Rain Carbon gebruikt innovatief leiderschap om een nieuwe toekomst voor zijn industrie te creëren in een duurzamere wereld

STAMFORD, Connecticut, 14 juli 2021 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc., een toonaangevende wereldwijde producent van producten op basis van koolstof en geavanceerde materialen, kondigt vandaag twee nieuwe initiatieven aan als onderdeel van haar betrokkenheid om de milieu-impact van haar activiteiten te minimaliseren en klanten te helpen hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bereiken.

"Voortbouwend op meer dan een eeuw leiderschap en innovatie in de industrie, zijn we vastbesloten om een nieuwe toekomst voor Rain Carbon te creëren die ons bedrijf in staat stelt om te voldoen aan snel opkomende behoeften van klanten en de transformatie van onze industrie te versnellen in een wereld die streeft naar schonere, groenere, lichtere en snellere producten en productieprocessen." zegt Gerry Sweeney, President van Rain Carbon.

De betrokkenheid van het bedrijf omvat twee nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Het eerste is een gedetailleerde analyse van de koolstofvoetafdruk van de oven van Vizag in India. In een eind 2020 gepubliceerd technisch document werd de nadruk gelegd op de omvang van de vermindering van koolstofdioxide-uitstoot die haalbaar is met warmtekrachtkoppeling van energie - ongeveer 45%. Het document presenteerde ook gegevens over de prestaties van het vooraanstaande zwaveldioxide-wassysteem van Vizag, dat de SO 2 -uitstoot van de faciliteit vrijwel heeft geëlimineerd en een duurzaam bijproduct oplevert dat door de plaatselijke baksteenindustrie wordt gebruikt.

Het tweede initiatief is een uitvloeisel van een keynote-sessie op de jaarlijkse TMS-conferentie van dit jaar - "Duurzaamheid in de toeleveringsketen van aluminium" - die onder leiding stond van Rain Carbon. Het bedrijf werkt nu aan een gedetailleerde analyse van de koolstofvoetafdruk met een van zijn klanten die een aluminiumsmelterij bezit en twee grondstoffenleveranciers om de cradle-to-gate-uitstoot bij de productie van koolstofarm aluminium beter te kwantificeren, met als doel de resultaten tegen het eind van 2021 te publiceren.

"We leven in een maatschappij waarin duurzaamheid snel een vrijbrief wordt voor bedrijven om zaken te doen, met toenemende eisen voor minder uitstoot van broeikasgassen, minder energieverbruik, 'het juiste doen' als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en nog veel meer." aldus Sweeney. "Bij Rain Carbon weten we dat niets een grotere impact zal hebben op het succes van ons bedrijf dan onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid en ons vermogen om te voldoen aan de gerelateerde behoeften van onze klanten."

De duurzaamheidsactiviteiten van het bedrijf beginnen met het "upcyclen" van industriële bijproducten, waaronder groene petroleumcokes en steenkoolteer. Door extra waarde uit deze bijproducten te halen in plaats van ze op minder efficiënte en vervuilende manieren te laten gebruiken, zet Rain Carbon ze om in essentiële grondstoffen voor goederen die mensen elke dag gebruiken en helpt het te voldoen aan de groeiende vraag naar groenere producten.

Een uitstekend voorbeeld is aluminium, dat het "metaal bij uitstek" is geworden omdat het oneindig recycleerbaar is en sterk en licht van gewicht is, waardoor het een ideaal materiaal is voor energie-efficiënte voertuigen. Rain Carbon maakt de productie van aluminium mogelijk door gecalcineerde petroleumcokes (van groene petroleumcokes die tijdens de olieraffinage worden geproduceerd) en steenkoolteerpek (van steenkoolteer dat een bijproduct is van de staalproductie) te leveren, die beide essentiële grondstoffen zijn in de anoden die nodig zijn voor het smelten.

