Rain Carbon annonce la création d'un centre d'innovation nord-américain pour les matériaux de stockage d'énergie

DOVER, Delhi, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc. (RAIN), un leader mondial du recyclage de sous-produits industriels en matériaux de carbone de grande valeur, a annoncé la construction d'une installation industrielle de 30 000 pieds carrés à Hamilton, en Ontario, au Canada, pour accueillir le nouveau Centre d'innovation RAIN pour les matériaux de stockage d'énergie, marquant ainsi une autre étape importante dans l'engagement de l'entreprise à faire progresser les solutions de matériaux de stockage d'énergie durables. Le centre de R&D se compose d'une installation de démonstration, permettant le traitement à l'échelle pilote du carbone et des matériaux précurseurs du carbone, et de laboratoires dédiés à l'analyse des matériaux en carbone, dotés d'équipements d'analyse et d'essais électrochimiques de pointe.

Avant tout, le centre de R&D facilitera les essais et le développement des applications des produits précurseurs thermoplastiques LIONCOAT® de RAIN, utilisés pour améliorer les performances électrochimiques des matériaux d'anode des batteries. En outre, l'installation soutiendra le développement et la commercialisation de nouveaux matériaux de stockage d'énergie innovants basés sur le graphite naturel et synthétique ainsi que sur des composites silicium-carbone pour les batteries lithium-ion. Le centre abritera également les innovations en matière de produits pour les matériaux carbonés adaptés aux technologies émergentes de stockage de l'énergie telles que les batteries à semi-conducteurs, les batteries sodium-ion et les piles à combustible à hydrogène.

L'installation des équipements est déjà en cours, et le démarrage de l'installation de démonstration est prévu pour le premier trimestre 2025.

"Notre nouveau centre de R&D est la prochaine étape naturelle pour réunir les activités de RAIN dans le domaine des matériaux pour batteries et du carbone de haute pureté, qui sont bien établies dans le secteur des matériaux de stockage de l'énergie en Europe et en Asie", a déclaré Gerry Sweeney, président de RAIN. "Nos équipes de R&D sont déjà reconnues comme des leaders sur le marché. Nous souhaitons combiner ces forces avec notre présence de longue date en Amérique du Nord pour utiliser cette nouvelle installation afin d'élargir notre liste de brevets et de propulser RAIN à un niveau encore plus élevé et à plus forte valeur ajoutée dans le domaine en pleine évolution du stockage de l'énergie".

Michael Spahr, vice-président chargé des innovations au sein de l'unité commerciale "Distillation du carbone et matériaux avancés" de RAIN, s'est montré enthousiaste quant à cet investissement en R&D, soulignant : "Nous sommes ravis d'étendre notre expertise mondiale en matière de R&D et de matériaux de stockage de l'énergie. Cette décision réaffirme notre engagement dans la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en matériaux énergétiques, qui est en pleine croissance, tout en maintenant notre position d'innovateur à l'échelle mondiale".

Rain Carbon Inc. est une filiale à 100 % de Rain Industries Limited et est un fournisseur mondial, verticalement intégré, d'un portefeuille diversifié de produits chimiques et à base de carbone, qui sont des matières premières essentielles pour les produits de base de la vie quotidienne. Le segment carbone de l'entreprise convertit les sous-produits industriels du raffinage du pétrole, de la production d'acier, des sources biosourcées et du recyclage en matériaux carbone de grande valeur et en produits chimiques intermédiaires. Le segment des matériaux avancés étend la chaîne de valeur de son traitement du carbone par le raffinage en aval d'une partie de sa production en produits chimiques spécialisés et respectueux de l'environnement. Les produits RAIN permettent aux clients des industries de l'aluminium, de l'acier vert, du graphite, du stockage de l'énergie, des pneus, des adhésifs, des revêtements, des pigments et des produits chimiques spéciaux de transformer les sous-produits en produits utilisables et précieux. Les matériaux précurseurs de carbone de qualité batterie LIONCOAT® de RAIN sont des ingrédients utilisés dans le monde entier pour les matériaux composites graphite et silicium-carbone utilisés dans les batteries lithium-ion.

Pour en savoir plus sur les solutions techniques innovantes de RAIN, consultez le site www.raincarbon.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/709243/Rain_Carbon_Logo.jpg