lancement de RaiConnect, un service de « succursale virtuelle » avec une suite complète de modules collaboratifs et de flux de travail à papier électronique en partenariat avec Moxtra. RaiConnect est une application maintenant disponible pour les particuliers et les entreprises faisant partie de la clientèle premium de RBI. Grâce à RaiConnect, les clients peuvent communiquer avec leurs gestionnaires de relations, échanger des documents, avoir des conversations vidéo, recevoir des informations via le partage d'écran et bien plus encore, le tout conformément aux normes de sécurité les plus élevées.

La coopération entre Moxtra et Raiffeisen Bank International (RBI) a commencé lorsque Moxtra a participé au programme mondial de partenariat de technologie financière de RBI, l' Elevator Lab , et a mené avec succès une preuve de concept avec l'une des banques filiales de RBI. Ce succès a constitué la base du nouveau contrat signé.

RaiConnect offre un accès pratique aux gestionnaires de relations de RBI, ainsi qu'une variété d'outils pour une expérience bancaire à distance complète. Depuis que la plateforme de Moxtra a été construite au cours des huit dernières années en partenariat avec certaines des plus grandes institutions financières du monde, RaiConnect dispose également d'une fonctionnalité de cryptage correspondant aux normes de sécurité les plus élevées, ainsi qu'une conformité rigoureuse et l'auditabilité intégrée. Cela aide les clients à choisir la forme de communication qui leur convient le mieux. Si les clients souhaitent simplement laisser un message texte ou un message vocal, démarrer un fil de discussion sur un sujet ou avoir une réunion en direct par chat audio ou vidéo, le gestionnaire de relations est toujours disponible pour une discussion en ligne. Les clients peuvent échanger des fichiers et des documents au sein de RaiConnect et les commenter ; ils peuvent également partager un écran pour faciliter une meilleure compréhension.

RaiConnect est une application mobile et Web qui aide les clients à gérer leur activité financière d'une manière simple et sécurisée. Une courte vidéo montrant comment fonctionne la solution dans la vie réelle peut être visionnée ici.

« RaiConnect App apporte à nos clients premium et professionnels une nouvelle possibilité d'obtenir un soutien continu et distant, ainsi que le service avec interaction humaine forte qu'ils ont l'habitude de recevoir lorsqu'ils visitent nos succursales bancaires. À partir de maintenant, ils peuvent le faire commodément et directement via leur smartphone », a déclaré Zsofia Jokai, propriétaire de produit RaiConnect chez RBI. « En utilisant les différents outils de collaboration disponibles par l'intermédiaire de RaiConnect, nos gestionnaires de relations ont la capacité de communiquer des transactions et de fournir des services consultatifs de manière pratique et sécurisée. Nous nous sommes toujours engagés à faire évoluer l'expérience bancaire pour dépasser les attentes de nos clients et RaiConnect constitue une autre étape dans cet engagement. »

L'application est déjà disponible en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Hongrie, au Kosovo et en Albanie. L'application devrait être disponible dans quatre autres pays dans les semaines à venir : en Autriche, en Roumanie, en Biélorussie et en Croatie.

Disponible en tant qu'application Web et mobile autonome ou en extension du site Web ou de l'application mobile existants d'une entreprise, la plateforme de collaboration client de Moxtra permet aux entreprises, de sociétés de taille importante aux petites entreprises, de fournir un service de premier plan sur les canaux numériques, sous le nom de leur marque.

« Pour les consommateurs d'aujourd'hui, les expériences numériques à la demande ne sont plus des avantages, elles sont des attentes. Il est essentiel que les entreprises se transforment afin de fournir des expériences numériques à guichet unique. Grâce à RaiConnect, nous avons collaboré avec RBI pour créer une ''succursale virtuelle'' où les clients premium de RBI peuvent recevoir le service de qualité et rapide qu'ils attendent aujourd'hui de la Banque Raiffeisen, et ce à portée de main », a déclaré Karrtik Rao, du service des solutions d'affaires stratégiques chez Moxtra. « Nous vivons dans un monde axé sur le « mobile d'abord » et la traduction de l'expérience client en succursale est la clé à la fois de l'évolution des attentes des clients existants et de l'attraction d'une nouvelle génération de consommateurs. »

Moxtra permet l'intégration facile des systèmes externes de dossiers, y compris les systèmes de gestion de documents, les systèmes de gestion de la relation avec les clients, les systèmes de gestion des transactions et plus encore, afin de pour faire partie intégrante d'une conversation collaborative. En outre, Moxtra fournit des capacités sophistiquées de gestion des relations pour prêter une structure à l'organisation qui gère les relations avec les clients tout en permettant aux entreprises de suivre et de mesurer la performance des groupes d'affaires internes par rapport aux objectifs.

RaiConnect est actuellement disponible sur invitation uniquement pour les clients premium et privés. Les clients doivent demander à leur gestionnaire de relations dédié afin de recevoir un lien d'invitation unique par e-mail pour activer l'application RaiConnect. Pour en savoir plus sur Raiffeisen Bank International, rendez-vous sur https://www.rbinternational.com/en/homepage.html.

Pour plus d'informations à propos de Moxtra, rendez-vous sur https://moxtra.com/.

À propos de Moxtra

Moxtra donne des moyens aux filiales numériques pour que les organisations interagissent avec leurs clients Dans le monde d'aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'une succursale numérique au sein de laquelle des services de premier plan sont proposés aux clients. Moxtra fait fonctionner les portails clients à guichet unique, dotés de fonctionnalités collaboratives telles que la messagerie sécurisée, les documents collaboratifs, les réunions vidéo, la signature numérique, le stockage sur cloud et plus encore. En créant des canaux d'engagement numériques de marque qui établissent des relations, les succursales numériques aident les entreprises à retenir et à développer leur clientèle, à gérer leur organisation distribuée et à réduire les coûts pour faire des affaires.

Avec des racines profondes dans la collaboration et l'engagement des entreprises, Moxtra a été cofondée en 2012 par Subrah Iyar, fondateur et ancien PDG de WebEx, et Stanley Huang, ancien directeur principal de l'ingénierie de WebEx. Le siège social de Moxtra se situe à Cupertino, en Californie, et la société compte des bureaux à Londres, New York, Amsterdam, Bangalore, Shanghai et Singapour. Pour en savoir plus sur l'activation d'une succursale numérique pour votre entreprise, rendez-vous sur moxtra.com et suivez la société sur LinkedIn et sur Twitter.

À propos de Raiffeisen Bank International

RBI considère l'Autriche comme son marché domestique, où elle est une banque de premier plan pour les entreprises et les investissements, tout comme l'Europe centrale et orientale (ECO). 13 marchés de la région sont couverts par ses filiales bancaires. Le groupe RBI en outre rassemble de nombreux autres prestataires de services financiers dans les domaines par exemple du crédit-bail, de la gestion des actifs, de même que les fusions-acquisitions.

Environ 46 000 employés sont au service de 16,7 millions de clients dans approximativement 2 000 points de vente, de loin la plus grande part dans l'ECO. Les actions de RBI sont cotées à la Bourse de Vienne. Les banques régionales autrichiennes Raiffeisen possèdent environ 58,8 pour cent des actions, le reste étant en fluctuation libre. Au sein du groupe bancaire autrichien Raiffeisen, RBI est l'institut central des banques régionales Raiffeisen et d'autres établissements de crédit affiliés.