Andere voorbeelden zijn de PETRORES® speciale coatings van Rain Carbon, die worden gebruikt in de lithium-ionaccu's die elektrische voertuigen met nul uitstoot aandrijven, en de NOVARES® harsen die de rolweerstand van autobanden verminderen, waardoor het energieverbruik van een auto daalt. Elders is zijn ftaalzuuranhydride een belangrijk ingrediënt in de sterke, lichtgewicht wieken voor windturbines. Zodra de commerciële productie van start gaat, zullen de eigen watervrije koolstofpellets van Rain Carbon het bedrijf in staat stellen het gebruik van groene petroleumcokes te verhogen en tegelijkertijd bij te dragen tot lagere uitstoot en een lager energieverbruik door aluminiumsmelterijen.

Rain Carbon doet er ook alles aan om de milieu-impact van zijn productieprocessen tot een minimum te beperken. In antwoord op het groeiende bewustzijn inzake klimaatverandering en koolstofuitstoot, alsook op de vraag naar een betere energie-efficiëntie, heeft het bedrijf aanzienlijk geïnvesteerd in systemen voor de terugwinning van afvalwarmte in verscheidene van haar calcinatiefaciliteiten in de Verenigde Staten en India en in haar distillatie- en geavanceerde-materialen-locaties in België en Duitsland.

"De gezamenlijk opgewekte elektriciteit en stoom wordt gebruikt door onze fabrieken en andere bedrijven, en wordt geleverd aan het plaatselijke elektriciteitsnet, waardoor de noodzaak om dezelfde hoeveelheid elektriciteit op te wekken - waarvan een groot deel afkomstig zou zijn van centrales die werken op fossiele brandstoffen - wordt beperkt en de bijbehorende CO 2 -uitstoot wordt geëlimineerd." aldus Sweeney. "Onze inspanningen om de lucht schoon te houden, blijken ook uit de rookgasontzwavelingssystemen die in vier van onze fabrieken in de Verenigde Staten en India zijn geïnstalleerd en die maar liefst 98% van de SO 2 uit onze uitstoot verwijderen."

Naast zijn producten en processen streeft het bedrijf volgens Sweeney naar verbetering van de levenskwaliteit in de gemeenschappen waar het actief is en naar het welzijn van zijn werknemers - het onderdeel "maatschappelijk verantwoord ondernemen" van duurzaamheid.

"Hoewel we belangrijke stappen hebben gezet tijdens de eerste etappe van onze reis naar duurzaamheid," zei Sweeney. "Weten we ook dat er nog veel meer moet worden gedaan. Rain Carbon is vastbesloten om de vindingrijkheid die deel uitmaakt van ons DNA te benutten om onze bewezen positie als baanbrekende industrieleider te verstevigen en te zorgen dat we de komende jaren een drijvende kracht blijven in de creatie van een duurzamere wereld."

Over Rain Carbon Inc.

Rain Carbon Inc. is een toonaangevende, verticaal geïntegreerde, wereldwijde producent van producten op basis van koolstof die essentiële grondstoffen zijn voor de dagelijkse basisproducten. Wij zijn actief in twee bedrijfssegmenten: Koolstof en geavanceerde materialen. Ons bedrijfssegment koolstof zet de bijproducten van de olieraffinage en de staalproductie om in hoogwaardige producten op basis van koolstof, die essentiële grondstoffen zijn voor de aluminium-, grafietelektrode-, zwarte koolstof-, houtconserverings-, titaniumdioxide-, vuurvaste industrie en diverse andere wereldwijde industrieën. Ons bedrijfssegment geavanceerde materialen breidt de waardeketen van onze koolstofverwerking uit door de innovatieve downstreamtransformatie van een deel van onze koolstofoutput en andere grondstoffen in hoogwaardige, milieuvriendelijke en geavanceerde materiaalproducten die essentiële grondstoffen zijn voor de gespecialiseerde chemie-, coatings-, bouw-, automobiel, petroleumindustrie en diverse andere wereldwijde industrieën. Lees meer over Rain Carbon en haar betrokkenheid voor duurzaamheid op www.raincarbon.com .

