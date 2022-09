Rain Carbon ontwikkelt risicoplan voor energie in Europa om potentiële problemen in de winter met aardgas aan te pakken

STAMFORD, Connecticut, 12 september 2022 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc., een toonaangevende wereldwijde producent van op koolstof gebaseerde producten en geavanceerde materialen, kondigt vandaag aan dat het een operationele eenheid in Europa tijdelijk heeft gesloten en dat het momenteel aanvullende energiegerelateerde noodplannen ontwikkelt voor zijn andere Europese productie-eenheden in afwachting van potentiële aardgastekorten en prijspieken in de komende wintermaanden als gevolg van de ongekende en onvoorspelbare geopolitieke gebeurtenissen.

"Gezien de ernst van de aardgascrisis in Europa – de verwachte daling van de consumentenvraag voor bepaalde producten in de koude wintermaanden en het risico van een voortdurende stijging van de gasprijzen – hebben wij een grondige analyse gemaakt van de energie-intensiteit van elke productie-eenheid in onze Europese fabrieken en willen wij bekijken of het economisch gezien zinvol is om extra productielijnen tijdelijk te verminderen of te sluiten wanneer de situatie verslechtert", aldus Gerry Sweeney, directeur van Rain Carbon.

De Europese voetafdruk van Rain Carbon is van essentieel belang voor de wereldwijde activiteiten van het bedrijf en deze beslissingen worden genomen om de levensvatbaarheid van de activiteiten op lange termijn te waarborgen. Bovendien houdt het bedrijf zijn leveranciers en klanten nauw in de gaten, omdat sommige van hen soortgelijke stappen zetten, die ook indirect of direct van invloed zijn op de activiteiten van Rain Carbon. Verwacht wordt dat alle genomen maatregelen tijdelijk zijn en Rain Carbon zet zich volledig in om de volledige bedrijfsvoering te herstellen als de situatie verbetert.

Over Rain Carbon Inc.

Rain Carbon Inc. is een toonaangevende verticaal geïntegreerde wereldwijde producent van producten op basis van koolstof. Dit zijn essentiële grondstoffen voor de basisproducten die we in ons dagelijks leven gebruiken. We zijn actief in twee bedrijfssegmenten: koolstof en geavanceerde materialen. Ons bedrijfsonderdeel Carbon transformeert de bijproducten van olieraffinage en staalproductie tot hoogwaardige, op koolstof gebaseerde producten die cruciale grondstoffen vormen voor de aluminium-, grafietelektrode-, carbonblack-, houtconservering-, titaniumdioxide-, hittebestendige industrie en andere wereldwijde sectoren. Ons bedrijfsonderdeel Advanced Materials breidt de waardeketen van onze koolstofverwerking uit door de innovatieve downstream-transformatie van een deel van onze koolstofproductie en andere grondstoffen tot hoogwaardige, milieuvriendelijke en geavanceerde producten die cruciale grondstoffen zijn voor de gespecialiseerde chemische industrie en onder meer de wereldwijde bouw-, auto- en aardolie-industrie en coatings. Meer informatie over Rain Carbon is te vinden op www.raincarbon.com.

