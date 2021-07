Rain Carbon s'appuie sur son leadership en matière d'innovation pour créer un nouvel avenir pour son industrie dans un monde plus durable

STAMFORD, Connecticut, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc, un producteur mondial de premier plan de produits à base de carbone et de matériaux avancés, annonce aujourd'hui deux nouvelles initiatives dans le cadre de son engagement à minimiser l'impact environnemental de ses opérations et à aider ses clients à atteindre leurs objectifs de durabilité .

« En nous appuyant sur plus d'un siècle de leadership et d'innovation dans l'industrie, nous nous engageons à créer un nouvel avenir pour Rain Carbon qui permettra à notre entreprise de répondre aux besoins émergents de nos clients et d'accélérer la transformation de notre industrie dans un monde engagé dans des produits et des processus de fabrication plus propres, plus verts, plus légers et plus rapides », a déclaré Gerry Sweeney, président de Rain Carbon.

L'engagement de la société comprend deux nouvelles initiatives liées à la durabilité. La première est une analyse détaillée de l'empreinte carbone du calcinateur de la société à Vizag, en Inde. Un document technique publié à la fin de 2020 a mis en évidence l'ampleur des réductions d'émissions de dioxyde de carbone réalisables grâce à la cogénération d'énergie ; environ 45 %. Le document présente également des données sur les performances du système de lavage du dioxyde de soufre de classe mondiale de Vizag, qui a pratiquement éliminé les émissions de SO 2 de l'installation et produit un sous-produit durable utilisé par l'industrie locale de fabrication de briques.

La deuxième initiative est le résultat d'une session principale de la conférence annuelle TMS de cette année (« La durabilité dans la chaîne d'approvisionnement de l'aluminium ») qui a été menée par Rain Carbon. La société travaille actuellement sur une analyse détaillée de l'empreinte carbone avec l'un de ses clients aluminiers et deux fournisseurs de matières premières afin de mieux quantifier les émissions du début à la fin de la production d'aluminium à faible teneur en carbone, l'objectif étant de publier les résultats d'ici la fin 2021.

« Nous vivons dans une société où la durabilité devient rapidement une licence pour les entreprises, avec des demandes croissantes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de diminution de la consommation d'énergie, de « faire ce qu'il faut » en matière de responsabilité sociale des entreprises et bien plus encore », a déclaré M. Sweeney. « Chez Rain Carbon, nous savons que rien n'aura un impact plus important sur le succès de notre entreprise que nos efforts en matière de durabilité et notre capacité à répondre aux besoins connexes de nos clients. »

Les activités de durabilité de la société commencent par le « recyclage » de sous-produits industriels, notamment le coke de pétrole vert et le goudron de houille. En extrayant une valeur supplémentaire de ces sous-produits plutôt que de les laisser être utilisés de manière moins efficace et polluante, Rain Carbon les transforme en matières premières essentielles pour des biens que les gens utilisent tous les jours, tout en aidant à répondre à la demande croissante de produits plus écologiques.

Un excellent exemple est l'aluminium, qui est devenu le « métal de choix » en raison de sa recyclabilité infinie et de sa nature solide et légère, ce qui en fait un matériau idéal pour les véhicules à haut rendement énergétique. Rain Carbon rend la production d'aluminium possible en fournissant du coke de pétrole calciné (provenant de coke de pétrole vert produit lors du raffinage du pétrole) et du brai de goudron de houille (provenant du goudron de houille qui est un sous-produit de la production d'acier), qui sont tous deux des matières premières essentielles dans les anodes nécessaires à la fusion.

Parmi les autres exemples, citons les revêtements spécialisés PETRORES® de Rain Carbon utilisés dans les batteries lithium-ion qui alimentent les véhicules électriques à émission zéro, et ses résines NOVARES® qui réduisent la résistance au roulement des pneus automobiles, diminuant ainsi la consommation d'énergie d'une voiture. Par ailleurs, son anhydride phtalique est un ingrédient clé dans les pales solides et légères des éoliennes. Enfin, une fois la production commerciale lancée, les granulés de carbone anhydre brevetés de Rain Carbon permettront à l'entreprise d'augmenter son taux d'utilisation de coke de pétrole vert tout en contribuant à réduire les émissions et la consommation d'énergie des alumineries.

Rain Carbon s'efforce également de minimiser l'impact environnemental de ses processus de production. En réponse à la prise de conscience croissante sur le changement climatique et les émissions de carbone, ainsi qu'au désir d'améliorer l'efficacité énergétique, la société a fait des investissements importants dans des systèmes de récupération de la chaleur résiduelle dans plusieurs de ses installations de calcination aux États-Unis et en Inde, ainsi que sur ses sites de distillation et de matériaux avancés en Belgique et en Allemagne.

« L'électricité et la vapeur cogénérées sont utilisées par nos usines et d'autres entreprises et sont fournies au réseau électrique local, ce qui atténue la nécessité de produire la même quantité d'électricité, dont une grande partie proviendrait de centrales à combustibles fossiles, et élimine les émissions de CO 2 qui en découlent », a déclaré M. Sweeney. « Nos efforts en matière d'air pur sont également visibles dans les systèmes de désulfuration des gaz de combustion installés dans quatre de nos usines aux États-Unis et en Inde, qui éliminent jusqu'à 98 % du SO 2 de nos émissions. »

Au-delà de ses produits et de ses procédés, M. Sweeney a déclaré que l'entreprise s'efforce d'améliorer la qualité de vie des communautés où elle opère ainsi que le bien-être de ses employés ; la partie « responsabilité sociale de l'entreprise » de la durabilité.

« Bien que nous ayons fait d'importants progrès au cours de la première étape de notre voyage vers la durabilité », a déclaré M. Sweeney, « nous savons également qu'il y a encore beaucoup à faire. Rain Carbon s'engage à tirer parti de l'ingéniosité qui fait partie de notre ADN pour consolider notre position éprouvée de leader industriel innovant et s'assurer que nous restons une force motrice dans la création d'un monde plus durable dans les années à venir. »

À propos de Rain Carbon Inc.

Rain Carbon Inc. est un important producteur mondial intégré verticalement de produits à base de carbone, qui sont des matières premières essentielles pour les produits de base de la vie quotidienne. Nous opérons dans deux secteurs d'activité : Carbone et Matériaux Avancés. Notre secteur d'activité Carbone convertit les sous-produits du raffinage du pétrole et de la production d'acier en produits à base de carbone de grande valeur qui sont des matières premières essentielles pour l'aluminium, les électrodes en graphite, le noir de carbone, la préservation du bois, le dioxyde de titane, les réfractaires et plusieurs autres industries mondiales. Notre secteur d'activité Matériaux Avancés étend la chaîne de valeur de notre traitement du carbone par la transformation innovante en aval d'une partie de notre production de carbone et d'autres matières premières en produits de haute valeur, écologiques et en matériaux avancés qui sont des matières premières essentielles pour les produits chimiques spécialisés, les revêtements, la construction, l'automobile, le pétrole et plusieurs autres industries mondiales. Pour en savoir plus sur Rain Carbon et son engagement envers la durabilité, consultez le site www.raincarbon.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/709243/Rain_Carbon_Logo.jpg

Related Links

http://www.raincarbon.com



SOURCE Rain Carbon Inc.