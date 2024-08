Rain Carbon kündigt nordamerikanisches Innovationszentrum für Energiespeichermaterialien an

DOVER, Del., 7. August 2024 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc. (RAIN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Upcyclings von industriellen Nebenprodukten zu hochwertigen Kohlenstoffmaterialien, hat angekündigt, dass eine 30.000 Quadratfuß große Industrieanlage in Hamilton, Ontario, Kanada, als Standort für das neue RAIN-Innovationszentrum für Energiespeichermaterialien dienen wird, was einen weiteren bedeutenden Schritt im Engagement des Unternehmens für die Förderung nachhaltiger Energiespeichermateriallösungen darstellt. Das F&E-Zentrum besteht aus einer Demonstrationsanlage, die die Verarbeitung von Kohlenstoff und Kohlenstoffvorläufermaterialien im Pilotmaßstab ermöglicht, sowie aus Labors für die Analyse von Kohlenstoffmaterialien mit modernsten analytischen und elektrochemischen Prüfgeräten.

In erster Linie wird das F&E-Zentrum die Erprobung und Anwendungsentwicklung der thermoplastischen Vorläuferprodukte LIONCOAT® von RAIN erleichtern, die zur Verbesserung der elektrochemischen Leistung von Batterieanodenmaterialien eingesetzt werden. Darüber hinaus wird die Einrichtung die Entwicklung und Vermarktung neuer, innovativer Lösungen für Energiespeichermaterialien auf der Basis von natürlichem und synthetischem Graphit sowie von Silizium-Kohlenstoff-Verbundstoffen für Lithium-Ionen-Batterien unterstützen. Das Zentrum wird auch die Produktinnovationen für kohlenstoffhaltige Materialien beherbergen, die auf neue Energiespeichertechnologien wie Festkörperbatterien, Natrium-Ionen-Batterien und Wasserstoff-Brennstoffzellen zugeschnitten sind.

Die Installation der Ausrüstung ist bereits im Gange, und die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage ist für das erste Quartal 2025 geplant.

"Unser neues F&E-Zentrum ist der natürliche nächste Schritt, um die Geschäftsbereiche Batteriematerialien und hochreiner Kohlenstoff von RAIN zusammenzuführen, die im Bereich der Energiespeichermaterialien sowohl in Europa als auch in Asien gut etabliert sind", sagte Gerry Sweeney, Präsident von RAIN. "Unsere F&E-Teams sind bereits als Marktführer bekannt. Wir beabsichtigen, diese Stärken mit unserer langjährigen Präsenz in Nordamerika zu kombinieren, um diese neue Einrichtung zu nutzen, um unsere bestehende Liste von Patenten zu erweitern und RAIN auf ein noch höheres, wertschöpfendes Niveau im sich entwickelnden Bereich der Energiespeicherung zu heben".

Dr. Michael Spahr, Vice President of Innovations im RAIN-Geschäftsbereich Carbon Distillation & Advanced Materials, äußerte sich begeistert über diese F&E-Investition und betonte: "Wir freuen uns sehr, unsere globale F&E- und Energiespeichermaterialien-Expertise zu erweitern. Mit diesem Schritt bekräftigen wir unser Engagement für die wachsende nordamerikanische Lieferkette für Energiematerialien und behaupten gleichzeitig unsere Position als Innovator auf globaler Ebene".

Rain Carbon Inc. mit Sitz in Dover, Delaware, USA, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Rain Industries Limited und ein globaler, vertikal integrierter Anbieter eines breit gefächerten Portfolios von kohlenstoffbasierten und chemischen Produkten, die wesentliche Rohstoffe für Grundnahrungsmittel des täglichen Lebens darstellen. Das Kohlenstoffsegment des Unternehmens wandelt industrielle Nebenprodukte aus der Ölraffination, der Stahlproduktion sowie aus biobasierten und Recyclingquellen in hochwertige Kohlenstoffmaterialien und chemische Zwischenprodukte um. Das Segment Advanced Materials erweitert die Wertschöpfungskette seiner Kohlenstoffverarbeitung durch die nachgelagerte Veredelung eines Teils seiner Produktion zu umweltfreundlichen, spezialisierten chemischen Produkten. RAIN-Produkte ermöglichen es Kunden aus den Bereichen Aluminium, Rohstahl, Graphit, Energiespeicherung, Reifen, Klebstoffe, Beschichtungen, Pigmente und Spezialchemikalien, Nebenprodukte in nutzbare, wertvolle Produkte umzuwandeln. RAINs LIONCOAT® ist ein Kohlenstoffvorprodukt für Batterien, das weltweit für Graphit- und Silizium-Kohlenstoff-Verbundmaterialien in Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Erfahren Sie mehr über die innovativen technischen Produktlösungen von RAIN unter www.raincarbon.com.

