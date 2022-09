Rain Carbon élabore un plan européen d'atténuation des effets de l'énergie pour faire face aux problèmes potentiels de gaz naturel en hiver

STAMFORD, Connecticut, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc, l'un des principaux producteurs mondiaux de produits à base de carbone et de matériaux avancés, a annoncé aujourd'hui qu'il a temporairement fermé une unité d'exploitation en Europe et qu'il développe des plans d'urgence supplémentaires liés à l'énergie pour ses autres unités de production européennes en prévision de pénuries potentielles de gaz naturel et de flambées de prix au cours des prochains mois d'hiver résultant de l'environnement géopolitique sans précédent et imprévisible.

« Compte tenu de la situation grave du gaz naturel en Europe - la baisse attendue de la demande des consommateurs pendant les mois froids de l'hiver pour certains produits et le risque d'augmentation continue des prix du gaz - nous avons effectué une analyse approfondie de l'intensité énergétique de chaque unité de production de nos usines européennes et nous évaluons de près s'il est économiquement judicieux de réduire temporairement ou d'arrêter des lignes de production supplémentaires au cas où la situation s'aggraverait », a déclaré Gerry Sweeney, président de Rain Carbon.

L'empreinte européenne de Rain Carbon est essentielle pour les opérations mondiales de la société, et ces décisions sont prises pour assurer la viabilité à long terme des opérations. De plus, la société surveille de près ses fournisseurs et ses clients, car certains d'entre eux prennent des mesures similaires qui pourraient avoir un impact direct ou indirect sur les opérations. Toutes les mesures prises sont censées être temporaires, et Rain Carbon s'engage pleinement à reprendre ses activités lorsque la situation s'améliorera.

